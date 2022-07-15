В каких случаях нужно предоставлять в службу занятости сведения о работниках на удаленке

Законодательная база
В начале года Минтруда издало сразу два приказа, касающихся обмена информацией со службой занятости:
- от 26.01.2022 № 24;
- от 14.02.2022 № 57.
Письмо Минтруда 08.04.2022 № 14-2/ООГ-2304 разъясняет, как исполнять требования приказов.
Информирование службы занятости
Приказ № 24 утвердил формы для уведомления центров занятости по пяти поводам. Среди них:
- Ликвидация, сокращение, приостановка деятельности. Этим сведения подлежат отражению в приложении 1 к приказу.
- Режим неполного рабочего времени, приостановка производства — приложение 2.
- Процедуры банкротства — приложение 3.
- Вопросы профреабилитации и занятости работников с инвалидностью — приложение 4.
- Вакансии для инвалидов — приложение 5.
Правила подачи сведений прописаны в постановлении Правительства от 30.12.2021 № 2576.
Сведения о персонале на удаленке
Приказ № 57 изменил приложение 2 и требования к его содержимому. Теперь в этой форме нужно указывать не только сведения о введении неполного рабочего времени, но и численность персонала, работающего дистанционно.
Минтруда в указанном выше письме разъясняет и перечисляет случаи, когда нужно подавать обновленную форму (приложение 2):
- при принятии решения о введении удаленки;
- когда сменился режим занятости;
- при изменении численности дистанционных работников.
Сведения нужно подавать при каждом указанном факте, но не чаще одного раза в день.
Как накажут, если работодатель не подал сведения
Сам факт неподачи отчета, направления с ошибками или с опозданием карается штрафом (ст. 19.7 КоАП):
- на руководителя — 300 — 500 рублей;
- на юрлицо — 3 000 — 5 000 рублей.
Если организация не выделила нужно число рабочих мест под людей с инвалидностью, накажут строже: должностному лицу выпишут штраф 5 000 — 10 000 рублей по ст. 5.42 КоАП.