Банкротство

Есть ли жизнь после моратория? Банкроты и мораторий на банкротство

Бизнесмены задают все больше вопросов про мораторий на банкротство. Эксперт разбирает самые важные из них.

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Вопрос на консультации:

«Компания в 2022 году имеет признаки банкротства, но самостоятельно на банкротство не подает, а кредиторам иски подавать запрещает мораторий. Мораторий на банкротство истекает 1 октября. Какие риски для такой компании-банкрота? Как действовать, чтобы 1 октября руководство не попало под субсидиарную ответственность? Дайте рекомендации что предпринять, так как мораторий скоро закончится».

Такие или подобные вопросы бизнесмены стали задавать всё чаще. Полагаю, что в сентябре будет их пик.

Решил из ответов на эти вопросы сделать небольшую статью для всех заинтересованных моих нынешних и будущих клиентов.

Что такое мораторий?

Мораторий на банкротство регламентирован статьей 9.1 и статьей 63 Федерального закона № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — ФЗ № 127), которые устанавливают перечень его ограничений, а также порядок и сроки отказа от моратория.

Постановлением Правительства РФ устанавливается круг лиц и срок действия моратория (в 2022 году это постановление Правительства РФ № 497 от 29.03.2022 г., которое ввело мораторий на банкротство на 6 месяцев (до 01.10.2022 г.) в отношении всех юридических лиц, ИП и граждан (кроме застройщиков).

«Фактически мораторий даст должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компании или бизнеса, не увольняя сотрудников», — заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Впервые мораторий применялся в национальной экономике в 2020 году в рамках защиты бизнеса от последствий пандемии, однако тогда мера касалась только тех субъектов предпринимательской деятельности, чьи ОКВЭД относились к жизнедеятельности и жизнеобеспечению населения, что составило около 14% от всех действующих юридических лиц и 40% от ИП.

В связи с введением первого «пандемийного» моратория Пленум Верховного суда РФ 24 декабря 2020 г. принял постановление № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Пленум № 44), подробно описывающее применение закона о моратории на банкротства компаний. Отсутствие дополнительных разъяснений Верховного Суда РФ в форме постановления Пленума в связи с введением Постановлением № 497 нового моратория заставляет правоприменителей пользоваться теми, что изложены в Пленуме № 44.

«Компания имеет признаки банкротства...»

Признаки банкротства — неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п. 2 ст. 3 ФЗ № 127).

Руководитель компании и её собственники (КДЛ — контролирующие должника лица) должны знать и понимать, в какой момент компания обретает признаки банкротства, отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Как правило, наступление осведомленности КДЛ о внутреннем кризисе компании-банкрота суды связывают с составлением бухгалтерской отчетности компании (например, Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2021 г. № 08-АП-12562/2020 по делу № А75-15770/2015 и др.), хотя такой подход довольно спорный.

В любом случае, как минимум руководитель компании, являясь её единоличным исполнительным органом, которому участниками или акционерами делегировано управление компанией, в случае небольших оборотов компании должен лично контролировать вопросы установления внутреннего кризиса, а при многомиллиардных оборотах организовать в компании внутренние процедуры установления кризисных явлений.

Это позволит не пропустить момент, когда в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ № 127 заявление должника о признании его банкротом ДОЛЖНО быть направлено в арбитражный суд руководителем компании. Закон требует направить такое заявление в кратчайший срок, но в любом случае не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

«...но самостоятельно на банкротство не подает, а кредиторам иски подавать запрещает мораторий. Мораторий на банкротство истекает 1 октября. Какие риски для такой компании-банкрота?»

Нужно понять, по какой причине руководитель отказывается подавать заявление в арбитражный суд. Введенный правительством мораторий не запрещает подавать такое заявление должнику, а лишь кредиторам. Возможно, руководитель компании не уверен в наступлении признаков объективного банкротства своей компании, так как этот вопрос действительно не такой уж простой. Но если такая уверенность все-таки есть, то неподача заявления вряд ли помогает компании. Скорее наоборот.

Пленум № 44 отметил, что если условия, обязывающие должника инициировать процедуру своего банкротства, «возникли задолго до появления обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и руководителю должника либо иным органам управления было заведомо известно об отсутствии какой-либо возможности успешного преодоления кризиса, <...> контролирующее должника лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности за неподачу заявления должника о собственном банкротстве в отведенный законом срок, исчисляемый без учета срока действия моратория».

Бремя доказывания того, что преодоление кризиса было явно невозможно, лежит на лице, настаивающем на привлечении к субсидиарной ответственности.

«... Как действовать, чтобы 1 октября руководство не попало под субсидиарную ответственность?»

Нынешний мораторий направлен на защиту должников в связи со сложной экономической ситуацией и санкционным давлением, и сам по себе, в том числе, является реабилитационной процедурой, которая содержит в себе инструменты, способные защитить или спасти компанию и бизнес.

В период действия моратория можно обратиться за судебной рассрочкой, которая применяется судом даже без согласия кредиторов. Получение судебной рассрочки позволит должнику равномерно распределить финансовую нагрузку и погашать обязательства постепенно.

Судебная рассрочка — это мера, которую арбитражные суды применяют при рассмотрении дел о банкротстве. Её при банкротстве предоставляют компаниям и ИП, на которых распространяется мораторий. Судебную рассрочку применяют в отношении должников, которые: сами заявили о банкротстве в период моратория; находятся под процедурой наблюдения (компании) или реструктуризации долгов (ИП).

По сути, судебная рассрочка при банкротстве — это изменение сроков погашения обязательств, которые:

  • просрочены на дату открытия дела о банкротстве или
  • относятся к реестровым требованиям, но срок по ним наступит не позднее чем через 1 год с даты предоставления судебной рассрочки (п. 1 ч. 3.2 ст. 9.1 ФЗ № 127).

Если заявителю предоставят судебную рассрочку в период моратория на банкротство, в отношении него прекращается исполнительное производство. Компания-должник будет равномерно погашать долги. Платить нужно ежемесячно равными частями в течение 1 года. Судебная рассрочка может быть предоставлена на период в 2 года, если доходы компании сократились на 50% (абз. 2 ч. 3.3 ст. 9.1 ФЗ № 127). Если должник относится к стратегическим предприятиям и организациям, судебную рассрочку могут предоставить на 3 года (абз. 3 ч. 3.3 ст. 9.1 ФЗ № 127).

Помимо погашения обязательств, должник будет обязан: отчитываться о выполнении условий судебной рассрочки; раскрывать сведения мажоритарным кредиторам (п. 3, 5 ч. 3.2 ст. 9.1 ФЗ № 127). В случае нарушения условий о судебной рассрочке кредиторы могут возобновить дело о банкротстве (абз. 3 ч. 3.3 ст. 9.1 ФЗ № 127).

Арбитражный суд удовлетворит заявление на судебную рассрочку, если в отношении заявителя выполняется несколько условий:

  • Доход компании-должника сократился минимум на 20% в сравнении с аналогичными показателями в 2021 году или за 2 последних года, если не истек ни один отчетный период.
  • Заявление о финансовой несостоятельности претендента на судебную рассрочку поступило после введения моратория, но не раньше чем через месяц (после 1 мая 2022 года).
  • В отношении должника до объявления моратория не поступало заявлений от кредиторов, которые суд вернул согласно ч. 2 ст. 9.1 закона № 127.
  • Заявление о судебной рассрочке поступило после первого собрания кредиторов.
  • У заявителя нет долгов перед работниками или по требованиям граждан за причинение вреда жизни или здоровью.
  • Собрание кредиторов отклонило проект должника о мировом соглашении или не стало рассматривать этот вопрос. Суду потребуются доказательства этого.

Есть ли у вас план?

Действие моратория закончится уже 1 октября 2022 г. До его окончания осталось не так и много времени. Поэтому, все равно надо самостоятельно предпринимать шаги по спасению бизнеса. Если ваша компания находится в предкризисном или уже кризисном состоянии — имеет признаки банкротства, вам обязательно понадобится «экономически обоснованный план» выхода компании из кризиса.

Понятие «экономически обоснованный план» введено в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» и зафиксировано в п. 29 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018).

Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности, не свидетельствовало об объективном банкротстве, и он несмотря на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель может быть освобожден от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах.

  1. План — это не обязательно формализованный документ, он может состоять из комплекса различных действий и мер, информация о которых может быть собрана и подтверждена;
  2. План всегда должен содержать в себе конкретные мероприятия и задачи;
  3. Плановые цели и показатели должны быть сопоставимы с фактическими обстоятельствами и обоснованы;
  4. План должен быть конечен, то есть должен приводить к кому-то оценимому результату.

Кроме того, можно использовать этот оставшийся месяц, пока действует мораторий, чтобы попробовать договориться с каждым крупным кредитором индивидуально, в том числе с помощью процедуры медиации. И закрепить условия договоренностей соответствующим документом. Если дело о банкротстве будет возбуждено в течение трех месяцев после окончания моратория, то суд утвердит мировое соглашение, соответствующее этим условиям, даже при изменении мнения таких кредиторов.

В заключении хотелось бы пожелать всем руководителям компаний и их собственникам успехов в бизнесе, надежных контрагентов и стабильной прибыли, без потерь преодолевать все трудности, действовать разумно и добросовестно, контролировать финансовое состояние своего бизнеса, знать и умело использовать все инструменты помощи предоставляемые государством и законодательством. А в случаев необходимости обращаться за консультацией и помощью к специалистам, имеющим необходимый опыт и квалификацию.

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