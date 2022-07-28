Что изменится по НДФЛ и взносам: обзор нового проекта Минфина

Что случилось
Минфин подготовил поправки в НК для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2022 — 2024 годы.
Уведомление о проекте было опубликовано на федеральном портале еще в январе. Сейчас там разместили текст проекта.
В этом материале разберем, какие поправки нас ждут в части НДФЛ и страховых взносов.
Cтандартный вычет
Дистанционщики
Суточные при разъездном характере
Социальный налоговый вычет
Имущественный налоговый вычет
Лотереи
Дистанционщики за границей
Дивиденды от иностранных ценных бумаг
Проценты по вкладу
Услуги в интернете
Выплаты старшим по дому
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.