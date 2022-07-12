Как рассчитать зарплату сотрудника при отгуле за работу в выходной

Вопрос

Как осуществляется оплата труда в том месяце, в котором был предоставлен день отдыха за работу в выходной день? Какая в этом случае должна быть формулировка в Приказе, которым сотрудник привлекается к работе в выходной день? Как в табеле учета рабочего времени заполняется день отдыха, предоставленный за работу в выходной день?

Ответ

Выходной день, предоставляемый сотруднику за работу в выходной (праздничный) день, сам по себе оплате не подлежит. При этом за тот месяц, в котором был предоставлен день отдыха, заработная плата выплачивается в полном объеме, поскольку снижается норма рабочего времени в отношении этого сотрудника.

В Приказе целесообразно отразить информацию о том, что сотрудник привлекается к работе в выходной (праздничный) день. За работу в выходной (праздничный) день ему предоставляется день отдыха. День отдыха оплате не подлежит.

В табеле учета рабочего времени день отдыха отмечается буквенным (НВ) или цифровым (28) кодом — дополнительные выходные дни (без сохранения заработной платы).

Обоснование

Согласно абзацу 4 статьи 153 ТК в случае предоставления дня отдыха за работу в выходной день работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

В приведенной нами норме отсутствует указание на то, что в месяце, в котором предоставляется день отдыха, оклад должен выплачиваться в уменьшенном размере.

Для расчета заработной платы работника в случае предоставления дня отдыха, рассмотрим порядок определения нормы рабочего времени.

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю утвержден приказом Минздравсоцразвития от 13.08.2009 № 588н (далее — Порядок).

В соответствии с пунктом 1 Порядка норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе — 8 часов;

— 8 часов; при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на 5 дней.

Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Ни указанный Порядок, ни ТК не содержат указаний на уменьшение нормы рабочего времени в учетном периоде (месяце) на время, в течение которого работник не выполнял трудовые обязанности, в связи с предоставлением другого дня отдыха, вместо выходного дня, в котором он привлекался к работе.

Вместе с этим, в письме Роструда от 18.02.2013 № ПГ/992-6-1 по вопросу порядка оплаты месяца, в котором был предоставлен день отдыха, были даны следующие разъяснения:

«В соответствии с ч. 3 ст. 153 Трудового кодекса по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

По общим правилам при подсчете нормы рабочих часов за учетный период исключается время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей. С нашей точки зрения, день отдыха, предоставленный в соответствии со ст. 153 Кодекса, должен исключаться из нормы рабочего времени.

Таким образом, если работник выбирает день отдыха, работа в выходной или нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а заработная плата в том месяце, когда используется день отдыха, выплачивается в полном объеме».

Таким образом, по мнению Роструда, норма рабочего времени в месяце, в котором работник использует день отдыха, должна уменьшаться. При этом заработная плата в месяце, когда сотрудник использовал предоставленный выходной, выплачивается в полном объеме.

Схожая позиция приведена в письмах Минтруда от 11.03.2013 № 14-2/3019144-1157 и от 26.10.2018 № 14-2/ООГ-8551.

В пункте 5 Рекомендаций Федеральной службы по труду и занятости по вопросам соблюдения норм трудового законодательства, регулирующих порядок предоставления работникам нерабочих праздничных дней (утвержденных Протоколом № 1 от 02.06.2014), указано:

«Помимо повышенной оплаты работа в нерабочий праздничный день может быть компенсирована предоставлением другого дня отдыха. Однако это возможно только по желанию работника, т.е. работодатель не вправе без согласия работника предоставить ему день отдыха вместо повышенной оплаты. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (часть третья статьи 153 ТК).

Оплата выходного дня в одинарном размере означает, что работнику, получающему оклад, сверх оклада выплачивается одинарная дневная ставка. Заработная плата (оклад) в том месяце, когда используется день отдыха, не уменьшается. При этом не имеет значения, берет ли работник день отдыха в текущем месяце или в последующие».

Таким образом, в случае, если сотрудник использовал день отдыха в том же месяце, когда он привлекался к работе, норма рабочего времени, установленная производственным календарем, не изменяется, так как другой день отдыха (перенесенный с запланированного графиком выходного на день, который в соответствии с графиком является рабочим) не увеличивает общее число выходных и не уменьшает общее количество рабочих дней в месяце.

Соответственно, оплата труда осуществляется в соответствии с нормой рабочего времени, установленной производственным календарем, т. е.:

(оклад / норма рабочего времени в месяц) * количество фактических отработанных дней в месяце (в том числе день, когда сотрудник привлекался к работе в выходной день).

В случае, когда другой день отдыха переносится на следующий месяц, норма рабочего времени в первом месяце будет соответствовать производственному календарю, а во втором — будет уменьшена на день отдыха.

Соответственно, оплата труда за месяц, в котором работник привлекался к работе в выходной день, будет рассчитываться исходя из нормы рабочего времени, установленной производственным календарем, т.е.:

(оклад / норма рабочего времени в месяц) * количество фактических отработанных дней в месяце (в том числе день, когда сотрудник привлекался к работе в выходной день).

Оплата труда за месяц, в котором работнику предоставлялся другой день отдыха, следует рассчитывать с учетом уменьшенной нормы рабочего времени:

оклад / (норма рабочего времени в месяц — 1 день дополнительного выходного) * количество фактических отработанных дней в месяце.

На основании изложенного, считаем, что выходной день, предоставляемый сотруднику за работы в выходной (праздничный) день, сам по себе оплате не подлежит. При этом за тот месяц, в котором был предоставлен день отдыха, заработная плата выплачивается в полном объеме, поскольку снижается норма рабочего времени в отношении этого сотрудника.

Таким образом, по нашему мнению, Организации не требуется изменять формулировки приказа, поскольку они не могут противоречить нормам статьи 153 ТК.

Следовательно, в Приказе целесообразно отразить информацию о том, что сотрудник привлекается к работе в выходной (праздничный) день. За работу в выходной (праздничный) день ему предоставляется день отдыха. День отдыха оплате не подлежит. В табеле учета рабочего времени день отдыха отмечается буквенным (НВ) или цифровым (28) кодом — дополнительные выходные дни (без сохранения заработной платы).