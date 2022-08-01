Зарплата

Бухгалтер задержал аванс. На какую сумму ждать штрафа?

Аванс — это часть заработной платы за первую половину месяца. Выплачивать его нужно с соблюдением сроков, установленных ТК. Иначе — штраф.

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Статья 136 ТК обязывает всех работодателей выплачивать заработную плату дважды в месяц с промежутком в две недели.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Аванс — это часть месячной заработной платы, которая выплачивается за первую половину месяца.

Стало быть, за нарушение установленных сроков выплаты аванса могут наказать, как за нарушение сроков выплаты заработной платы. Это подтвердили судьи Восьмого КСОЮ в постановлении от 07.06.2022 № 16-3577/2022.

Штрафы за несвоевременную выплату зарплаты

Штрафы за несвоевременную выплату зарплаты установлены статьей 5.27 КоАП. Они применяются при нарушении сроков выплаты зарплаты на первую половину месяца, то есть аванса, и при нарушении сроков выплаты зарплаты при окончательном расчете за месяц.

Таким образом, за задержку выплаты аванса работодателю грозит ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП или по ч. 7 ст. 5.27 КоАП.

За невыплату или неполную выплату зарплаты КоАП предусматривает:

  • директору — предупреждение или штраф размере от 10 000 до 20 000 рублей;
  • ИП — штраф от 1 000 до 5 000 рублей;
  • организации — штраф от 30 000 до 50 000 рублей.

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