Как теперь обучать охране труда: новый порядок

Что меняется в законе и в какие сроки

С 1 сентября 2022 года вступает в силу постановление Правительства № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» от 24.12.2021 года.

Но некоторые пункты Постановления (пп.78, 99, 104-116, 118 и 119), которые касаются ведения реестров обученных лиц и обучающих организаций, проверки знаний с помощью единого портала Минтруда, внесения информации об обучении в личный кабинет работодателя на портале Минтруда, будут действовать только с 1 марта 2023.

Общие изменения в порядке обучения по охране труда

Прежде всего, обучение по охране труда разделилось на 5 элементов:

обучение по охране труда у работодателя или в сторонней организации, оказывающей услуги по обучению по ОТ;

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

обучение по использованию/применению СИЗ;

стажировка на рабочем месте;

инструктажи по охране труда.

Кроме того, обучение по охране труда теперь должно проводиться в зависимости от категорий работников (общие вопросы охраны труда и функционирования СУОТ, методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных или опасных факторов).

Далее, вопрос с документами. Документы об обучении, выданные в соответствии с Порядком 1/29, будут действовать до окончания срока их действия.

Переобучать сотрудников в случае перевода их на другую должность или при изменении наименования рабочего места или структурного подразделения, если условия труда и идентифицированные источники опасности сохраняются — не нужно.

К организациям, предоставляющих услуги по обучению по охране труда появились новые, более серьезные требования:

аккредитация;

наличие материально-технической базы;

состав и требование к комиссиям.

Обучение по ОТ теперь нужно проводить в течение первых 60 дней после приема на работу. Обучение и проверку знаний разрешено проводить дистанционно.

Что меняется по инструктажам

Инструктажи по охране труда подразделяются на 3 вида:

вводный;

на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый);

целевой.

Целевой инструктаж выделен в отдельную группу инструктажей.

Немного изменились требования к журналам регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

Результаты проведения инструктажей необходимо оформлять в бумажных журналах инструктажей либо в личных книжках работников.

Программы обучения

По каждому виду обучения (охрана труда, стажировка, инструктажи, первая помощь, СИЗ) необходимо разрабатывать программу обучения.

Программы обучения по применению СИЗ и оказанию первой помощи должны содержать практическую часть не менее 50%, а для отработки навыков безопасного выполнения работ — не менее 25%. Кроме того, впервые установлена минимальная продолжительность для каждой программы обучения.

Комиссии по проверке знаний требований ОТ могут быть едиными или специализированными (для всех программ обучения или отдельных).

Что еще важно знать работодателям

Микропредприятия могут проводить обучение по ОТ через инструктажи на рабочем месте, при этом комиссия по проверке знаний не требуется, а нужен только ответственный за проведение инструктажей;

Работодатель, самостоятельно проводящий обучение своих сотрудников по охране труда, должен будет уведомлять об этом Минтруд и вносить сведения в специальный реестр (с 1 марта 2023 года).

Конечно, новый порядок обучения по охране труда уже успел вызвать множество вопросов, поэтому важным дополнением к Постановлению № 2464 на первых порах будет письмо Минтруда от 30 мая 2022 г. N 15-2/В-1677 «Об отдельных вопросах, связанных с обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда».

Напоминаем, что в соответствии с ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ, нарушение порядка обучения требованиям охраны труда влечет наложение штрафов в размере 110 000 — 130 000 рублей для юридических лиц.