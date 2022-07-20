Законно ли контролировать рабочее время с помощью ПО и видеокамер

Сотрудника принимают на работу, чтобы он выполнял определенные трудовые функции нужного качества в определенное время, и за это он получает заработную плату.

Расскажем, как законно контролировать рабочее время.

Правила трудового распорядка — обязательны, а рабочее место дано для работы

Режим работы, требование соблюдать трудовую дисциплину, время отдыха и прочее прописываются в трудовом договоре с работником и устанавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка, с которыми работодатель обязан ознакомить каждого работника под роспись.

Статья 21 ТК обязывает работника:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

соблюдать трудовую дисциплину;

выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу работодателя.

Компания определяет режим работы самостоятельно. Исходя из норм, закрепленных в ТК, нормальная продолжительность рабочего времени для большинства работников не может превышать 40 часов в неделю. Согласно статье 108 ТК в течение рабочего работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут.

Требование соблюдать режим рабочего времени обязательно не только для тех, кто работает непосредственно в офисе и на предприятиях. Это требование распространяются и на работников, которые переведены на удаленный режим работы.

На основании чего работодатель контролирует время работника

Работодатели, которые устанавливают системы контроля рабочего времени, руководствуются ТК. Документов, которые описывали бы конкретные способы и инструменты контроля за работниками и их рабочими компьютерами на законодательном уровне нет. Здесь можно говорить только о здравом смысле и «рамках», за которые нельзя приступать с точки зрения нарушения прав личности.

По статье 22 Трудового кодекса работодатель имеет право требовать от работников исполнения его трудовых обязанностей и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. А, в статье 56 ТК говорится о том, что работник исполняет свои функции под контролем работодателя. Так, что сам по себе контроль со стороны работодателя — это право, данное ему Трудовым кодексом.

Рабочее место предоставляется работнику работодателем на основании статьи 21 ТК для выполнения трудовых обязанностей прописанных в трудовом договоре. Работник не вправе использовать рабочий компьютер, офисную оргтехнику, доступ в интернет для решения своих личных задач.

Более того, статья 57 ТК разрешает работодателям включать в трудовой договор дополнительные условия, которые не ухудшают положение работника. Установка ПО для контроля рабочего времени вполне подходит под такое допусловие.

Контроль с помощью ПО на рабочем компьютере

Работодатель вправе на основании статьи 22 ТК устанавливать специальное ПО на рабочие компьютеры, которое позволит ему контролировать, как работник с исполняет свои трудовые обязанности и соблюдает режим работы. Это условие должно быть включено в Правила трудового распорядка организации, и с ними работник должен быть ознакомлен под роспись.

Во многих компаниях установлены разного рода запреты на использование рабочего компьютера личных целях. Кроме того, это еще и требование безопасности. Компании защищают свои данные стремятся избежать утечки информации, в том числе и финансовых документов, клиентских баз данных.

Чаще всего в локальных документах компании, в том числе и в Правилах внутреннего трудового распорядка устанавливают запреты на:

посещение сайтов развлекательного характера;

посещение интернет магазинов;

выход в рабочее время в социальные сети;

отправку электронной почты через бесплатные общедоступные сайты;

установку на рабочий ПК различных программ и хранение на нем личной информации;

распечатку личной информации, книг, статей, которые не используются для работы; любые компьютерные игры;

другие.

Контроль с помощью видеокамер

Установление видеокамер в офисе с целью контроля за работой сотрудников — законно в силу статьи 22 ТК, по которой работодатель может требовать от работников исполнения своих обязанностей и соблюдения режима работы.

Устанавливать системы видеонаблюдения можно при соблюдении нескольких условий:

фото-видео съёмка осуществляется в целях соблюдения законов, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества; фото-видео съёмка как способ контроля закреплен локальным нормативным актом компании, с которым работники ознакомлены под роспись; работники дали письменное согласие работодателю на обработку их персональных данных.

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Работник должен знать о контроле рабочего времени с помощью ПО и камер видеонаблюдения

В статье 22 ТК закреплено право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. Из этого вытекает право работодателя контролировать работников в рабочее время.

Формы, способы, методы и инструменты контроля законодательством не установлены. Они закрепляются локальными нормативными актами организации. В первую очередь это Правила внутреннего трудового распорядка.

Могут быть и другие документы. И с этими документами работодатель обязан знакомить работников под роспись.

Установка видеокамер, специального ПО на компьютеры для контроля рабочего времени и правильности использования оборудования работодателя должны быть прописана в Правилах внутреннего трудового распорядка. Согласно статье 21 ТК работник имеет право на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. Работник вправе и должен знать содержание локальных нормативных актов, которые непосредственно связаны с его работой.

Поэтому очень важно ознакомить работника со всеми документами при приеме на работу под роспись.

Мнение судов

Суды исходят из того, что ТК дает работодателям право контролировать исполнение работниками своих обязанностей и правильность использования рабочего места. Для этого в компании могут применяться различные технические средства и специальное программное обеспечение. С этим согласились судьи Московского городского суда в апелляционном определении 24.08.2012 по делу № 11-18398.

В более ранних судебных процессах суда высказывались о том, что работники не вправе использовать рабочий ПК в целях, выходящих рамки своих трудовых обязанностей: апелляционные определения Рязанского областного суда от 11.02.2015 № 33-335, Новгородского областного суда от 06.06.2012 по делу № 2-1935/12-33-823.

Контроль дистанционного работника и работника по ГПД

Здесь могут быть сложности. Дистанционной считается работа, определенная трудовым договором и выполняемая работником вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного подразделения, вне стационарного рабочего места под контролем работодателя. Дистанционная работа, как правило, предполагает возможность работника самостоятельно определять свое место нахождения, место выполнения работы, его независимость в этой части от воли работодателя.

Поэтому любая установка на его компьютер программы отслеживания рабочего времени возможна только с его письменного согласия.

То есть, здесь нужно исходить из того, как составлен договор о дистанционной работе и на чьем оборудовании работает сотрудник.