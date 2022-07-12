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Маркировка товаров

Как компании зарегистрироваться в Честном знаке, чтобы работать с маркировкой

Для регистрации в системе «Честный знак» участник оборота товаров должен заключить договор с оператором, подать заявление о регистрации и авторизоваться в личном кабинете.

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Кто должен регистрироваться в системе «Честный знак»

По закону, в системе «Честный знак» должны регистрироваться участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации:

  • хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, связанную с приобретением и продажей указанных товаров;
  • и те, кто их поставляет, в том числе производители (п. 19 ст. 2 Закона N 381-ФЗ).

Пример — производители, поставщики, импортеры, дистрибьюторы.

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Маркировка товаров

Как компании зарегистрироваться в Честном знаке, чтобы работать с маркировкой

Для регистрации в системе «Честный знак» участник оборота товаров должен заключить договор с оператором, подать заявление о регистрации и авторизоваться в личном кабинете.

Как компании зарегистрироваться в Честном знаке, чтобы работать с маркировкой
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