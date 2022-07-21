Цитата дня. Про голод и НДС

Вот что думает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец:

— Возникает вопрос, как сохранить и поддержать платежеспособность населения. Один из вариантов — понизить стоимость продуктов, для этого надо отменить НДС. Но при этом очевидно, что скидки, которые мы получим, будут касаться только узкой номенклатуры социально значимых товаров, таких, как сахар, макароны, подсолнечное масло и так далее. То есть из 1000 наименований продуктов, которые покупают россияне, штук 20 снизятся в цене.

Получается, что ситуацию эта мера не особено спасет?

— То есть с голода не умрешь. Стоимость той корзины, которая нужна для того, чтобы не умереть с голоду, будет снижаться, но ничего больше, — добавил Зубец.