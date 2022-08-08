Больничные

С 1 января 2023 года работодатели перестанут выдавать справку 182н. Объясняем, почему

Объединение фондов внесло изменения в процедуру обмена данными о заработке работников и начисленных взносах.

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Законодательная база

Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ внес поправки в закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Касаются они требования к работодателю предоставлять работнику справку по форме 182н.

Сейчас право работника на получение справки о доходах и начисленных страховых взносах закреплено в ст. 4.3 255-ФЗ.

Что отражают в справке 182н

В 182н отражают данные о работодателе и сумме дохода, который был начислен работнику на этом месте работы с учетом установленных лимитов для начисления страховых взносов.

Также в ней показывают количество дней, когда сотрудник болел, находился в отпуске по беременности и родам или в по уходу за ребенком при условии, что в это время страховые взносы работодатель не начислял.

Для чего нужна справка 182н

Справка нужна, тобы работодатель, получивший ее, мог верно рассчитать и оплатить больничный за первые три дня.

Справка не является обязательным документом для предоставления новому работодателю, но ее наличие — в интересах работника: бухгалтер на новом месте работы учтет данные справки при расчете пособия, в противном случае — пособие будет рассчитано исходя из заработка у текущего работодателя или МРОТ.

Работодатель обязан выдать работнику справку в день увольнения или в течение трех дней после получения письменного запроса.

Что изменится с 01.01.2023

С 01.01.2023 закон не будет требовать от работодателя предоставлять сотруднику справку о доходах и начисленных страховых взносах.

Эта функция будет возложена на единый фонд, образованный после объединения ПФР и ФСС.

Как будет происходить обмен информацией с 01.01.2023

Пока, дорожной карты, как работодателю получать информацию от фонда нет. У работодателей копятся и другие вопросы.

  • Обязан ли будет работодатель запрашивать информацию в фонде или данные будут приходить в автоматическом режиме, если стало известно о больничном сотрудника?
  • Если автоматической рассылки данных о заработке не будет, то запросы нужно посылать по каждому больничному или однократного запроса по конкретному физлицу будет достаточно?
  • В какие сроки будет происходить обмен информацией?
  • Возможна ли будет интеграция полученной от фонда информации с бухгалтерскими программами?
Видимо, порядок информационного обмена будет утвержден и опубликован дополнительно.

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