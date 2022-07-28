Выбираем 1С в облаке: цифры, которые помогут принять правильное решение

В 2014 году эксперты утверждали, что фирма «1С» не будет активно продвигать облачные решения — ведь ее программы и так хорошо покупают. Уже через год основатель «1С» рассказал о 28 тысячах пользователей, регулярно получающих доступ к базам онлайн. Через несколько лет случилась пандемия, после которой слова «облако» перестали бояться даже самые консервативные директора и бухгалтеры.

В 2022 году компания, которая хочет вести учет в облаке, может выбирать более чем из 50 партнеров, представленных на официальном сайте 1С.

Сколько пользователей уже подключились к сервису

Когда мы выбираем фильм или отель для отпуска, то изучаем отзывы и рейтинги. Компании, которая хочет арендовать облачную 1С, тоже стоит начать выбор с этого. Если сервису доверяют тысячи пользователей, это говорит о многом.

Далеко не каждая компания, предлагающая 1С в облаке, раскрывает количество клиентов. В открытом доступе есть данные* по следующим сервисам:

Scloud — более 43 тысяч активных пользователей;

— более 43 тысяч активных пользователей; 1С-Рарус — 19 тысяч;

— 19 тысяч; 1BITcloud — более 16 тысяч;

— более 16 тысяч; 42Clouds — 5 тысяч.

*данные на июль 2022 года, представленные на официальных сайтах сервисов

Лидер этого списка, Scloud, на своем сайте также приводит аналитику по отзывам клиентов. Средняя оценка — 4,97. Если изучить отзывы о компании в Яндексе, станет понятно, что пользователям особенно нравится душевная и оперативно реагирующая на заявки техподдержка, а небольшие технические проблемы если и случаются, то их быстро решают.

Как долго может быть недоступен сервер

Нет смысла переносить 1С в облако, если там она будет тормозить и вылетать как на старом компьютере бухгалтера. Чтобы убедиться, что базы всегда будут доступны, а работа с ними не заставит нервничать и обрывать телефон техподдержки, нужно выбирать сервис с надежными и мощными серверами. Компании обычно описывают их характеристики сложными терминами.

Самыми важными являются:

Tier — показатель устойчивости к отказам . Если центр, в котором хранятся данные, говорит об уровне Tier III, это означает, что для пользователя останутся незаметными профилактические и ремонтные работы на сервере. Выйдут из строя одни мощности — их сразу заменят другие. В период отчетности вам не придется долго ждать доступа к базам, даже если в дата-центре что-то случится.

. Если центр, в котором хранятся данные, говорит об уровне Tier III, это означает, что для пользователя останутся незаметными профилактические и ремонтные работы на сервере. Выйдут из строя одни мощности — их сразу заменят другие. В период отчетности вам не придется долго ждать доступа к базам, даже если в дата-центре что-то случится. Уровень доступности по SLA. SLA — это перечень обещаний, которые сервис дает своим клиентам. В нем могут быть указаны максимальное время ожидания ответа от техподдержки, сроки решения проблем пользователей. Для арендаторов 1С в облаке самый важный пункт SLA — максимальное время недоступности сервера. Оно обычно указано не в минутах, а в процентах. Так, показатель 99,98% , или «три девятки», говорит о том, что сервис должен быть доступен 23 часа 58 минут в сутки.

Если на сайте компании, предлагающей в аренду облачную 1С, нет этих терминов, спросите у менеджеров, как они гарантируют бесперебойный доступ. Проверенные сервисы дают финансовые гарантии. Так, Scloud подарит арендатору, который не смог зайти в базу в течение 2 часов, 15 дней доступа.

Н2: Какое место компания занимает в независимых рейтингах

Быстрый отклик, бесперебойный доступ и звезду с неба клиентам, конечно же, обещают все сервисы. Если вы не доверяете их заявлениям, изучите обзоры независимых экспертов, которые не поленились провести собственное тестирование и разработать личный рейтинг.

Фирма «1С» на официальном сайте просто перечисляет партнеров, которые предоставляют ее программы в аренду. Рейтингов по количеству довольных (или не очень) пользователей, времени недоступности сервера на сайте разработчика не найти. Есть данные по количеству пользователей, которых партнеры подключили к сервису 1С-Отчетность* (одному из самых востребованных решений 1С).

Среди компаний, предлагающих аренду 1С в собственном облаке, в топ-3 входят Scloud и ПервыйБит.

*на июль 2022 года, согласно https://1c.ru/rus/partners/onecrep.jsp