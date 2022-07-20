Мошенничество с уходящей IKEA. Ждем на очереди H&M?

То сайт висит у магазина, то временно прекращают и опять начинают распродажу.

Сейчас вот поставили ограничение: пользователь должен отстоять в виртуальной очереди, а потом сделать все покупки за 15 минут, а потом личный кабинет будет не доступен.

Казалось бы, в интернете все ругают эту Икею: и мебель у них плохая, и цены высокие. Однако народ продолжает, а ажиотажем воспользовались мошенники.

О новой схеме со ссылкой на топ-менеджера Сбера сообщил ТАСС. Механизм обмана выглядит так: человеку в соцсетях или мессенджерах пишет неизвестный и предлагает помощь с оформлением заказа в IKEA. Свободно сейчас купить нельзя, как уже упоминала выше.

Так вот, этот «помогатор» еще и готов предоставить свою скидку сотрудника при покупке. Якобы ему самому тоже бонусы падают за это, поэтому «икейщик» заинтересован в привлечении незнакомых людей.

Далее жертва кидает ссылку на товар из IKEA, который хочет оформить. Ссылка, естественно, с официального сайта. Затем «сотрудник» якобы применяет свою корпоративную скидку и скидывает ссылку на корзину и оформление заказа. Внешне все выглядит, как на офсайте, вот только там страница подменная — немного скорректирован адрес. То есть сайт-то другой.

Покупатель оформляет и оплачивает картой заказ, а средства уходят похитителям. И никакой заказ Икея, конечно, на самом деле не оформлен.

Сейчас, которые тоже были популярны в России. Они могут вообще открыться только оффлайн, вот только преступникам это не помешает предлагать оформить что-то со скидкой на сайте.

Подобные схемы возможны и с другими компаниями, которые уходят или ушли из нашей страны. Будьте внимательны и не вступайте в такие отношения с частными лицами. Оформлять все нужно на официальных сайтах.

А если хотите получить доставку из иностранного интернет-магазина — пользуйтесь сайтами-посредниками и читайте отзывы про них. Не переводите средства на покупки частным лицам на карточку, это весьма опасно.