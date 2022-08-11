Работа с документами в строительной компании: как автоматизировать

Стандартный процесс согласования документов

Часто сделки затягиваются по причине длительного согласования документов. Обычно процесс происходит так.

Менеджер по продажам заводит в CRM условия на приобретение объекта недвижимости. Руководитель согласовывает сделку. Делопроизводитель проверяет условия и выбирает подходящий шаблон договора из сотен образцов, затем заполняет реквизиты. Клиент присылает правки, например, если хочет изменить условия оплаты, воспользоваться рассрочкой, ипотекой. Юристы согласовывают правки и отправляют документ в CRM. Договор распечатывают и подписывают.

Первичная подготовка одного договора в MS Word занимает не меньше получаса, а в процессе подготовки документов заняты несколько делопроизводителей.

Если клиент присылал правки, к работе дополнительно подключаются юристы: проверяют, выгодно ли заключать договор на новых условиях и не противоречит ли он закону.

В результате срок подготовки документа растягивается на недели, а юристы тратят время на скучные рутинные задачи.

Самые частые проблемы в девелоперских компаниях при подготовке документов

Слишком много ручного труда и рутины. Квалифицированным юристам часто приходится выполнять однотипные действия: найти контрагента, вставить его реквизиты в шаблон, скопировать в документ согласованные ранее условия. Такая работа заставляет заскучать и не позволяет специалисту развиваться.

Ошибки при составлении договора. Перед тем как отправить договор клиенту, юристы тратят дополнительное время на вычитку документа и поиск ошибок. Из-за большого количества рутины пропустить ошибку или опечатку — нормальное явление даже для высококлассного специалиста, поэтому вычитывать договоры нужно обязательно.

Нет общего хранилища документов.Сотрудники работают по-старинке: у каждого своя флешка с типовыми шаблонами и формами.

Чтобы переслать документ коллеге, используются мессенджеры или электронная почта. Файлы хранятся неупорядоченно, поэтому быстро найти нужный документ — это задача из разряда невыполнимых.

Форс-мажоры. Без автоматизации документооборота любая неординарная ситуация легко оказывается чрезвычайной.

Например, если компания переезжает из одного офиса в другой, меняются КПП и юридические адреса дочерних компаний. Чтобы не затягивать заключение договоров, юристам приходится в экстренном режиме вручную менять реквизиты в 400 типовых шаблонах, чтобы наутро процесс заключения договоров продолжился.

Несоответствие ожиданиям клиентов. На рынке недвижимости в последние годы появилось много цифровых продуктов: подписание договора электронной подписью, система безопасных расчетов, электронная регистрация. Эти решения улучшают, упрощают взаимодействие покупателя и застройщика. У покупателя формируется ожидание, что процессы и дальше будут простыми и удобными, и чтобы соответствовать этому ожиданию, нужно увеличивать скорость подготовки документов.

Как ускорить работу с документами в девелоперской компании

Эти проблемы решаются с помощью конструктора документов. В конструкторе любой, даже неопытный менеджер, составляет юридический корректный договор за несколько минут. Для этого менеджер просто отвечает на вопросы анкеты — и все нужные положения автоматически добавляются в документ.

Ручной труд минимизирован, потому что конструктор интегрирован с CRM-системами, 1С, ЭДО. Большая часть данных заполняется автоматически. Чтобы ускорить заполнение документов, можно подключить справочник должностных лиц компании, реестр объектов, материалов и прочей информации, которую удобно выбирать из выпадающего списка.

Все документы управляются и хранятся в едином пространстве.

Сотрудникам не придется долго ждать утверждения договора юридическим департаментом. Они могут самостоятельно составлять договоры, которые не нужно тщательно проверять. В зависимости от документа могут быть составлены различные маршруты согласования — без задействования специалистов и департаментов.

Что дает конструктор документов

Шаблоны будут создаваться быстрее. До применения конструктора создание шаблона могло занимать у вас несколько месяцев, хотя бы потому что нужно написать для него код в 1С. После автоматизации на один шаблон уходит в среднем 20−30 минут.

Сотрудникам не нужно тратить время на поиск документа и пересылать друг другу вордовские файлы, аккуратно раскладывая их по папкам, чтобы ничего не потерялось. Все документы будут в одном месте, а доступы к ним получают ответственные специалисты.

Время на вычитку сократится в среднем на 1 час. Юристам больше не нужно тратить время на проверку документов, потому что если договор создавался из интерактивного шаблона, ошибок в нем не будет.

Будете готовить больше документов и быстрее, без увеличения штата и временных затрат.

В конечном итоге в выигрыше останутся крупные игроки, которые обеспечивают высокую скорость подготовки документации и как следствие - заключения сделок.