Сообщение в Федресурс со сведениями о лицензии и публикация лицензии в Федресурс: что важно знать

Согласно действующему законодательству РФ, часть сведений в этом реестре размещает ФНС (те же данные, что вносятся в ЕГРЮЛ), а часть сведений обязана вносить сама организация или ИП.
Перечень обязательных событий, сведения о которых подлежат публикации на сайте Федресурс, содержатся в 11 разных федеральных законах и имеют разные сроки и порядок публикации в реестре. Кроме того, ежегодно появляются новые события.
Ознакомиться с полным перечнем обязательных сообщений можно здесь.
Какие сообщения нужно публиковать в Федресурс?
Помимо лицензий, законы предусматривают большое количество других публикаций. В настоящее время наиболее пристальному контролю со стороны госорганов подвергаются события, которые связаны с разрешением на деятельность и финансовым состоянием:
- сведения о членстве или прекращении членства в СРО;
- сведения о недостаточности имущества (когда размер обязательств превышает стоимость имущества на балансе организации);
- сведения о результатах аудита (с 01.01.2022 объединены с сообщением о финансовой отчетности и касаются АБСОЛЮТНО ВСЕХ юридических лиц, которые проводят обязательный аудит);
- сведения о финансовой отчетности (см. предыдущий пункт);
- сведения о стоимости чистых активов (для АО).
А также еще более 80 видов событий, среди которых реорганизация, уменьшение УК, залоги, лизинг, купля-продажа бизнеса или его доли, ликвидация, банкротство и т. д.
За прошедший и нынешний годы накопилось немало практики в части привлечения к ответственности за нераскрытие сообщений в Федресурсе. Представим вам ее по некоторым видам публикаций:
- В части лицензий важно обратить внимание на этот документ — представление Прокуратуры Смоленской области от 10.02.2022.
- По поводу недостаточности имущества и иных признаков возможного банкротства —
- представление Прокуратуры Омской области от 06.06.2022.
- В части аудиторского заключения и финансовой отчетности: определение Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 12.04.2021, Требование МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 г. Москвы от 21.01.2021, определение Управления Росреестра по Тамбовской области 20.02.2021.
Более подробно изучить информацию об отказах от ФНС можно по этой ссылке, а практика штрафов от прокуратуры и Росреестра собрана здесь.
Кто должен публиковать лицензии на Федресурсе?
Обязанность по размещению сообщений в части лицензий в реестре касается всех предприятий, вне зависимости от:
- Организационно-правовой формы, в которой функционирует компания (публиковать лицензии должны в том числе ИП).
- Размера компании.
- Типа лица (коммерческое, некоммерческое, унитарное и т. д.).
Более того, отметим, что публиковать лицензию нужно не только при ее получении. Обязанность в том числе охватывает приостановление лицензии, ее продление и любые другие изменения статуса.
Чем грозит отсутствие публикации о лицензии в Федресурсе?
Ответственность за отсутствие сообщения о лицензии (ровно как и любой другой публикации) предусматривается ст. 14.25 КоАП. Согласно ч. 6-8 этой статьи, при неразмещении обязательных сведений в реестр может наступить административная ответственность, предполагающая штраф в размере до 50 тысяч рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до 3 лет.
Своевременная публикация информации — залог того, что вам не прилетит «весточка» от контролирующих органов.
Как быстро опубликовать сведения о лицензии в Федресурс?
Достаточно воспользоваться порталом Федресурс онлайн. При его помощи сообщения в реестр вносятся за 40 минут, а вся работа осуществляется юристами сервиса. От вас потребуется лишь 10 минут времени на оставление заявки и первичное общение с менеджером.
Переходите на сайт fedresurs.online, чтобы опубликовать сообщение о лицензии в государственный реестр Федресурс.