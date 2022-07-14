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Что бухгалтеру нужно знать про работу с Китаем

Китай — для российских бизнесменов проверенный и перспективный рынок товаров и услуг. Разбираем, как работать с китайскими контрагентами.

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Торговля с Китаем: санкционные нюансы

Валюта

На протяжении нескольких месяцев в России действовало правило, обязывающее экспортеров продавать валютную выручку в трехдневный срок после ее получения. С 10.06.2022 это требование отменено. Теперь можно вести торговлю с Китаем за валюту, не совершая дополнительных операций.

Банки

Ряд крупных российских банков отключен от международной системы переводов SWIFT. Поэтому для работы с китайскими партнерами выбирайте банк, который может обеспечить проведение межграничного платежа. Это следующие кредитные организации:

  • 23 российских банка, подключенных к китайскому аналогу SWIFT — CIPS. Среди них: ВТБ, «ФК Открытие», МКБ, Азиатско-Тихоокеанский Банк, ТКБ, «Солидарность», «Ак Барс», Абсолют Банк и банк «Санкт-Петербург».
  • Банки, которые еще проводят платежи через SWIFT. Но помните, что Сбербанк, МКБ, РСХБ, ВТБ, ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», «Россия» и ВЭБ.РФ отключены от нее.

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