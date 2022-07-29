Минфин предложил увеличить НДФЛ до 30% для сотрудников, работающих за рубежом на компании РФ

Что будет

Представим себе сотрудника российской компании, который в конце зимы — начале весны переехал за рубеж. Но при этом он продолжает работать в российской компании на удаленке и получает зарплату. Достаточно скоро такой человек, если не вернется, перестанет быть налоговым резидентом России, так как проведет за пределами нашей страны больше 183 дней.

И даже если он продолжает работать на российскую компанию, то считается, что он получает деньги не от источника в России, потому что рабочее место в другом государстве. В России НДФЛ можно не платить.

Но сейчас Минфин предлагает следующее: если отечественные компании выплачивают вознаграждение сотрудникам, находящимся за рубежом, то эти выплаты будут все-таки считаться доходом от источника в России и облагаться по ставке в 30%. Плюс к этому такой работник будет платить налог за рубежом по местной ставке.

Вполне возможно, что общая сумма налога составит 50-60%, а не 13%, как было до этого. Там, где вы большую часть дней живете, — в России, в Америке, в Португалии, в Китае, хоть где, — там вы должны налог платить. Поэтому то, что с вас в России удержали, там никому не интересно.

Все хотят получать налоги с доходов, полученных в этой стране. Можно возразить, что платит российская компания. На самом деле это неважно.

Вот мы видим, сотруднику, чтобы он на руки получил рубль, 30 копеек тут удержат и 30 копеек — там. Еще и соцналоги могут быть. Это достаточно большие деньги.

Вероятность

Самого документа еще нет, есть лишь краткое сообщение Минфина. И пока не очень понятно, как эта инициатива будет взаимодействовать с соглашениями об избежании двойного налогообложения. Они у России заключены более чем с 80 странами, то есть с основными государствами планеты, в том числе и с теми, где сейчас живут уехавшие. Это и позволяет платить налоги только в одной стране, а не сразу в двух.

Другой момент. Есть категория уехавших, которые не останавливаются в одном месте: сегодня они в одной стране, завтра — в иной, но трудиться продолжают на российского работодателя. Видимо, им точно придется платить 30% налога в России. Хотя работодатель может сделать вид, что он не знает о путешествиях своего удаленщика.

Тут тоже есть нюансы. Если кто-то в России владел квартирой меньше трех лет (в случае, если это единственное жилье) и меньше пяти лет (в случае, если жилье не единственное), а потом его продал — нужно заплатить налог. Не со всей стоимости, а с разницы между покупкой и продажей. Но если налоговые резиденты платят 13%, то нерезиденты — все те же 30%.

Грубо говоря, если наша гражданка релоцировалась, предположим, в Армению, решила продать квартиру, которой она владеет пять лет, она не заплатит НДФЛ независимо от того, что резидентом она быть перестала. Если лицо у нас все-таки нерезидент и оно владело недвижимостью менее трех лет, если это единственное жилье, а также не менее пяти лет, если это не единственное жилье, то налог придется уплатить, причем по нерезидентской ставке — 30%.

Итог

Как можно предположить, далеко не все, кто в начале года спешно уезжал из России, думали об особенностях уплаты налогов — что здесь, что там. А там НДФЛ обычно выше, чем у нас. К примеру, в популярной у уехавших Грузии — 20%, в Армении — 23%. А где-то, в отличие от России, есть и прогрессивная шкала.

Наконец, есть еще один момент. К примеру, сотрудник первые три месяца 2022 года проработал в России и платил 13%. Потом уволился, уехал и по итогам года стал налоговым резидентом другой страны. И, по словам юристов, нужно будет доплатить в российский бюджет еще 17% за каждый из первых трех месяцев. Из своего, разумеется, кармана.