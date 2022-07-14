Что бухгалтеру нужно знать про работу с Китаем

Торговля с Китаем: санкционные нюансы

Валюта

На протяжении нескольких месяцев в России действовало правило, обязывающее экспортеров продавать валютную выручку в трехдневный срок после ее получения. С 10.06.2022 это требование отменено. Теперь можно вести торговлю с Китаем за валюту, не совершая дополнительных операций.

Банки

Ряд крупных российских банков отключен от международной системы переводов SWIFT. Поэтому для работы с китайскими партнерами выбирайте банк, который может обеспечить проведение межграничного платежа. Это следующие кредитные организации: