Увольнение

Как уволиться без отработки двух недель в 2022 году

Бывает, что сотрудника нужно срочно распрощаться с работодателем. В каких случаях увольнение без отработки — право, а не обязанность работника? А когда уйти досрочно не получится? Разберемся с этими вопросами в статье.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Какая статья ТК прописывает отработку две недели

По сути, понятия отработки в законодательстве нет. Часто ее путают со сроком предупреждения работодателя о предстоящем увольнении.

Следуя ст. 80 ТК РФ, сотрудник обязан письменно сообщить работодателю о своем решении уйти за 14 календарных дней до даты увольнения. Но в ТК РФ нет указания на то, что в эти дни сотрудник обязан работать.

Когда увольнение без отработки правомерно по ТК

В ТК прямо предусмотрено несколько случаев (ст. 80 ТК РФ), когда уволиться без отработки можно.

Увольнение по соглашению сторон

Вы очень долго искали работу и вот наконец другой работодатель предложил вам заветную должность. Но новому работодателю очень срочно нужен работник и он предлагает вам выйти уже в понедельник, а на календаре среда. Что делать в этой ситуации?

Подойдите к нынешнему работодателю и объясните ситуацию. Возможно, он согласится отпустить вас без отработки. Согласно абз.2 ст.80 ТК РФ, при согласии обеих сторон можно прекратить трудовые отношения раньше (до истечения срока предупреждения об увольнении).

Отсутствие возможности продолжать работу

Абз.3 ст. 80 ТК РФ позволяет уволиться без отработки, если у вас нет возможности продолжать работать. Причины могут быть разными. В ТК РФ содержится их открытый список, а в качестве примера указываются только 2: поступление в учебное заведение и выход на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста.

Еще одной причиной может быть переезд супруга по служебным обстоятельствам (постановление пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2).

Нарушение норм трудового законодательства работодателем

Такой пунк содержит тот же абз.3 ст. 80 ТК РФ, если работодатель нарушает нормы трудового законодательства (включая предусмотренные внутренними нормативными актами), то вы вправе уйти без 2-х недельной отработки.

Отдельно в законодательстве рассматривается случай, когда работодатель задерживает выплату заработной платы своим сотрудникам более чем на 15 дней (ст. 142 ТК РФ). В такой ситуации ТК РФ дает работнику право приостановить выполнение своих должностных обязанностей. И вместе с заявлением о приостановке работы подать заявление об увольнении.

Если приостановка работы будет составлять более 14 календарных дней, то отрабатывать нет необходимости, поскольку дни приостановленной работы считаются по факту отработанными.

Также можно избежать отработки, если перед увольнением уйти в отпуск или на больничный. Если отпуск длится более 2 недель, то датой увольнения будет последний день отпуска. А если сотрудник болеет дольше этого периода, то на 14-й день его обязаны уволить.

Кроме перечисленных выше, существует еще несколько возможностей избежать две недели отработки при увольнении. Они прямо не предусмотрены законодательством, но стали практически нормативными в силу частоты применения на практике. Например, уход по состоянию здоровья, при смене места жительства, из-за необходимости ухаживать за ребенком или больным родственником. Все они применимы только при согласии работодателя.

В заявлении на увольнение сотрудник должен четко прописать свою просьбу уволить его без отработки, указать причину и конкретную дату ухода.

Сколько отрабатывать при увольнении по собственному желанию

Увольнение с отработкой в 2 недели: как считать? С какого момента начинается отработка? Попробуем разобраться.

Началом будет считаться дата, следующая за днем приема заявления об уходе работодателем.

Но срок отработки может меняться. Например, если увольняется сотрудник, находящийся на испытательном периоде, ТК РФ обязывает его предупредить руководство о своем уходе за 3 дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). Такой же срок предусмотрен и для сотрудников, заключивших срочный трудовой договор (до 2 месяцев) и выполняющих сезонные виды работ (ст. 292, 296 ТК РФ).

Если увольняется сотрудник, занимающий руководящую должность, то срок предупреждения составляет 1 месяц (ст. 280 ТК РФ). При увольнении по собственному желанию спортивного тренера или спортсмена срок также составляет 1 месяц.

Но срок действия его трудового договора должен быть более 4 месяцев. И если по условиям контракта срок отработки составляет несколько месяцев, то он обязан его соблюдать.

Итоги

Резюмируя, можно сделать вывод, что увольнение без отработки двух недель вполне реально. Отработка при увольнении по собственному желанию не всегда обязательная процедура, и ее продолжительность может варьироваться. Конечно, если сотруднику не удалось избежать отработки и он находится на рабочем месте, ему необходимо соблюдать все условия трудового договора. Иначе работодатель вправе уволить его за прогул или невыполнение должностных обязанностей.

В любой ситуации лучшим решением будет согласование всех деталей увольнения с работодателем, которые часто идут навстречу сотрудникам. Это позволит избежать возможных трудностей и споров при уходе.

Распространенные вопросы

Входят ли праздничные и нерабочие дни в период отработки при увольнении по собственному желанию?

Да, входят. Согласно ч. 3 ст. 14 ТК РФ срок отработки исчисляется в календарных днях. А это значит, что он включает в себя праздничные, выходные и другие нерабочие дни.

Может ли студент уволиться по собственному желанию без отработки?

Может, при условии зачисления в образовательную организацию. В этом случае работодатель обязан уволить сотрудника в дату, указанную в заявлении (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).

Если же сотрудник учится и успешно работает одновременно и довольно давно, а потом вдруг просит уволить его без отработки, необходимость отработки будет зависеть от руководства. Рекомендуем работодателю оценить, есть ли у работника в настоящее время объективная уважительная причина, по которой он не может продолжать работать. Например, такой причиной может быть изменение формы обучения с заочной на очную. В любом случае меньше рисков, если работодатель рассчитает сотрудника в требуемую им дату.

Как поступить, если работник предупредил об увольнении за меньший срок, чем предусмотрен законом?

Если у сотрудника нет уважительных причин уволиться без отработки, работодатель вправе настоять на увольнении в более позднюю дату. Также рекомендуем попросить сотрудника переписать заявление, указав последний день установленного срока предупреждения об увольнении. Это позволит избежать рисков признания такого увольнения незаконным.

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