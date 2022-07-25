Охрана труда

Самопроверка по охране труда: способы проверки и количество чек-листов в 2022 году

Не смотря на мораторий, наложенный до конца года на проведение плановых проверок постановлением Правительства № 336 от 10.03.2022 года, не устанем повторять о том, что это совсем не повод откладывать охрану труда «на потом». Сейчас — лучшее время, чтобы спокойно и без спешки привести все процессы и документацию по охране труда в порядок.

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Одним из лучших способов для самопроверки — является использование проверочных листов по охране труда. 78 форм проверочных листов, которые используются трудовыми инспекторами при проведении выездных проверок, были утверждены в этом году приказом Роструда № 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» от 01.02.2022 года.

Проверочные листы в данном приказе можно разделить на три группы:

  1. Охрана труда.
  2. Кадровые вопросы.
  3. Труд отдельных категорий сотрудников (дистанционные сотрудники, инвалиды и пр.).

Самопроверку можно также провести и по вопросам пожарной безопасности, ведь приказ МЧС № 78 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС при осуществлении федерального государственного пожарного надзора» от 9 февраля 2022 года также содержит 27 проверочных чек-листов в этой сфере.

Есть еще один удобный вариант самопроверки — это сервис «Электронный инспектор» на сайте Онлайнинспекция.рф, разработанный Рострудом. На данный момент он содержит 288 чек листов по всем кадровым вопросам и охране труда. Данный сервис работает в формате тестовых вопросов с вариантами ответов. Он не только позволяет выявить нарушения, но и предоставит доступ к образцам документов, шаблонам и пошаговым инструкциям как устранить выявленное нарушение.

Сервис может работать как анонимно, так и с предоставлением данных о компании, в которой проводится самопроверка.

В заключении еще раз хочется отметить, что мораторий на проведение проверок наложен с целью помочь бизнесу устоять в непростые кризисные времена и по максимуму развиться. Работодателям не стоит злоупотреблять данным послаблением.

Тем более, что с 2020 года проводится регуляторная гильотина, которая внесла изменения в тысячи нормативно-правовых актов, в том числе в документы по охране труда и при достаточно интенсивной смене регулирующих норм, всегда есть шанс что-то упустить из вида. И именно сейчас стоит обратить внимание на свою документацию по охране труда, тем более, что доступны такие удобные инструменты и сервисы для самопроверок.

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