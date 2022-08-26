Надо ли ставить печать на справке о доходах в 2022 году

По какой форме выдают справку о доходах

Отдельной формы 2-НФДЛ сейчас нет. Существуют два документа:

«Справка о доходах и суммах налога физического лица», которая выдается работникам при увольнении или по запросу сотрудников в письменном виде; приложение к расчету 6-НДФЛ, которое сдается один раз в год.

Предприятия и работники по-прежнему называют эту форму 2-НДФЛ. Проставлять печать на справке предприятия или нет — решите в компании, ошибки в проставлении нет.

Форма утверждена приложением № 4 к приказу ФНС № ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020. С 01.01.2022 форму изменили приказом ФНС № ЕД-7-11/845@ от 28.09.2021. Изменения коснулись раздела 5 «Общие суммы дохода и налога» и раздела 6, которого в предыдущей версии не было.

Обычно в справке о доходах ставится печать организации в месте, отмеченном «МП», но в новой форме такое место не предусмотрено.

Требования к оформлению справки

Так выглядит форма справки 2-НДФЛ без печати (МП).

Организация обязана предоставить данные работнику на основании его письменного заявления. Правило регламентировано п. 3 ст. 230 НК.

Не имеет значения, работает физическое лицо в организации или нет. Запросить 2-НДФЛ вправе:

настоящие сотрудники;

бывшие работники;

привлекаемые по договорам подряда физические лица;

иные лица, получавшие выплаты от налогового агента (организации).

Важно! Правил составления законодатели в приказах ФНС № ЕД-7-11/753@ и № ЕД-7-11/845@ не утвердили, поэтому при заполнении руководствуйтесь приказом ФНС № ММВ-7-11/485 от 30.10.2015 (с изменениями, указанными в Приказе ФНС № ММВ-7-11/19@ от 17.01.2018). В указанных приказах информация, где ставят печать и подпись на справке о доходах, отсутствует.

В справке 2-НДФЛ в обязательном порядке заполняются все поля, она содержит 6 разделов.

Раздел 1 «Данные о налоговом агенте»:

год, за который формируется. Вы не можете предоставить информацию за месяц, заполняется нарастающим итогом с начала года;

телефон предприятия указывайте обязательно. На практике встречаются ситуации, когда физическое лицо, предоставив форму в банк, получает отказ из-за отсутствия номера телефона;

ИНН и КПП организации;

в поле «Налоговый агент» указывается наименование компании;

при реорганизации или ликвидации указывается код и ИНН или КПП реорганизованной фирмы. При их отсутствии поля не заполняются.

Раздел 2 «Данные о физическом лице — получателе дохода»:

ИНН работника;

фамилия, имя и отчество (при наличии);

статус налогоплательщика, например, код «1» проставляется для налоговых резидентов;

дата рождения и гражданство в виде кода;

информация о документе, удостоверяющем личность. Например, код 21 означает ссылку на паспортные данные, рядом указывается серия и номер документа.

Раздел 3 «Доходы, облагаемые по ставке»:

в поле рядом указывается размер ставки, стандартной является ставка 13%;

в таблице в разрезе месяцев и кодов дохода заполняются начисленная работодателем зарплата, премия, отпускные и другие виды выплат. Например, код 2010 означает выплату по договору гражданско-правового характера, 2000 — заработную плату, 2002 — премию за производственные результаты и т. д.

Раздел 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты»:

в поле «Код вычета» ставим, например, стандартный вычет на первого ребенка — код 126, а рядом указываем сумму вычета.

Раздел 5 «Общие суммы дохода и налога»:

общая сумма дохода — все, что начислили сотруднику нарастающим итогом за календарный год;

налоговая база — начислено за минусом информации раздела 4 о вычетах;

сумма налога исчисленная — налоговую базу умножаем на ставку налога;

удержанная — отражаем фактически удержанное значение из зарплаты работника. В идеале должна совпадать с исчисленной и перечисленной;

сумма фиксированных авансовых платежей заполняется, если в организации трудится иностранный гражданин на основании патента. Он обязан, на уплачивать авансовые платежи по НДФЛ. Работодатель вправе уменьшить НДФЛ, исчисляемый им как налоговым агентом, на авансовые платежи;

сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету, — удержанная в отношении дивидендов сумма налога на прибыль, которая получена российской организацией. Подлежит зачету в отношении доходов от долевого участия в этой фирме;

сумма налога перечисленная — фактически уплаченные компанией платежи по НДФЛ;

сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, подлежит заполнению при ее наличии.

Раздел 6 «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога»:

отразите информацию о том, сколько не удержали и с какой суммы.

На вопрос, нужно ли ставить печать на справку 2-НДФЛ, ответим: наличие ее не запрещено, но и не обязательно. Укажите реквизиты налогового агента — Ф.И.О. подписанта и его подпись.

Нужна ли подпись и печать на справке о доходах

Подпись представителя налогового агента и его Ф.И.О. являются обязательными реквизитами, а вот штампы и печать на справке 2-НДФЛ не предусмотрены, отдельное место не выделено. Подтвердите достоверность данных, указанных в 2-НФДЛ, Ф.И.О. и подписью налогового агента или его уполномоченного представителя.

На вопрос, нужна ли печать на справке о доходах, ответим — нет. Например, смотрите письмо ФНС № БС-4-11/2577@ от 17.02.2016.

Используется ли справка 2-НДФЛ

Как уже сказано, 2-НДФЛ упразднили с 01.01.2021, взамен для сотрудников появилась справка о доходах и суммах налога физического лица. Но они очень похожи.

Посмотрим образец, где ставить печать на 2-НДФЛ в 2022 году.

Напомним, что обязательного места не предусмотрено, на усмотрение компании проставляйте печать или не проставляйте.