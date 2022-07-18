И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Зачем вам БухДжоб

БухДжоб — топовый канал «Клерка» в Телеграме для всех бухгалтеров в поиске работы. Подписывайтесь просто на всякий случай, даже если вы не в активном поиске. Времена такие, что никогда не знаешь, что может пригодиться.

Все, кто ищет работу мечты — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. В этом обзоре — топ самого интересного за неделю.

Вакансии на «подумать»

То ли жара на работодателей так влияет, то ли назад в прошлое по зарплатам вернулись. Судите сами, пополнение в копилке классических историй «хочу, чтоб все умел за копейки».

В айти-компанию ООО «Риверстарт» ищут «бухгалтера-делопроизводителя» за 30 тысяч. Правда, в Нижнем Новгороде да еще и премии обещают, но мы бы задумались.

В ИП Новожилова (Консалтинговые услуги) в неизвестном городе требуется да еще и капсом, видимо, очень срочно) финансовый аналитик. Удаленка, но зарплатная вилка из разряда максимально странных: " 40 000 — 140 000 рублей после испытательного срока«.

Очередного «многозадачного» бухгалтера не хватает в отделе сверки в БРИЗ (Санкт-Петербург). Вознаграждение опять же из разряда сказочных — от 20000 до 40000 рублей. В Санкт-Петербурге?

Может, это мы очень меркантильные? Да нет же, посмотрели, что за все это великолепие предлагают из других плюшек. И выходит, что или офис близко к метро, или трудоустройство по ТК. Плюс, пожалуй, только в истории с финансовым аналитиком: говорят, что возможна частичная занятость.

В общем, думайте сами — решайте сами :)

Вакансии «хватай, пока есть»

А вот если всерьез думаете подавать резюме, то есть и годные предложения. Не ручаемся на 100%, но попробовать можно.

Вот тут ищут бухгалтера- экономиста в фармацевтическую компанию. Зарплата не указана, но кроме нее предлагают еще много всего — ежегодную индексацию зп, ДМС и возможность профессионального роста.

Зам главбуха требуется в Skyeng. Работа в Москве, компания большая и солидная, предлагают 100 тыщ плюс.

Если ищете что-то хорошее в Питере, можно постучаться в Ленинградскую областную тепло-энергетическую компанию: там сейчас ищут бухгалтера на расчет зарплаты на неплохих условиях.

Классно, но я ничего для себя не нашел. Что дальше?

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Он для бухгалтеров и других финансовых специалистов, ищущих работу. Пока мы только начали его наполнять, но каждый день сыпется столько предложений, что совсем скоро вам точно будет, из чего выбрать.