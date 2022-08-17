Госзакупки

Поправки к законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: что изменится в госзакупках

Разберем, какие перемены ждут участников госзакупок по вопросу конфликта интересов.

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Какой закон смотреть

Речь про Федеральный закон от 11.06.2022 г. № 160-ФЗ, который внес поправки сразу в два закона, регулирующих госзакупки:

  • Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
  • Федеральный закон 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

Эти поправки нужны, чтобы предотвращать конфликт интересов.

Когда возникает конфликт интересов

Это ситуация, когда на принимаемые решения оказывает влияние личный интерес сотрудника. То есть решения не объективны.

Личный интерес (заинтересованность) — это возможность получения выгоды. Речь может идти про деньги, имущество, имущественные права, услуги, причем как для самого сотрудника, так и для близких ему лиц.

Что меняют поправки в закон № 223-ФЗ

В законе официально прописали обязанность по предотвращению конфликтов (ст. 3 Закона № 223-ФЗ).

Речь о том, что руководитель заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Далее, в законе указали, кого нельзя выключать в комиссию по осуществлению закупок.

К таким относятся:

  • физлица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физлицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке;
  • физлица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;
  • иные физлица в случаях, определенных положением о закупке.

Наконец, поправки обязывают члена комиссии по осуществлению закупок сообщать заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе такой комиссии.

Что поменяли в № 44-ФЗ

Во-первых, руководителя заказчика, руководителя контрактной службы, работников контрактной службы, контрактных управляющих обязали принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при проведении закупок (ч. 7 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).

Во-вторых, также изменили список тех, кого в комиссию по осуществлению закупок включать нельзя.

Под запретом:

  • физлица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, заявок на участие в конкурсе;
  • физлица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
  • физлица — участники (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, члены их органов управления, кредиторы участников закупки;
  • должностные лица органов контроля, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

Кроме того, член комиссии при возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе комиссии, незамедлительно должен сообщить об этом заказчику.

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