Обзоры для бухгалтера

Вакансии недели на БухДжобе: ищут много главбухов. Кое-где предлагают психолога

Решили мы тут на сон грядущий посмотреть, кому да сколько нынче обещают и какую магию за это хотят. Спойлер: есть действительно любопытные варианты.

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Прицепились со своим БухДжобом

БухДжоб — топовый канал «Клерка» в Телеграме для всех бухгалтеров в поиске работы.

Все, кто ищет работу мечты — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Подписывайтесь и листайте хотя бы раз в день: никогда ведь не знаешь, когда прилетит работа мечты! У «Клерка», кстати, появился топовый сервис вакансий еще и на сайте. Там пока немного вариантов, но они определенно стоят вашего внимания.

Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. В этом обзоре — топ самого интересного за неделю.

Главбух, найдись

Вариант для питерцев: ищут главного бухгалтера в в TRACE studio. Просят вести учет группы ИТ-компаний (2 ООО, ИП, 2 зарубежных юридических лица, ОСНО, УСН).

За это дело предлагают лаконичное «от 100 000» и красивые офисные плюшки. Но самый сок — ДМС с психологом. Психологом, Карл!

Еще одного «айтишного» главбуха ждут на работу в в ООО «Фарм Инновации» (это Москва). Сколько юрлиц будет, не поясняют, но ведут дела с Казахстаном, поэтому хотят кандидата, знающего вопрос.

В Новосибирске есть еще одна интересная вакансия. Главбух требуется в ГК Новоборт, обещают до 80 тысяч рублей и компенсацию занятий спортом.

Наконец, москвичи могут еще посмотреть вариант в ООО Номитек. Там, в частности, надо знать 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Платить будут от 100 тысяч и премии.

Что еще

Питерцам из строительных компаний можно заглянуть сюда: описание лаконичное, но кажется, вполне стоящее.

Если хочется допзаработок на удаленке, то вот вариант. Правда, довольно загадочный, лучше узнайте подробности.

В Краснодаре в ConvertMe ищут финансиста, а в Paris Nail в СПб хотят бухгалтера участка «Поставщики». Если интересно, велкам.

Ок, мне тут ничего не подходит. И что?

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И конечно, добавьте в закладки наш новый суперсервис на сайте! Работа мечты вас обязательно найдет.

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