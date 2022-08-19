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Ведение раздельного учета для участников госконтракта. Что, как и почему?

Одно из важных условий для исполнителей госконтракта — ведение раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности. Это обязательное требование для всех исполнителей госконтрактов.

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Почему нужно вести раздельный учет?

Потому что иначе никак.

При отсутствии раздельного учета предприятие просто не сможет обосновать расходы по контрактам и себестоимость. Соответственно, потеряет возможность вывести денежные средства с лицевого счета в Управлении федерального казначейства в случае расширенного казначейского сопровождения, а также в случае, когда сведения для вывода денежных средств утверждает заказчик.

Чтобы себестоимость была подтверждена верно, необходимо вести раздельный учет по правилам, описанным в Постановлении Правительства от 19.01.98 № 47 «О правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности».

Для контрактов с казначейским сопровождением правила ведения раздельного учета определяются Приказами ежегодно. В 2022 году порядок ведения раздельного учета по контрактам с казначейским сопровождением определяется Приказом от 29.12.2021 № 210Н.

Как вести раздельный учет?

Давайте разбираться.

Раздельный учет по госконтракту — это более детальный бухучет результатов ФХД, затрат и ресурсов. Затраты учитываются обособленно по каждому заключенному контракту.

Раздельный учет значительно отличается от бухгалтерского составом затрат, порядком распределения накладных расходов и определением финансового результата.

Чтобы раздельный учет велся по правилам, во-первых, должно быть определено следующее:

  • Предмет учета — номенклатура или контракт.
  • Состав прямых затрат.
  • Состав накладных расходов.
  • Правила распределения накладных расходов.

Во-вторых, у раздельного учета должен быть результат этого учета то есть, составление отчетной калькуляции, составление расходной декларации.

Каждая операция, каждая цифра в этих отчётных документах должна быть подтверждена документально. Вы должны иметь возможность четко ответить на вопросы из серии: «Почему здесь столько заработной платы?» или «Почему здесь такая сумма накладных расходов?» со ссылкой на первичные документы.

Для самопроверки ответьте на вопрос — что является у вас первичным документом для подтверждения суммы материальных затрат при производстве продукции (спойлер — это не требование-накладная)?

Если вы исполнитель госконтракта или только готовитесь к его подписанию, обилие новой информации может ввести в ступор.

Решать проблему самостоятельно — дело сложное и неблагодарное. На помощь приходят эксперты, которые могут доступным языком изложить для вас все тонкости и предоставить готовые решения.

Так, 7 сентября 2022 года планируется Онлайн-практикум на тему «Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении государственных контрактов»

Приглашенный эксперт с 19-летним опытом работы с госконтрактами — Анастасия Ганичева, проконсультировавшая свыше 300 сотрудников госпредприятий различных сфер деятельности.

Практикум будет полезен специалистам, занимающимся ведением раздельного учета, в частности, поможет:

Экономисту:

  • правильно читать данные;
  • заполнять отчеты;
  • точно знать, что в РУ должно быть обязательно, а чего быть точно не должно.

Бухгалтеру:

  • понять сам принцип ведения РУ и его цель;
  • узнать все тонкости технического ведения РУ в 1С.

Что будет на онлайн-практикуме?

  • Живое онлайн-мероприятие в ZOOM, длительность 3-4 часа.

Вы сможете задать все интересующие вас вопросы по теме.

  • Набор образцов локальных нормативных актов

Все необходимые документы для работы.

  • Набор шаблонов первичных документов

Вам останется их только скачать и заполнить.

Программа 7 сентября:

Экономическое обоснование и документальное подтверждение затрат.

  1. Учет прямых затрат на предприятии.
  2. Распределение накладных расходов.
  3. Отчетная калькуляция о выполнении госконтрактов как результат РУ.
  4. Организация бухгалтерского учета для упрощения ведения РУ.
  5. Комплектность документов при проведении проверки контролирующими органами.

Начало практикума — 10.00 по московскому времени.

Стоимость 34 000 руб.

У вас на 30 дней останется запись Практикума.

Оставить заявку можно по ссылке

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