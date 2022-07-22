Доплата до фактического заработка при отпускных. Как установить и платить налоги

Как будет происходить учет доплаты при расчете среднего заработка

При расчете среднего заработка необходимо пользоваться формулой, это формула универсальная и определена законодательством. Для расчета используются предусмотренные виды вознаграждений, которые выплачивал соответствующий работодатель, к примеру, к таким выплатам мы можем отнести премии, которые предусмотрены оплатой труда, а также другие виды выплат.

В средний заработок не включаются выплаты социального характера и другие выплаты, которые не относятся к оплате труда, к примеру, получение материальной помощи, возмещение расходов на проезд, на коммунальные услуги. Но если материальная помощь используется как стимулирующая выплата, которая относится к оплате труда, то она может быть включена в средний заработок.

В соответствии с письмом Минтруда от 05.07.2021 № 14-3/ООГ-6234 в расчет среднего заработка не включаются выплаты, которые не отвечают сочетанию «заработная плата», то есть не зафиксированы в системе оплат труда и в трудовом договоре.

Если сумма доплаты включена в систему оплаты труда и прописана в нормативных актах, либо же если выплата относится к стимулирующим и является частью системы оплат труда, то тогда она учитывается в среднем заработке. Если же доплата является видом материальной помощи организации, то она не должна учитываться в среднем заработке.

Как будет учтена доплата при расчете пособия по временной нетрудоспособности

Размеры пособий и условия выплаты определяются законодательством. Выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется ФСС, а также самим страхователем, то есть работодателем.

В Постановлении № 1540 указана информация об особенностях порядка исчисления пособия. В документе указано, что в средний заработок включаются все виды выплат и иные вознаграждения, которые были выплачены застрахованному лицу, и с которых рассчитывались страховые взносы.

Необходимо в этом случае обращать внимание на материальную помощь, потому что она не подлежит обложению в размере 4 000 рублей за расчетный период.

Если доплата будет отнесена к стимулирующим выплатам, в соответствии с системой оплат труда, то она учитывается при исчислении среднего заработка. Если была выплачена материальная помощь сотруднику, то она будет учитываться в среднем заработке выше 4 000 рублей, потому что в пределах 4 000 рублей материальная помощь не облагается налогами.

Как доплата будет учитываться при расчете налога на прибыль?

Выплата будет учитываться в расходе организации в составе расходов на оплату труда, если она является стимулирующей выплатой, которые выплачивались в соответствии с трудовым договором, либо нормативным актом.

Выплата не будет учитываться при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, если она является одним из видов материальной помощи.

Как будет учитываться доплата при исчислении НДФЛ

При поредении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, которые были получены как в денежной, так и в натуральной форме. А также есть начисления, которые не подлежат обложению налогом, чаще всего к таким относятся суммы материальной помощи в пределах 4 000 рублей.

В расчете 6-НДФЛ суммы по доплате могут быть под разными кодами дохода, необходимо выбрать, к чему относится доплата: к стимулирующим выплатам, в соответствии с системой оплаты труда, либо к материальной помощи.

Исходя из этого, будет заполнен код: