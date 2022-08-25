ЕАЭС

Экспортерам в ЕАЭС компенсируют затраты: новое постановление кабмина

Государство возместит затраты на транспортировку товаров в ЕАЭС.

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Законодательная база

28 июля опубликовано постановление Правительства № 1347, утвердившее Правила, по которым экспортеры смогут компенсировать свои затраты, связанные с транспортировкой товаров.

Как получить компенсацию

Конкурсы на получение субсидии промышленниками для снижения затрат на экспорт продукции отменены до конца 2024 года.

Все это время компенсация будет носить заявительный характер по факту поставки товаров. Заявление можно направить на бумаге или через платформу «Мой экспорт».

Что нужно для получения субсидии

Претендент на выплату от государства должен отвечать следующим критериям:

  • заявитель — производитель, аффилированное или доверенное лицо;
  • регистрация в России;
  • экспортер понес затраты на транспортировку промтоваров;
  • перевозка промтоваров осуществлялась от пункта отправления в России до конечного пункта в другом государстве.

Кроме этого, максимум за 30 дней до направления заявления с приложением документов:

  • у экспортера не должно быть долгов по налогам, взносам, пени, штрафам и т.д.;
  • у заявителя не должно быть просроченной кредиторки по возврату федеральных инвестиций и субсидий и прочим денежным обязательствам перед Россией;
  • деятельность экспортера не должна быть приостановлена, а компания не проходит процедуру банкротства, ликвидации или реорганизации (кроме присоединения к другому заявителю на получение субсидии);
  • руководитель или главный бухгалтер компании не дисквалифицированы;
  • доля иностранных компаний из офшоров максимум 50% или вовсе отсутствует;
  • компания не числится в реестрах пособников терроризма, экстремизма или распространителях оружия массового уничтожения;
  • заявитель не является соискателем субсидии на аналогичные цели.

Кто вправе получить субсидию

Претендовать на компенсацию из бюджета вправе представители:

  • леспрома (кроме кодов ТН ВЭД ЕАЭС 4403, 4407, 4410, 4411 и 4412);
  • химпрома (кроме кодов ТН ВЭД ЕАЭС 3105).

С 2023 года перечень отраслей, подпадающих под субсидирование, увеличится. Бюджетное финансирование будет распределяться так:

  • машиностроение — 40%;
  • леспром, химпром (кроме ТН ВЭД ЕАЭС 3105) и металлурги — 30%;
  • фармацевтика, косметическая, легкая и прочие — 30%.

Размер компенсации

В 2022 году вернут 11% от стоимости вывезенных товаров, с 2023 максимальную выплату увеличат до 25%.

Кроме того, верхний предел выплаты до 30.06.2022 — 500 млн рублей, а с 01.07.2022 — 300 млн рублей.

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