Что изменится по НДФЛ и взносам: обзор нового проекта Минфина

Что случилось

Минфин подготовил поправки в НК для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2022 — 2024 годы.

Уведомление о проекте было опубликовано на федеральном портале еще в январе. Сейчас там разместили текст проекта.

В этом материале разберем, какие поправки нас ждут в части НДФЛ и страховых взносов.