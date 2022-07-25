Карьерный рост самозанятого: возможно ли?

В рынке самозанятости сегодня заинтересованы крупные игроки. Некоторые компании, такие как «СберУслуги», «Яндекс.Еда», Delivery Club, работают только с самозанятыми.

Один из плюсов сотрудничества с самозанятыми для компании — отношение к KPI — они реально выполняются. Чего нельзя сказать о штатных сотрудниках, за эффективность которых приходится, буквально, бороться различными бонусами и поощрениями. С самозанятыми таких усилий не требуется. Подписание договора исключает невыполнение обозначенных в нем задач. И ответственный подход к взятым обязательствам в любой компании не остается без внимания.

О том, может ли заказчик оценить эффективного работника в статусе самозанятого, и в каких случаях вероятна возможность повышения его позиции, рассказывают эксперты биржи для самозанятых «Наниматель».

От исполнителя к руководителю

Для реализации краткосрочных и периодических проектов нет необходимости содержать штат сотрудников.

Например, некий производитель определенной линейки товаров два-три раза в год выпускает новый продукт. Имеет ли смысл для нескольких пиар-акций держать штат специалистов и выполнять все требования трудового законодательства. Заработная плата, больничные, отпуска, отчисления в пенсионный и фонд социального страхования «съедят» ощутимую часть прибыли от продажи нового продукта. Группа самозанятых пиар-менеджеров способна сделать эту же работу с меньшими затратами.

Проанализировав работу каждого из них, заказчик выделяет наиболее эффективного. При реализации следующих акций такого человека уже можно будет назначить не просто рядовым исполнителем, а руководителем проекта. Понятно, что при этом увеличивается объем работы, соответственно, оплата его труда также возрастет.

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Из копирайтера в редакторы

Одна из самых распространенных профессий самозанятых — копирайтер. Статус привлекателен для них по многим причинам. Можно работать по трудовому соглашению в одной организации, а становясь плательщиком налога на профессиональный доход, иметь возможность подрабатывать в другой. При регистрации будущий самозанятый указывает регион независимо от места прописки и места фактического проживания.

Если, к примеру, человек живет в Краснодаре, а услуги оказывает компании, расположенной в Челябинске, то при регистрации может указать столицу уральского региона. Поэтому копирайтеры, как и все самозанятые, не привязаны к определенному месту, что расширяет ареал их деятельности.

Карьерный рост копирайтера зависит от его таланта, степени ответственности и профессионализма. Как может меняться статус пишущего человека в статусе самозанятого в компании заказчика? Под луной, как известно, ничто не вечно.

К примеру, компания работает с группой самозанятых, которая ведет их корпоративные СМИ. Естественно, есть редактор, руководящий процессом, и рядовые сотрудники. В случае, если руководитель по каким-то причинам покидает проект, то велика вероятность, что заказчик поручит его работу кому-то из рядового состава. Может случиться так, что среди копирайтеров найдется человек, который умеет не только хорошо писать, но способен составлять план работ, поддерживать концепцию издания, отбирать контент и т. д.

В процессе работы такие вещи выясняются — очень часто, люди, прежде чем решили стать копирайтерами в статусе самозанятого, имели опыт редакторской работы. Поэтому руководство компании избавляется от процедуры поиска нужного специалиста, а самозанятый копирайтер получает более высокий статус.

Из швеи в коучи

Профессиональные навыки самозанятому легко превратить в бизнес. У людей, умеющих шить, это неплохо получается. Хороший мастер обрастает заказчиками очень быстро. Но, как правило, клиенты сосредоточены в одном населенном пункте, и их круг может быть ограничен. К тому же заказчики попадаются разные — не в меру капризные, с нестандартными формами и непонятными запросами. И шитье, даже приносящее самозанятому хороший доход, становится утомительным занятием.

Из такой ситуации есть выход — не шить самому по заказу, а учить этому мастерству других. Есть компании, которые могут привлечь самозанятых профессиональных швей в качестве преподавателей на различные курсы. Причем обучение может происходить не только в очной форме, но и в онлайн-формате. Выступать исполнителем такой услуги самозанятый может не в одной организации — закон этого не запрещает. Важно помнить, что суммарный годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.