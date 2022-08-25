Общество

Три вечные проблемы авиапассажиров

Задержка рейса, потеря багажа и отмена рейса. Как защититься в таких ситуациях. И что можно потребовать от авиаперевозчика.

Версия для печати

Длительная задержка рейса

Помните: у вас на руках билет на самолет, а значит, вы заключили договор с авиакомпанией, и она должна о вас позаботиться.

В п. 99 приказа Минтранса от 28 июня 2007 № 82 указано, на что могут рассчитывать пассажиры в случае задержки рейса:

  • доступ в комнату матери и ребенка при перелете с ребенком в возрасте до 7 лет;
  • два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов, далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время;
  • размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время.

Эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно.

На что еще имеет право пассажир при задержке рейса?

1. Просим вернуть деньги в случае отказа от полета

Если пассажир отказался от перевозки из-за задержки отправления самолета, перевозчик обязан вернуть ему потраченные на билет деньги. Это правило действует, даже если билет куплен по «невозвратному тарифу».

Причем неважно, на какое время был задержан перелет – хоть на два часа, хоть на десять.

2. Требуем возместить убытки

Если из-за задержки вылета пассажир понес убытки, он может потребовать их возмещения от авиакомпании. Но необходимо будет доказать размер убытков и то, что они связаны именно с задержкой.

Например, по вине авиакомпании вы не успели на стыковочный рейс, который совершается раз в неделю. Из-за этого пропали билеты, да еще и за отель пришлось заплатить. Деньги, потраченные на перелет и проживание, как раз и должна будет вернуть авиакомпания.

3. Взыскиваем неустойку

В ст. 28 закона «О защите прав потребителей» указано, что в случае нарушения сроков оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый час просрочки неустойку. Ее размер – 3% цены оказания услуги.

Например, если билет обошелся в 10 тыс. руб., то неустойка за каждый час задержки рейса составит 300 руб.

Авиакомпания не возвращает деньги после отмены рейса

Если ваш рейс отменили, следует направить претензию на юридический адрес авиакомпании. В ней необходимо описать ситуацию и потребовать возврата провозной платы. К претензии нужно приложить копии авиабилетов.

Перевозчик обязан в течение 30 дней со дня поступления претензии рассмотреть ее и уведомить пассажира об удовлетворении или отклонении претензии.

Если 30 дней прошло, а ответ так и не поступил или вам отказали в удовлетворении требований, обращайтесь в суд.

Перевозчик потерял багаж

Если вы убедились, что ваш багаж потерял перевозчик – надо найти стойку «Розыск багажа» и оформить акт розыска багажа. На розыск багажа дается 21 день, далее нужно обратиться с претензией.

За утрату, недостачу или повреждение багажа, принятого к воздушной перевозке без объявления ценности, пассажиру полагается компенсация в размере его стоимости, но не более 600 руб. за килограмм веса багажа.

Защитите себя и бизнес во время налоговых проверок — получите 25 полезных материалов и научитесь проходить проверки от ФНС без рисков.

В «Клерк.Коллекции»:

5 онлайн-курсов;
20 вебинаров;
сертификаты от Центра обучения.

Лучшие налоговые юристы страны расскажут, как правильно отвечать на запросы налоговиков, пройти проверку и не подставить фирму на несколько миллионов доначислений налогов или главбуха с директором под уголовку.

Подборка по акции стоит 14.900 рублей. Торопитесь, цена временная. Посмотрите список курсов и вебинаров здесь или заполните форму ниже — расскажем больше.

Бухгалтерский аутсорсинг

Как передать ведение учета на аутсорсинг. 10 правил работы с бухгалтерией на удаленке для руководителя

Решились перейти на дистанционное обслуживание? Выбирайте вариант: перевести на удаленку свою бухгалтерию или передать учет на аутсорсинг. Со своей бухгалтерией вопросов не возникает, ведь сотрудники знают компанию и у них есть право подписи. Главное — наладить автоматизацию. С аутсорсингом сложнее. Как доверить «внутреннюю кухню» в чьи-то чужие руки?

Как передать ведение учета на аутсорсинг. 10 правил работы с бухгалтерией на удаленке для руководителя

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Покупка иностранного бизнеса в РФ. О чем нужно знать инвестору

Приобретение бизнеса, существующего на рынке несколько лет, с устоявшейся репутацией и собственной клиентской базой позволяет инвестору рассчитывать на быстрое получение дохода и окупаемость. Но без должной осмотрительности сделка приведет к упущенной выгоде, убыткам и налоговым штрафам, а также принесет репутационный ущерб компании и её собственникам.

Покупка иностранного бизнеса в РФ. О чем нужно знать инвестору

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерский учет

Зачем нужны бухгалтерские принципы

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, для чего бухгалтеру допущения и требования, установленные ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Зачем нужны бухгалтерские принципы

Кого и как вызывают на допрос налоговики, и можно ли не прийти

В письме Минфина от 08.08.2022 № 03-02-07/76644 чиновники напомнили, что могут вызвать на допрос в инспекцию практически любого человека. Ведь всегда можно сказать: «были подозрения, что он что-то знает». Кого и как вызывают на допрос налоговики, и можно ли этого избежать, расскажем далее.

Кого и как вызывают на допрос налоговики, и можно ли не прийти
Электронная отчетность

Обязательные электронные доверенности внедрят с 1 сентября 2023 года

Использовать квалифицированную электронную подпись без использования машиночитаемой доверенности (МЧД) можно будет до 1 сентября 2023. Ранее предполагалось, что срок внедрения МЧД – 1 января 2023 года.

Партнёрский
Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру, аналитику или экономисту стать финансовым директором за четыре шага?

Иногда бухгалтерия превращается в «ссылку», где человек проводит всю жизнь в мечтах о повышении. Но может ли рядовой бухгалтер или финансовый аналитик перейти в высшую лигу с зарплатами от 150 000 рублей? Еще как!

Как бухгалтеру, аналитику или экономисту стать финансовым директором за четыре шага?
Читать еще