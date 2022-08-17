Какие зарплаты и вакансии ждут бухгалтеров на рынке труда. Обзор «Клерка»

Влияние санкций и ухода иностранных компаний

По оценке экспертов, уход иностранных компаний не создает сильного влияния на рынок труда. Сильно пострадать могут столицы — Санкт-Петербург (из-за ухода Bonava) и Москва — из-за ухода иностранных банков, страховых и лизинговых компаний.

Но есть и положительный аспект: многие компании, которые объявили об уходе или уменьшении работы в России, на самом деле не хотят покидать российский рынок и продают свои российские подразделения российским бизнесменам. Примеры — McDonald’s, Renault, YIT и Fazer.

С другой стороны, российские компании производственного сектора потеряют рынки сбыта, поставщиков и капитал. Не все смогут быстро адаптироваться под изменившуюся реальность. Это неизбежно приведет к росту безработицы. По информации hh.ru, уже в мае 2022 года количество вакансий бухгалтеров снизилась по сравнению с 2021 годом на 30%.

Какие сферы бизнеса кризис затронет меньше всего

Прежде всего, это регионы с «сервисной» структурой экономики, то есть с большой долей деловых и ИТ-услуг, медицинских услуг, наука, образование, а также регионы с хорошо диверсифицированной экономикой.

Речь прежде всего о Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В этих субъектах уровень безработицы к концу года не превысит 5–7%.

Не видит сильного влияния кризиса на рынок труда бухгалтеров руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина:

— Если сравнивать текущую динамику с той, что наблюдалась в другие кризисные годы (в 1998, 2008, 2014 и 2020-м), то аналитики пока не видят лавинообразного роста числа резюме. И это ключевое отличие от предыдущих кризисных лет.

Анализ количества вакансий для соискателей бухгалтеров и главных бухгалтеров

rabota.ru hh.ru zarplata.ru Количество вакансий бухгалтеров на 3 августа 2022 ВСЕГО 6440 6871 1064 Зарплата до 50 000 3698 3470 250 Зарплата до 70 000 2087 1510 463 Зарплата до 100 000 650 1591 303 Зарплата до 200 000 44 300 48

По моим подсчетам, в 2022 году вакансий бухгалтеров на рынке стало меньше на 2 268 штук. Эти цифры мы можем видеть на примере hh.ru.

Что с зарплатами

В 2022 году уровень среднего заработка работников бухгалтерии делился на три категории:

минимальный — от 31 до 50 тысяч рублей.

средний — от 50 до 66 тысяч рублей.

высокий — от 66 до 120 тысяч рублей.

Рассмотрим подробнее, по должностям.

Бухгалтер

Примерный доход: 35–70 000 руб./мес. В 2021 г средняя заработная плата бухгалтера составляла от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц

Заместитель главного бухгалтера, старший бухгалтер

Примерный доход: 75–120 000 руб./мес. Согласно данным по вакансиям на заместителя главного бухгалтера, на hh.ru средняя зарплата 2021 г. составляла от 45 тысяч до 70 тысяч рублей.

Главный бухгалтер

Примерный доход: 100–200 000 руб./мес. В 2021 г. средняя зарплата главного бухгалтера составляла от 50 до 85 тысяч рублей.

Из приведенной информации можно сделать вывод, что несмотря на кризисный период, заработные платы бухгалтерских специалистов выросли в среднем на 20-40%.

И в завершение расскажем, что говорят директора аутсорсинговых компаний, которые оказывают услуги ведения бухгалтерского учета клиента разных секторов экономики.

Мнения работодателей о ситуации на рынке бухгалтеров

Анна Егорова, генеральный директор компании ООО «Бизнес Аудит Консалтинг» (г. Москва) рассказала, что ощутимо выросла стоимость столичных бухгалтеров, в связи с чем приходиться обращать взгляд на региональных бухгалтеров. Влияние кризиса на поиске сотрудников в отдел бухгалтерии не ощущается.

Ирина Тимофеева, директор ООО «ИТ-КОНСАЛТИНГ» (г. Новосибирск):

— На рынке труда появилось больше резюме бухгалтеров, в предыдущее время резюме было заметно меньше. Кроме того, увеличилось число ответственных кандидатов — 90% приглашенных соискателей пришли на собеседование. Еще отмечу возросшие требования к размеру оплаты труда. Запросы увеличились на 20%, по сравнению с прошлым годом.

Ольга Сорокина (бухфирма 1 1, Алтайский край) тоже считает, что кандидаты подорожали. А Лейля Хасаншина (ООО «Хелп», Казань) пожаловалась, что на рынке труда бухгалтеров снизилась квалификация соискателей, ухудшилась работа сервиса по подбору кадров. Очень сложно, по ее мнению, найти кандидата с умением отслеживать изменения в законодательстве и умением оценить риски.

Татьяна Никанорова, основатель Консалтингового центра Профдело (Москва) рассказала, что в связи с развитием удаленной работы соискатели, готовые работать офлайн в офисе, в крупных городах стали дороже. Готовые работать в офисе 5 дней в неделю по жесткому графику или ненормированному — еще дороже.

Татьяна рассказала, что только в связи с тем, что ее компания работает полностью удаленно и может выбирать кандидатов по всей России без привязки к географии, проблем с поиском сотрудников не возникает.

Наконец, руководитель компании «Buhburo-profit» Ольга Копылова рассказала «Клерку», что на рынке появилось очень много опытных бухгалтеров. Особенно специалистов, которые работали с ВЭД, производством. Подчеркнув, что многие специалисты необоснованно дорого себя оценивают, Ольга Михайловна отметила, что стоимость бухгалтеров не очень изменилась.

Какие выводы можно сделать на основании проведенного опроса

Увеличились проблемы с поиском квалифицированных кадров.

Работодатели Москвы все чаще обращают свой взгляд на специалистов из регионов.

Цена бухгалтера на рынке выросла, но незначительно.

При этом можно сказать, что предпосылок для паники нет. Потому что:

зарплаты бухгалтеров выросли;

количество вакансий уменьшилось незначительно

возрос спрос на квалифицированных специалистов.

В ближайшие время ситуация будет стабилизироваться за счет развития импортозамещения и развития внутреннего производства. Многие производственные предприятия, которые были задавлены западными компаниями и западными товарами получили стимул для масштабирования своего бизнеса.