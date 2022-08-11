Обзор сервисов для бухгалтеров

Работа с документами в строительной компании: как автоматизировать

Крупные застройщики формируют сотни договоров каждый месяц. Рутинная работа отнимает много времени, которое можно потратить на развитие бизнеса. Поэтому всё более востребованы сервисы, ускоряющие процесс подготовки сопроводительной документации. Объясняем, что они дают.

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Стандартный процесс согласования документов

Часто сделки затягиваются по причине длительного согласования документов. Обычно процесс происходит так.  

  1. Менеджер по продажам заводит в CRM условия на приобретение объекта недвижимости.
  2. Руководитель согласовывает сделку.
  3. Делопроизводитель проверяет условия и выбирает подходящий шаблон договора из сотен образцов, затем заполняет реквизиты.
  4. Клиент присылает правки, например, если хочет изменить условия оплаты, воспользоваться рассрочкой, ипотекой.
  5. Юристы согласовывают правки и отправляют документ в CRM.
  6. Договор распечатывают и подписывают.

Первичная подготовка одного договора в MS Word занимает не меньше получаса, а в процессе подготовки документов заняты несколько делопроизводителей.

Если клиент присылал правки, к работе дополнительно подключаются юристы: проверяют, выгодно ли заключать договор на новых условиях и не противоречит ли он закону.

В результате срок подготовки документа растягивается на недели, а юристы тратят время на скучные рутинные задачи.

Самые частые проблемы в девелоперских компаниях при подготовке документов

Слишком много ручного труда и рутины. Квалифицированным юристам часто приходится выполнять однотипные действия: найти контрагента, вставить его реквизиты в шаблон, скопировать в документ согласованные ранее условия. Такая работа заставляет заскучать и не позволяет специалисту развиваться.

Ошибки при составлении договора. Перед тем как отправить договор клиенту, юристы тратят дополнительное время на вычитку документа и поиск ошибок. Из-за большого количества рутины пропустить ошибку или опечатку — нормальное явление даже для высококлассного специалиста, поэтому вычитывать договоры нужно обязательно.

Нет общего хранилища документов.Сотрудники работают по-старинке: у каждого своя флешка с типовыми шаблонами и формами.

Чтобы переслать документ коллеге, используются мессенджеры или электронная почта. Файлы хранятся неупорядоченно, поэтому быстро найти нужный документ — это задача из разряда невыполнимых.

Форс-мажоры. Без автоматизации документооборота любая неординарная ситуация легко оказывается чрезвычайной.

Например, если компания переезжает из одного офиса в другой, меняются КПП и юридические адреса дочерних компаний. Чтобы не затягивать заключение договоров, юристам приходится в экстренном режиме вручную менять реквизиты в 400 типовых шаблонах, чтобы наутро процесс заключения договоров продолжился.

Несоответствие ожиданиям клиентов. На рынке недвижимости в последние годы появилось много цифровых продуктов: подписание договора электронной подписью, система безопасных расчетов, электронная регистрация. Эти решения улучшают, упрощают взаимодействие покупателя и застройщика. У покупателя формируется ожидание, что процессы и дальше будут простыми и удобными, и чтобы соответствовать этому ожиданию, нужно увеличивать скорость подготовки документов.

Как ускорить работу с документами в девелоперской компании

Эти проблемы решаются с помощью конструктора документов. В конструкторе любой, даже неопытный менеджер, составляет юридический корректный договор за несколько минут. Для этого менеджер просто отвечает на вопросы анкеты — и все нужные положения автоматически добавляются в документ.

Ручной труд минимизирован, потому что конструктор интегрирован с CRM-системами, 1С, ЭДО. Большая часть данных заполняется автоматически. Чтобы ускорить заполнение документов, можно подключить справочник должностных лиц компании, реестр объектов, материалов и прочей информации, которую удобно выбирать из выпадающего списка.

Все документы управляются и хранятся в едином пространстве. 

Сотрудникам не придется долго ждать утверждения договора юридическим департаментом. Они могут самостоятельно составлять договоры, которые не нужно тщательно проверять. В зависимости от документа могут быть составлены различные маршруты согласования — без задействования специалистов и департаментов. 

Что дает конструктор документов

Шаблоны будут создаваться быстрее. До применения конструктора создание шаблона могло занимать у вас несколько месяцев, хотя бы потому что нужно написать для него код в 1С. После автоматизации на один шаблон уходит в среднем 20−30 минут.

Сотрудникам не нужно тратить время на поиск документа и пересылать друг другу вордовские файлы, аккуратно раскладывая их по папкам, чтобы ничего не потерялось. Все документы будут в одном месте, а доступы к ним получают ответственные специалисты.

Время на вычитку сократится в среднем на 1 час. Юристам больше не нужно тратить время на проверку документов, потому что если договор создавался из интерактивного шаблона, ошибок в нем не будет.

Будете готовить больше документов и быстрее, без увеличения штата и временных затрат.

В конечном итоге в выигрыше останутся крупные игроки, которые обеспечивают высокую скорость подготовки документации и как следствие - заключения сделок. 

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