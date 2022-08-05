Расширен перечень выплат, которые зачисляются на карту МИР. Обзор постановления кабмина

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Правительство приняло Постановление от 23.07.2022 № 1317. Оно заработает с 26 октября 2022.

В нем появились новые категории госвыплат, которые теперь можно будет получить только на карту отечественной платежной системы.

Почему именно МИР и что говорит закон

Выплаты за счет бюджетных средств должны поступать именно на такую карту по закону.

Речь про суммы, которые перечислены в п. 5.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, а также в Перечне, утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466.

Какие выплаты и раньше перечислялись на МИР

В списке следующие пункты:

зарплата, премии и вознаграждение госслужащих;

государственные стипендии и пенсии;

ежемесячное пожизненное содержание судей;

пособия по безработице;

выплаты для чернобыльцев;

детские пособия (список — в ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ);

ежемесячные выплаты малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (по ФЗ от 28.12.2017 № 418-ФЗ);

также выплаты малоимущим на третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет (по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 606), а также на детей от 3 до 7 лет (по Указу Президента РФ от 20.03.2020 № 199).

Какие выплаты еще будут перечисляться

В постановлении кабмина № 1317 перечень пополнился еще несколькими пунктами.

Среди них:

государственная социальная помощь — это различные денежные выплаты из бюджета субъекта РФ (пособия, субсидии и т. п.), а также социальная доплата к пенсии по Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Такие субсидии и компенсации предоставляются отдельным категориям граждан (например, малоимущим семьям, ветеранам, пенсионерам) в порядке и на условиях, установленных федеральными, региональными законами, нормативными правовыми актами органов МСУ (ст. 159, 160 ЖК РФ);

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

Еще

Впрочем, если вы открыли счет, к которому не привязана никакая карта (например, сберегательный), то на такой счет также можно зачислять любые выплаты (ч. 5.4 ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ).

В этом случае для получения сумм из бюджета карта «МИР» не понадобится.