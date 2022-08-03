Сообщение в Федресурс со сведениями о лицензии и публикация лицензии в Федресурс: что важно знать

Согласно действующему законодательству РФ, часть сведений в этом реестре размещает ФНС (те же данные, что вносятся в ЕГРЮЛ), а часть сведений обязана вносить сама организация или ИП.

Перечень обязательных событий, сведения о которых подлежат публикации на сайте Федресурс, содержатся в 11 разных федеральных законах и имеют разные сроки и порядок публикации в реестре. Кроме того, ежегодно появляются новые события.

Ознакомиться с полным перечнем обязательных сообщений можно здесь.

Какие сообщения нужно публиковать в Федресурс?

Помимо лицензий, законы предусматривают большое количество других публикаций. В настоящее время наиболее пристальному контролю со стороны госорганов подвергаются события, которые связаны с разрешением на деятельность и финансовым состоянием:

сведения о членстве или прекращении членства в СРО; сведения о недостаточности имущества (когда размер обязательств превышает стоимость имущества на балансе организации); сведения о результатах аудита (с 01.01.2022 объединены с сообщением о финансовой отчетности и касаются АБСОЛЮТНО ВСЕХ юридических лиц, которые проводят обязательный аудит); сведения о финансовой отчетности (см. предыдущий пункт); сведения о стоимости чистых активов (для АО).

А также еще более 80 видов событий, среди которых реорганизация, уменьшение УК, залоги, лизинг, купля-продажа бизнеса или его доли, ликвидация, банкротство и т. д.

За прошедший и нынешний годы накопилось немало практики в части привлечения к ответственности за нераскрытие сообщений в Федресурсе. Представим вам ее по некоторым видам публикаций:

Более подробно изучить информацию об отказах от ФНС можно по этой ссылке, а практика штрафов от прокуратуры и Росреестра собрана здесь.

Кто должен публиковать лицензии на Федресурсе?

Обязанность по размещению сообщений в части лицензий в реестре касается всех предприятий, вне зависимости от:

Организационно-правовой формы, в которой функционирует компания (публиковать лицензии должны в том числе ИП).

Размера компании.

Типа лица (коммерческое, некоммерческое, унитарное и т. д.).

Более того, отметим, что публиковать лицензию нужно не только при ее получении. Обязанность в том числе охватывает приостановление лицензии, ее продление и любые другие изменения статуса.

Чем грозит отсутствие публикации о лицензии в Федресурсе?

Ответственность за отсутствие сообщения о лицензии (ровно как и любой другой публикации) предусматривается ст. 14.25 КоАП. Согласно ч. 6-8 этой статьи, при неразмещении обязательных сведений в реестр может наступить административная ответственность, предполагающая штраф в размере до 50 тысяч рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до 3 лет.

Своевременная публикация информации — залог того, что вам не прилетит «весточка» от контролирующих органов.

Как быстро опубликовать сведения о лицензии в Федресурс?

Достаточно воспользоваться порталом Федресурс онлайн. При его помощи сообщения в реестр вносятся за 40 минут, а вся работа осуществляется юристами сервиса. От вас потребуется лишь 10 минут времени на оставление заявки и первичное общение с менеджером.