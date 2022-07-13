Доход от ценных бумаг: 15 июля истекает срок уплаты НДФЛ

Инвесторами являются персоны, которые получают доход от вышеупомянутых организаций. Причем ценные бумаги и инструменты могут, как обращаться на организованном рынке, так и не обращаться. НДФЛ уплачивается в любом случае.

Налоговая база рассчитывается по каждой операции, ставка — 13%, но как только совокупный годовой доход превысит порог в 5 млн. руб., с суммы превышения уплачивается НДФЛ по ставке 15%.

Если инвестор работает с российским брокером (депозитарием), то по общему правилу удержание и перечисление НДФЛ — это забота брокера (депозитария), как налогового агента (п. 2 статьи 226.1 НК). После того, как истечет годичный налоговый период, с 1 по 31 января следующего года со счета инвестора должен быть удержан НДФЛ.

Если же не счету нет нужной суммы, то до 1 марта брокер (депозитарий) подает налоговикам сведения о начисленном, но неуплаченном НДФЛ (п. 14 статьи 226.1 НК).

В этом случае инвестор сам уплачивает налог не позднее 1 декабря, принимая в учет также суммы НДФЛ, удержанные брокером (депозитарием) в течение года.

Если инвестор работает с зарубежным брокером (который, понятно, не является налоговым агентом), то должен подать декларацию 3-НДФЛ (до 30 апреля), а не позднее 15 июля внести в бюджет НДФЛ, исчисленный к уплате и заявленный в декларации.

Впрочем, работа с российским брокером не всегда освобождает от обязанности налогоплательщика. Подать декларацию и уплатить налог придется если доход:

получен от операций с инвалютой;

выражается в виде дивидендов, полученных по акциям иностранных фирм,

а равно и в остальных случаях, когда налоговым агентом не исполнены обязанности по удержанию и уплате НДФЛ.

Особо следует отметить такой повод для самостоятельного формирования 3-НДФЛ, как перенос убытков прошлых лет. Как известно, инвестор вправе перенести убытки от операций с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем годом, в котором убыток получен (п. 16 статьи 214.1 НК).

Брокер не сможет произвести зачет, этим придется заняться инвестору самостоятельно, соблюдая следующие правила:

зачет убытков возможен в текущем отчетном году, который принес прибыль;

нельзя переносить убыток, если он возник от операций с бумагами, не обращающимися на организованном рынке;

операции должны иметь аналогичный характер.

В случае если инвестор работает с разными брокерами, получая доходы или убытки, то финансовые результаты он также отражает в декларации самостоятельно. Эти и иные разъяснения даны ФНС в письме от 22.04.2022 № БС-19-11/91.