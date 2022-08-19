Ведение раздельного учета для участников госконтракта. Что, как и почему?

Почему нужно вести раздельный учет?
Потому что иначе никак.
При отсутствии раздельного учета предприятие просто не сможет обосновать расходы по контрактам и себестоимость. Соответственно, потеряет возможность вывести денежные средства с лицевого счета в Управлении федерального казначейства в случае расширенного казначейского сопровождения, а также в случае, когда сведения для вывода денежных средств утверждает заказчик.
Чтобы себестоимость была подтверждена верно, необходимо вести раздельный учет по правилам, описанным в Постановлении Правительства от 19.01.98 № 47 «О правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности».
Для контрактов с казначейским сопровождением правила ведения раздельного учета определяются Приказами ежегодно. В 2022 году порядок ведения раздельного учета по контрактам с казначейским сопровождением определяется Приказом от 29.12.2021 № 210Н.
Как вести раздельный учет?
Давайте разбираться.
Раздельный учет по госконтракту — это более детальный бухучет результатов ФХД, затрат и ресурсов. Затраты учитываются обособленно по каждому заключенному контракту.
Раздельный учет значительно отличается от бухгалтерского составом затрат, порядком распределения накладных расходов и определением финансового результата.
Чтобы раздельный учет велся по правилам, во-первых, должно быть определено следующее:
- Предмет учета — номенклатура или контракт.
- Состав прямых затрат.
- Состав накладных расходов.
- Правила распределения накладных расходов.
Во-вторых, у раздельного учета должен быть результат этого учета то есть, составление отчетной калькуляции, составление расходной декларации.
Каждая операция, каждая цифра в этих отчётных документах должна быть подтверждена документально. Вы должны иметь возможность четко ответить на вопросы из серии: «Почему здесь столько заработной платы?» или «Почему здесь такая сумма накладных расходов?» со ссылкой на первичные документы.
Для самопроверки ответьте на вопрос — что является у вас первичным документом для подтверждения суммы материальных затрат при производстве продукции (спойлер — это не требование-накладная)?
Если вы исполнитель госконтракта или только готовитесь к его подписанию, обилие новой информации может ввести в ступор.
Решать проблему самостоятельно — дело сложное и неблагодарное. На помощь приходят эксперты, которые могут доступным языком изложить для вас все тонкости и предоставить готовые решения.
Так, 7 сентября 2022 года планируется Онлайн-практикум на тему «Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении государственных контрактов»
Приглашенный эксперт с 19-летним опытом работы с госконтрактами — Анастасия Ганичева, проконсультировавшая свыше 300 сотрудников госпредприятий различных сфер деятельности.
Практикум будет полезен специалистам, занимающимся ведением раздельного учета, в частности, поможет:
Экономисту:
- правильно читать данные;
- заполнять отчеты;
- точно знать, что в РУ должно быть обязательно, а чего быть точно не должно.
Бухгалтеру:
- понять сам принцип ведения РУ и его цель;
- узнать все тонкости технического ведения РУ в 1С.
Что будет на онлайн-практикуме?
- Живое онлайн-мероприятие в ZOOM, длительность 3-4 часа.
Вы сможете задать все интересующие вас вопросы по теме.
- Набор образцов локальных нормативных актов
Все необходимые документы для работы.
- Набор шаблонов первичных документов
Вам останется их только скачать и заполнить.
Программа 7 сентября:
Экономическое обоснование и документальное подтверждение затрат.
- Учет прямых затрат на предприятии.
- Распределение накладных расходов.
- Отчетная калькуляция о выполнении госконтрактов как результат РУ.
- Организация бухгалтерского учета для упрощения ведения РУ.
- Комплектность документов при проведении проверки контролирующими органами.
Начало практикума — 10.00 по московскому времени.
Стоимость 34 000 руб.
У вас на 30 дней останется запись Практикума.
Оставить заявку можно по ссылке
Упростите себе жизнь и развейте страхи перед раздельным учетом!