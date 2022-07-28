Трудовые мигранты могут устраиваться на большее количество должностей, в том числе в медицину

Дипломы вузов стран Евразийского экономического союза позволяют работать в России квалифицированным кадрам из стран ближнего зарубежья на легальных основаниях. Для этого не нужно получать свидетельство о признании диплома, достаточно лишь сдать экзамен по специальности и получить сертификат специалиста.

О финансовых и карьерных перспективах трудовых мигрантов в России рассказали сотрудники Центра содействия по решению трудовых споров «Евразия».

Где платят больше?

В среднем заработок трудовых мигрантов варьируется в зависимости от региона и сферы деятельности. Например, в среднем по России, мигранты за неквалифицированный труд получают около 50 000 рублей в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге — около 80 000 рублей.

Сегодня мигранты могут выбирать работу из целого перечня сфер и направлений, все они зафиксированы в постановлении Правительства от 07.10.2021 № 1706. В этом же документе утверждена доля иностранцев для тех или иных сфер. Документ действует до конца 2022 года, затем будет принято новое постановление.

Дополнительно в регионах могут принять и собственные квоты. Правда, лишь в сторону сокращения. С 2015 года действует специальное постановление правительства, которое дает право высшему должностному лицу субъекта Федерации устанавливать подобный запрет.

Например, этим правом уже активно пользуются в Приморском крае. По данным местных СМИ, глава региона Олег Кожемяко с начала 2020 года ввел запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта — для водителей городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси.

В итоге работы лишились 300 иностранцев, которые уже приобрели патенты на работу в регионе. При этом глава Приморья связывает свое решение с заботой о населении и желанием предоставить рабочие места местным жителям.

В 2022 году вступило в силу 50%-е ограничение на трудоустройство мигрантов в лесозаготовительной деятельности. В Краснодарском крае сократилась доля занятости для сферы строительства. В остальных регионах по-прежнему можно привлекать иностранцев до 80% штата.

В этой же сфере, традиционно, сохраняется одна из самых высоких заработных плат. Разнорабочие, при сноровке и усердии, могут зарабатывать около 100 000 рублей в месяц.

Если речь о транспортных перевозках (как грузовых, так и пассажирских) можно рассчитывать от 50 000 рублей в месяц до 120 000. Но на верхний диапазон стоит рассчитывать при работе с восьми утра до полуночи, с одним-двумя выходными в месяц.

Аналогично таксистам и водителям грузового транспорта зарабатывают и курьеры. Спрос на последних значительно возрос в годы пандемии и тотальных локдаунов и не упал по сей день.

Если говорить о квалифицированном персонале — медики, учителя, инженеры и так далее, то здесь заработная плата на уровне средней по региону в бюджетном секторе и неограниченные заработки в коммерческом. Собственно, как и в случае трудоустройства граждан России.

При этом чтобы закрыть кадровый голод в сфере здравоохранения Минтруд предлагает давать гражданство иностранцам некоторых профессий в упрощенном порядке. Прежде всего речь о дипломированных врачах, акушерах, педиатрах, ветеринарах, медсестрах и фельдшерах, а также воспитателях детских садов и учителях.

Новая волна миграции?

Несмотря на то, что поток трудовых мигрантов в Россию не ослабевает, даже несмотря на мировую ситуацию, бизнес по-прежнему говорит о нехватке кадров.

На тех же стройках дефицит персонала (как рабочих, так и линейного ИТР) составляет около полутора миллионов человек. Для этого правительства регионов активно поощряют ввоз рабочей силы в страну.

Пандемия доказала: россиян, даже при увеличении заработной платы в сферах ЖКХ и строительства не заманить — слишком тяжелый и, увы, не престижный труд. Более того, у россиян часто не хватает опыта. Например, сельхоз комплексы целенаправленно ждут мигрантов из-за их навыков работы на земле.

В любом случае, трудовые мигранты позволяют российской экономике расти. И если иностранные сотрудники начинают получать достойную зарплату, это привлекает иностранцев с более высокой квалификацией и в конечном итоге, помогает экономике развиваться.

К слову, проблема дефицита рабочей силы — общемировая. В развитых странах она набрала обороты еще в 90-х, когда население Европы и США начало стремительно стареть. И миграционный кризис на Западе сыграл на руку экономикам Германии, Франции, Италии, Великобритании и так далее. Хлынувший поток трудоспособного населения подстегнул развитие этих стран. С 2010 года доля гастарбайтеров в Евросоюзе увеличилась на 30%.

Аналогичная ситуация складывается даже в Китае. Молодежи там становится все меньше, пенсионеров — все больше, а кадровый голод — все ощутимее.