Что бухгалтеру нужно знать про работу с Китаем

Торговля с Китаем: санкционные нюансы
Валюта
На протяжении нескольких месяцев в России действовало правило, обязывающее экспортеров продавать валютную выручку в трехдневный срок после ее получения. С 10.06.2022 это требование отменено. Теперь можно вести торговлю с Китаем за валюту, не совершая дополнительных операций.
Банки
Ряд крупных российских банков отключен от международной системы переводов SWIFT. Поэтому для работы с китайскими партнерами выбирайте банк, который может обеспечить проведение межграничного платежа. Это следующие кредитные организации:
- 23 российских банка, подключенных к китайскому аналогу SWIFT — CIPS. Среди них: ВТБ, «ФК Открытие», МКБ, Азиатско-Тихоокеанский Банк, ТКБ, «Солидарность», «Ак Барс», Абсолют Банк и банк «Санкт-Петербург».
- Банки, которые еще проводят платежи через SWIFT. Но помните, что Сбербанк, МКБ, РСХБ, ВТБ, ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», «Россия» и ВЭБ.РФ отключены от нее.
Импорт из Китая
Экспорт в Китай
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.