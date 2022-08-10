Как перейти на электронные чеки ККТ

Электронный чек равнозначен бумажному.

Как уточнял Минфин в письме от 12.10.2017 № 03-01-15/66784, если покупателю направлен электронный чек, печатать его на бумаге не нужно. Если только сам покупатель не потребует бумажную копию (письмо ФНС от 24.03.2022 № АБ-320/2677).

Но и от этой обязанности освобождены интернет-магазины. Они могут не выдавать покупателю бумажный чек, если был проведен онлайн-расчет с доставкой товара по полной предоплате.

Как продавцы переводят покупателей на электронные чеки

Закон № 54-ФЗ обязывает продавцов до того, как отправлять электронный чек получить у покупателя согласие. Но каким способом это сделать, закон не уточняет.

Поэтому возможен любой способ:

устно;

письменно;

при регистрации в магазине;

при оформлении скидки;

при участии в программе лояльности и т.п.

Мобильные приложения

Многие магазины целенаправленно предлагают скидки при оформлении заказа через мобильное приложение и даже помогают новым клиентам установить приложение прямо в магазине с помощью продавца.

В приложении покупатель обязательно должен заполнить поля со своими контактами и поставить галочку согласие на обработку его данных.

Программа лояльности

Программа лояльности может работать как через мобильное приложение, так и без него.

Часто кафе и небольшие рестораны ведут БД клиентов на своем ПК, а клиентов «заводят» по номеру телефона.

Таким образом клиент передает свои данные, в том числе и для отправки электронных чеков.

Анкета на скидку

Это еще один способ получить у клиента контакты для отправки ему электронных чеков. Она применима для покупателей старшего возраста.

Оформление заказа через интернет

Это самый стандартный и понятный способ, который позволяет получить у клиента контактные данные для отправки ему электронных чеков.

Если проведен онлайн-расчет с доставкой товара по полной предоплате, то продавец вообще не обязан выдавать бумажный чек даже по просьбе клиента. Все ему отправляется на электронную почту и/или смартфон.

Как отправлять электронные чеки

Отправить электронные чеки можно:

по СМС;

по электронной почте;

через мессенджер, Viber, WA;

через мобильное приложение «Проверка чека ФНС России»;

через «ВКонтакте».

Закон не запрещает рассылать электронные чеки через сервисы обмена сообщениями.

Мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» предназначено для проверки чеков онлайн-касс. Оно позволяет просто и быстро проверять чеки по QR-коду, который считывается смартфоном.