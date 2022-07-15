Как добавить реквизиты в УПД в 1С

Форма УПД в программе представлена в рекомендованной форме ФНС России (Приложение № 1 к письму от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@).

Вы можете использовать ее, или же дополнить своими показателями, в том числе необходимыми для выполнения требований ст. 169 НК и Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 (письмо ФНС России от 22.04.2019 № ЕД-4-15/7638). Как это сделать в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, расскажем в этом тексте.

Типовые печатные формы ТОРГ-12 и УПД представлены на скриншотах.

Даже знаменитый кот 1С подсказывает, что УПД можно дополнить артикулом товара, изменив макет печатной формы.

Давайте добавим номер телефона организации в УПД.

Для этого в разделе «Главное» — «Реквизиты организации» откроем вкладку «Адрес и телефон».

Несмотря на указание контактного номера телефона в одноименной строке, он все равно не попадает в печатную форму УПД. Поэтому пойдем на хитрость.

Щелкнем на синюю гиперссылку с юридическим адресом организации.

В открывшемся окне по кнопке «Еще» добавим пункт «Другое»

У нас появилось дополнительное поле, где можно указать квартиру, офис, бокс и т. д.

Выберем значение «Другое» и внесем наш номер телефона.

Обязательно после всех манипуляций нажмите кнопку «Проверить заполнение». Важно убедиться, что адрес в целом введен корректно.

Нажимаем «ОК», сохраняем новые реквизиты организации и заново формируем печатную форму УПД.

Видим, что номер телефона отобразился в строке с адресом продавца.

Также обращаем ваше внимание, что номер телефона подтянется и в счет на оплату, поэтому там может быть задвоение номеров.

Но ввиду того, что счет на оплату не является обязательным документом и в законодательстве нет строго утвержденной формы счета, такое задвоение простительно.

Напоследок напомним, что реквизиты УПД в части первичного документа вы определяете самостоятельно с учетом требований Закона о бухгалтерском учете и специфики ваших операций.

Например, можно:

включить дополнительные реквизиты после полей для подписей счета-фактуры;

дополнить таблицу новыми графами слева от графы 1 или справа от графы 11.

Состав и последовательность реквизитов самого счета-фактуры не меняйте. Например, не следует добавлять новые колонки между графами 1 — 11, изменять наименование граф и строк, удалять реквизиты счета-фактуры, так как это стандартные колонки и их видоизменение может вызвать вопросы у ваших контрагентов.

Сделать это можно, изменив макет печатной формы, либо же доработав с программистами 1С внешнюю форму УПД по индивидуальному заказу. Не забудьте разработанную вами форму УПД закрепить в учетной политике.