Работа в ночное время: как установить режим работы и рассчитать зарплату сотрудника без нарушения норм ТК

Что значит работа в ночное время: Трудовой кодекс

Работа в ночное время — это работа по заранее согласованному графику или сверхурочно, когда часы приходятся на время после 22.00. Нормы работы определяет работодатель в локальном нормативном акте. Например, в Положении об оплате труда. При этом он обязан строго придерживаться требований законов.

В ст. 96 ТК четко сказано, что считается ночной работой, в ней же прописан порядок нормирования часов и гарантии отдельным категориям лиц.

Какое время работы относится к ночной смене: со скольки до скольки часов

Ночным считается время работы с 22 до 6 часов.

Отметим, что ранее существовало понятие вечерней работы. И сейчас на местах многие специалисты полагают, что труд в вечернее время также должен оплачиваться в повышенном размере. Но это не так.

На федеральном уровне понятие «вечерняя работа» уже не применяется. Между тем, специальные правила могут быть определены региональным законодательством или отраслевыми соглашениями.

Пример

Соглашение между Правительством Москвы, работодателями строительной отрасли города Москвы и Территориальной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, содержит понятие «вечерняя работа». Это период трудовой деятельности с 18 до 22 часов.

И в данном Соглашении имеются рекомендации работодателям производить доплату за это время в размере 20% часовой тарифной ставки.

Особенности работы в ночное время

Продолжительность работы в ночное время сокращается на 1 час, за исключением отдельных случаев. При этом чтобы сохранить недельную норму рабочего времени, отрабатывать сокращенный час сотрудник не должен.

Учитывайте это при нормировании, иначе будут постоянные переработки. Такое правило установлено ч. 2 ст. 96 Трудового кодекса.

Рассмотрим, универсально ли это правила и всегда ли надо сокращать продолжительность труда.

Продолжительность работы смены в ночное время не сокращается, если:

работнику установлена сокращенная продолжительность рабочего времени; сотрудник специально принят для работы в ночное время; работник трудится ночью по необходимости, вызванной условиями труда; сотрудник работает на сменной работе при шестидневной рабочей неделе.

И это еще не все. Продолжительность труда в ночное и дневное время уравнивается в некоторых отраслях экономики.

Например, при непрерывной круглосуточной работе средств связи, на непрерывном производстве пищевых концентратов, сушеных овощей. График «сутки через трое» показывает даты выхода на работу, которая ведется круглые сутки. Выходные дни предоставляют по скользящему графику. В этом случае смен как таковых нет, как нет и сменной деятельности. Об этом сказано в ч. 1 ст. 100, ст. 103 ТК.

Как указать условие о работе ночью в трудовом договоре

Если сотрудника приняли для работы в ночное время, надо вписать условие об этом в трудовой договор. Специальные условия надо предусмотреть и в разделе, посвященном оплате труда. Там надо указать размер доплату за трудовую деятельность ночью и график.

Внимание! Режим рабочего времени сотрудника надо отразить непосредственно в трудовом договоре только в том случае, когда режим работы конкретного сотрудника отличается от общеустановленного в компании (абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК).

Если вы примите сотрудника для работы ночью, но не пропишете это в ТД, то вам всегда придется платить больше и не сокращать рабочее время. Когда человек трудится по обычному графику, но иногда подрабатывает, составьте допсоглашение и включите в него условие о продолжительности ночной смены. Обязательно отразите процент доплаты, который определил руководитель организации в локальном акте.

Менять весь текст договора не нужно, если все остальные пункты не подлежат корректировке.

Кого нельзя привлекать к работе в ночное время

К работе в ночное время не допускаются отдельные категории работников. Абсолютный запрет на ночную работу установлен для беременных сотрудниц и несовершеннолетних лиц. Их нельзя привлекать к ночной работе, даже если они с этим согласны.

Остальных сотрудников можно привлечь к работе ночью, но для отдельных категорий важно, чтобы у них не было противопоказаний.

Кто может работать ночью на основании письменного согласия

Перечень сотрудников, которые могут отказаться от работы в ночное время является открытым. Медицинские противопоказания возможны в отношении:

женщин, имеющих детей младше трех лет; инвалидов; сотрудников, имеющих детей-инвалидов; сотрудников, ухаживающих за больными членами своей семьи; одиноких родителей (опекунов), воспитывающих детей младше 14 лет; многодетных родителей, пока младшему не исполнится 14 лет; сотрудников с детьми до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом.

Перечисленные работники вправе отказаться трудиться ночью, а вы не можете с этим ничего сделать.

И более того, работодатель должен их письменно ознакомить в имеющимся правом отказа от ночной работы. В Трудовом кодексе не сказано, как оформить согласие сотрудника на работу в ночное время.

На практике его оформляют одним из следующих способов:

в виде заявления сотрудника;

в виде отметки сотрудника на уведомлении: «На привлечение к работе согласен».

К работе в ночное время работников, относящихся к льготным категориям, допускайте исключительно по их письменному согласию. Если они категорически против или вы неправильно оформите документы, то штрафов не избежать. Внимательно проверьте, все ли в порядке с ТД, ПВТР и других локальных актах, в которых может встречаться режим работы.

Что касается инвалидов, то их можно принимать на работу с ночными сменами. Но в этом случае каждый раз перед ночной сменой требуйте письменное согласие сотрудника на работу ночью. И еще надо будет внимательно изучить медицинские документы работника-инвалида. Такой вид работы не должен быть ему противопоказан по медицинским параметрам.

Дополнительно работника знакомьте под роспись с правом отказаться от такой работы. Это правило закреплено в ч. 5 ст. 96 ТК.

Работающему инвалиду нужно создавать условия труда согласно ИПРА и уменьшают продолжительность ежедневной смены, если программа реабилитации содержит такое требование. Если в ходе проверок будут обнаружены переработки, то вас привлекут к ответственности.

Как оплачивается работа в ночное время

Статья 96 ТК подразумевает, что работа в ночное время компенсируется повышенной оплатой. Минимум, который гарантирован трудовым законодательством, составляет 20% от часовой тарифной ставки работника. В том случае, если в организации установлены оклады, потребуется рассчитать часовую ставку. И исходя из нее, рассчитывается доплата за каждый час работы.

Законодательно доплата за работу в ночное время установлена постановлением Правительства от 22.07.2008 № 554.

Отметим, что трудовое законодательство гарантирует необходимый минимум доплаты. Организации, в свою очередь, могут установить такую доплату в повышенном размере. Так, например, своим локальным актом или коллективным договором, организация может предусмотреть 30 или 40% от часовой тарифной ставки в качестве доплаты.

Оплата работы в ночное время: расчет

Пример 1. Расчет зарплаты при сменном графике

В организации установлен сменный график, предусматривающий две смены: первая смена — с 8.00 до 20.00, вторая — с 20.00 до 8.00. Здесь надо обратить внимание на следующий момент.

Единого порядка исчисления часовой тарифной ставки нет. Такой порядок организация может предусмотреть самостоятельно, например, закрепив его в локальном акте.

Вы можете выбрать из двух вариантов:

Часовую тарифную ставку можно рассчитать путем деления оклада (месячной тарифной ставки) на количество рабочих часов в данном месяце по производственному календарю. В такой ситуации, очевидно, что часовая ставка в разные месяцы может различаться. Часовую тарифную ставку можно рассчитать путем деления оклада (месячной тарифной ставки) на среднемесячное количество рабочих часов. Оно представляет собой результат деления годовой нормы рабочего времени на 12. И в таком случае часовая тарифная ставка одинакова для всех месяцев в году. В этой ситуации не потребуется каждый месяц пересчитывать размер часовой ставки.

Отметим, что постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 27.12.1972 № 383/35 рекомендуется использовать первый вариант. Но организация вправе выбрать тот механизм расчета, который сочтет более целесообразным.

Пример 2. Расчет зарплаты при работе во вторую смену

Оклад техника, работающего в ООО «Пирамида» во вторую смену (с 20.00 до 8.00), составляет 40 000 руб. В июне у него было четыре ночные смены. Время труда ночью было по 8 часов (с 22.00 до 6.00) в каждой смене.

Согласно Положению об оплате труда ООО «Пирамида» доплата за каждый час работы в ночное время составляет 20% оклада, рассчитанного за час труда. Норма рабочего времени за июнь при 40-часовой рабочей неделе составила 176 часа. Норма рабочих часов за год при 40-часовой неделе — 1973 часа.

Рассмотрим расчет доплаты по обоим вариантам:

Часовая ставка заработной платы работника составила 227,27 руб. (40 000 руб. : 176 ч). Соответственно, доплата за работу в ночное время составит 1454,53 руб. (227,27 руб. × 8 ч × 4 смены × 20%). Часовая ставка заработной платы работника составила 243,23 руб. (40 000 руб. : (1973 ч : 12 ч)). Соответственно, доплата за труд в ночное время будет равна 1556,67 руб. (243,23 руб. × 8 ч × 4 смены × 20%).

Не забывайте, что если вы решили установить повышенные надбавки или дополнительные льготы, то вы обязаны регламентировать это. Например, оплата работы в ночное время может составлять 100% к окладу, но это должно быть прописано трудовом или коллективном договоре.

Ориентируйтесь на финансовые возможно, пункты договоров и прочие локальные нормативные акты, в которых могут быть прописаны условия доплаты труда.