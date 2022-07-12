Налоговые споры

Информация о движении денег по счетам. Новое решение суда в пользу компании

У судов по-прежнему нет единого мнения, обязаны или нет налоговики выдавать информацию о движении и остатках средств по счетам должников.

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Что случилось

ООО № 1 21.05.2019 выиграло суд у ООО № 2 по поводу неосновательного обогащения. Право требования долга было выставлено на открытые электронные торги во время конкурсного производства в отношении ООО № 2, которые выиграл предприниматель. На основании этого суд в решении от 15.07.2020 произвел замену истца на ИП-победителя торгов.

Бизнесмен руководствовался ч. 8, 9 ст. 69 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ и 14.09.2020 обратился в ФНС с запросом о предоставлении сведений:

  • о наименовании и расположении банков, в которых у ООО № 2 открыты счета;
  • о номерах и видах счетов;
  • об остатках средств;
  • о движении денег по счетам в рублях и иностранной валюте.

Ответ налоговиков на обращение ИП не содержало всей необходимой предпринимателю информации. После этого он решил обратиться в суд с обвинением налоговой инспекции в незаконном отказе в предоставлении сведений по его запросу.

Решение суда первой инстанции и апелляция были не в пользу предпринимателя. Но коммерсант не остановился и подготовил кассационную жалобу, ссылаясь на нарушение судами норм права, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам, и утверждая, что представители ФНС нарушили его права и законные интересы, препятствовали ведению деятельности.

Кроме того среди его аргументов были следующие: судьи руководствовались ч. 8 ст. 69 закона № 229-ФЗ в недействующей редакции и основанных на этой неактуальной норме разъяснениях ФНС в письме от 11.06.2009 № МН-226/469@, а также, что судам следовало ориентироваться на ст. 69 229-ФЗ, ст. 26 закона от 02.12.1990 № 395-1 и ст. 3 закона от 21.03.1991 № 943-1.

Мнения судей первых инстанций

А судьи рассуждали так:

  1. ФНС получает выписки по банковским счетам и соответственно не владеет информацией о движении денег на счетах налогоплательщиков.
  2. Ст. 69 229-ФЗ гласит о том, что взыскатель, на руках которого имеется исполнительный лист, вправе обратиться в ИФНС за получением информации о наличии имущества у должника. У последних есть 7 дней на подготовку ответа.
  3. В п. 2 ст. 86 НК, в котором перечислены основания для истребования налоговиками информации об остатках денег и их движении по счетам налогоплательщика, нет указания, что подобный запрос в банк налоговики обязаны готовить на основании запроса взыскателя.

Также судьи учли и разъяснения ФНС из письма от 11.06.2009 № МН-226/469@ (с учетом изменений, внесенных письмом от 26.03.2010 № МН-22-6/221@) о том, что ответы на подобные запросы налоговики выдают в течение 7 дней и указывают в них ОГРН и место нахождения банка, в котором должнику открыты счета, а также их номера.

Вывод суда первой инстанции: у ИФНС оснований для предоставления бизнесмену сведений о движении средств по счетам ООО № 2 нет. Судьи, рассматривавшие апелляцию коммерсанта с первоначальным выводом согласились (апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 29.07.2019 № 33а-17693/2019).

Мнение Арбитражного суда

Кассационный суд встала на сторону предпринимателя. Арбитражные судьи сделали вывод, что по по смыслу норм ст. 69 закона № 229-ФЗ взыскатель вправе обратиться в ИФНС не только за сведениями о наименовании, месторасположении банка, открытых в нем счетах должника, но и об остатках средств и движении денег по счетам. Соответственно, налоговики обязаны удовлетворить такой запрос.

Нормы ст. 86 НК АС МО счел примененными необоснованно, так как в этой статье речь идет о полномочиях инспекторов и обязанностях банков при проведении мероприятий, связанных с налоговым контролем. А рассматриваемый спор — содействие при исполнении производства, а не налоговый контроль. Как следствие мнения предшествующих судов — ошибочны.

АС МО вынес постановление № Ф05-31699/2021, в котором признал отказ налоговиков на предоставление сведений по всем пунктам запроса неправомерным, обязал предоставить сведения о входящих и исходящих переводах и остатках средств по счетам ООО № 2 в течение 10 рабочих дней.

Мнения судей расходятся

В рассматриваемом примере мнения судов разных уровней разошлись. На отсутствие единой позиции указывают и другие примеры.

Так постановление АС ВВО от 14.09.2021 № Ф01-4795/2021, одобренное ВС, лишь окончательно утвердило позицию судов предшествующих инстанций, указав на то, что налоговики не обязаны предоставлять иные сведения по запросам, кроме тем, что перечислены в ст. 69 закона № 229-ФЗ.

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