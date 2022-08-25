Три вечные проблемы авиапассажиров

Длительная задержка рейса

Помните: у вас на руках билет на самолет, а значит, вы заключили договор с авиакомпанией, и она должна о вас позаботиться.

В п. 99 приказа Минтранса от 28 июня 2007 № 82 указано, на что могут рассчитывать пассажиры в случае задержки рейса:

доступ в комнату матери и ребенка при перелете с ребенком в возрасте до 7 лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов, далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время.

Эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно.

На что еще имеет право пассажир при задержке рейса?

1. Просим вернуть деньги в случае отказа от полета

Если пассажир отказался от перевозки из-за задержки отправления самолета, перевозчик обязан вернуть ему потраченные на билет деньги. Это правило действует, даже если билет куплен по «невозвратному тарифу».

Причем неважно, на какое время был задержан перелет – хоть на два часа, хоть на десять.

2. Требуем возместить убытки

Если из-за задержки вылета пассажир понес убытки, он может потребовать их возмещения от авиакомпании. Но необходимо будет доказать размер убытков и то, что они связаны именно с задержкой.

Например, по вине авиакомпании вы не успели на стыковочный рейс, который совершается раз в неделю. Из-за этого пропали билеты, да еще и за отель пришлось заплатить. Деньги, потраченные на перелет и проживание, как раз и должна будет вернуть авиакомпания.

3. Взыскиваем неустойку

В ст. 28 закона «О защите прав потребителей» указано, что в случае нарушения сроков оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый час просрочки неустойку. Ее размер – 3% цены оказания услуги.

Например, если билет обошелся в 10 тыс. руб., то неустойка за каждый час задержки рейса составит 300 руб.

Авиакомпания не возвращает деньги после отмены рейса

Если ваш рейс отменили, следует направить претензию на юридический адрес авиакомпании. В ней необходимо описать ситуацию и потребовать возврата провозной платы. К претензии нужно приложить копии авиабилетов.

Перевозчик обязан в течение 30 дней со дня поступления претензии рассмотреть ее и уведомить пассажира об удовлетворении или отклонении претензии.

Если 30 дней прошло, а ответ так и не поступил или вам отказали в удовлетворении требований, обращайтесь в суд.

Перевозчик потерял багаж

Если вы убедились, что ваш багаж потерял перевозчик – надо найти стойку «Розыск багажа» и оформить акт розыска багажа. На розыск багажа дается 21 день, далее нужно обратиться с претензией.

За утрату, недостачу или повреждение багажа, принятого к воздушной перевозке без объявления ценности, пассажиру полагается компенсация в размере его стоимости, но не более 600 руб. за килограмм веса багажа.