Как перейти на электронные чеки ККТ

Электронный чек равнозначен бумажному.
Как уточнял Минфин в письме от 12.10.2017 № 03-01-15/66784, если покупателю направлен электронный чек, печатать его на бумаге не нужно. Если только сам покупатель не потребует бумажную копию (письмо ФНС от 24.03.2022 № АБ-320/2677).
Но и от этой обязанности освобождены интернет-магазины. Они могут не выдавать покупателю бумажный чек, если был проведен онлайн-расчет с доставкой товара по полной предоплате.
Как продавцы переводят покупателей на электронные чеки
Закон № 54-ФЗ обязывает продавцов до того, как отправлять электронный чек получить у покупателя согласие. Но каким способом это сделать, закон не уточняет.
Поэтому возможен любой способ:
- устно;
- письменно;
- при регистрации в магазине;
- при оформлении скидки;
- при участии в программе лояльности и т.п.
Мобильные приложения
Многие магазины целенаправленно предлагают скидки при оформлении заказа через мобильное приложение и даже помогают новым клиентам установить приложение прямо в магазине с помощью продавца.
В приложении покупатель обязательно должен заполнить поля со своими контактами и поставить галочку согласие на обработку его данных.
Программа лояльности
Программа лояльности может работать как через мобильное приложение, так и без него.
Часто кафе и небольшие рестораны ведут БД клиентов на своем ПК, а клиентов «заводят» по номеру телефона.
Таким образом клиент передает свои данные, в том числе и для отправки электронных чеков.
Анкета на скидку
Это еще один способ получить у клиента контакты для отправки ему электронных чеков. Она применима для покупателей старшего возраста.
Оформление заказа через интернет
Это самый стандартный и понятный способ, который позволяет получить у клиента контактные данные для отправки ему электронных чеков.
Если проведен онлайн-расчет с доставкой товара по полной предоплате, то продавец вообще не обязан выдавать бумажный чек даже по просьбе клиента. Все ему отправляется на электронную почту и/или смартфон.
Как отправлять электронные чеки
Отправить электронные чеки можно:
- по СМС;
- по электронной почте;
- через мессенджер, Viber, WA;
- через мобильное приложение «Проверка чека ФНС России»;
- через «ВКонтакте».
Закон не запрещает рассылать электронные чеки через сервисы обмена сообщениями.
Мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» предназначено для проверки чеков онлайн-касс. Оно позволяет просто и быстро проверять чеки по QR-коду, который считывается смартфоном.