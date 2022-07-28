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НДФЛ

Что изменится по НДФЛ и взносам: обзор нового проекта Минфина

Дистанционщикам установят необлагаемую норму компенсации. Для разъездного характера работы введут норму суточных. Упростят порядок получения социального вычета по НДФЛ. За дистанционщиков, живущих не в России, придется платить НДФЛ.

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Что случилось

Минфин подготовил поправки в НК для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2022 — 2024 годы.

Уведомление о проекте было опубликовано на федеральном портале еще в январе. Сейчас там разместили текст проекта.

В этом материале разберем, какие поправки нас ждут в части НДФЛ и страховых взносов.

Cтандартный вычет

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Социальный вычет

Для социального вычета по НДФЛ на обучение и фитнес будет нужна специальная справка

Сейчас для соцвычета по расходам на лечение нужна справка установленной формы. Для вычета на обучение и фитнес никакой справки нет. Нужны подтверждающие документы. Скоро все изменится. Вместо документов надо будет предоставлять справку.

Подряд

Как сэкономить на налоговых отчислениях за сотрудничество с физлицом в 2022 году

Работать с фрилансером не всегда выгоднее, чем нанимать сотрудника в штат. Если исполнитель — физлицо, за него нужно платить до 43% налогов, как за штатного работника. Но есть способы уменьшить налоговую нагрузку. В статье расскажем, как законно снизить размер выплат.

Как сэкономить на налоговых отчислениях за сотрудничество с физлицом в 2022 году

Повышение квалификации

Трудовые отношения

В мае реальные зарплаты еще уменьшились

В годовом выражении по сравнению с апрелем реальные зарплаты в мае снизились на 1,1% . При этом средняя зарплата за месяц составила 62,4 тыс. руб., что больше на 10% по сравнению с маем 2021 года и на 0,2% по сравнению с апрелем 2022 года.

Мероприятия

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Трудовые отношения

Большинство соискателей отказываются от должности из-за удаленности и низкой зарплаты

Из опрошенных 3 200 соикателей 53 % признались, что отказались от работы из-за низкой зарплаты, а 34% потому что работа находилась далеко от дома. При этом 23% опрошенных никогда не отказывались от предложенной работы.

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