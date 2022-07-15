В каких случаях нужно предоставлять в службу занятости сведения о работниках на удаленке

Законодательная база

В начале года Минтруда издало сразу два приказа, касающихся обмена информацией со службой занятости:

от 26.01.2022 № 24; от 14.02.2022 № 57.

Письмо Минтруда 08.04.2022 № 14-2/ООГ-2304 разъясняет, как исполнять требования приказов.

Информирование службы занятости

Приказ № 24 утвердил формы для уведомления центров занятости по пяти поводам. Среди них:

Ликвидация, сокращение, приостановка деятельности. Этим сведения подлежат отражению в приложении 1 к приказу. Режим неполного рабочего времени, приостановка производства — приложение 2. Процедуры банкротства — приложение 3. Вопросы профреабилитации и занятости работников с инвалидностью — приложение 4. Вакансии для инвалидов — приложение 5.

Правила подачи сведений прописаны в постановлении Правительства от 30.12.2021 № 2576.

Сведения о персонале на удаленке

Приказ № 57 изменил приложение 2 и требования к его содержимому. Теперь в этой форме нужно указывать не только сведения о введении неполного рабочего времени, но и численность персонала, работающего дистанционно.

Минтруда в указанном выше письме разъясняет и перечисляет случаи, когда нужно подавать обновленную форму (приложение 2):

при принятии решения о введении удаленки;

когда сменился режим занятости;

при изменении численности дистанционных работников.

Сведения нужно подавать при каждом указанном факте, но не чаще одного раза в день.

Как накажут, если работодатель не подал сведения

Сам факт неподачи отчета, направления с ошибками или с опозданием карается штрафом (ст. 19.7 КоАП):

на руководителя — 300 — 500 рублей;

рублей; на юрлицо — 3 000 — 5 000 рублей.

Если организация не выделила нужно число рабочих мест под людей с инвалидностью, накажут строже: должностному лицу выпишут штраф 5 000 — 10 000 рублей по ст. 5.42 КоАП.