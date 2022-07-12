Финтех

Цитата дня. Про новую реальность

Антон Силуанов дал интервью журналистам и рассказал, что думает про курсы валют. Если коротко, то доллар по 50 это плохо и надо сделать ситуацию более предсказуемой.

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Вот что сказал министр финансов дословно:

«Я не стал бы говорить, что доллар по 50 — это наша новая реальность. Да, курс у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля. Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов».

А еще про уникальность ситуации:

«В обычные периоды у нас развилась бы „голландская болезнь“ — импорт в страну однозначно взлетел бы при таком курсе».

Сейчас, по словам Силуанова, все иначе: ввоз импорта ограничивают санкции.

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