Когда налоговая идет напролом. Три невеселые истории

История первая. Утром — требование, вечером — оплата

Как надо использовать требование об уплате налога.

Требование об уплате налога — это первый шаг налоговой инспекции, чтобы принудительно взыскать недоимку.

В документе должны быть указаны (ст. 69 НК):

основание для взимания налога;

ссылку на норму НК, которая обязывает компанию уплатить налог;

сумма задолженности по налогу;

начисленные пени;

срок уплаты;

меры, которые предпримет инспекция, если компания не исполнит это требование.

Требование об уплате налога должно быть исполненос даты его получения. Иной срок инспекция может прописать в самом требовании ( подп. 4 п. 4 ст. 69 НК ).

Если организация не уплатила деньги по требованию, инспекция вправе начать взыскание (ст. 46, 47 НК). Решение о взыскании налоговики обязаны принять после истечения срока, установленного в требовании, в течение двух месяцев (п. 3 ст. 46 НК).

Что сделала инспекция

Она изготовила требование об уплате налога по состоянию на 21.02.2020. Установила срок уплаты — 17.03.2020. Однако по ТКС отправила требование только 25.03.2020.

Исправила инспекция явную ошибку? Нет. Зато уже решением от 26.03.2020 начала взыскание с компании задолженности за счет ее денежных средств на счетах в банках.

Доказывать абсурдность требования компании пришлось в суде. Арбитры сразу же признали действия инспекции незаконными (постановление Шестнадцатого ААС от 15.06.2022 № А15-1231/2021). Но почему это не могла исправить сама налоговая инспекция?

История вторая. Двойной налог с одного лица

Кто и когда платит торговый сбор.

Торговый сбор должны платить компании и ИП, которые ведут торговую деятельность в Москве через объект торговли (п. 1 ст. 411, п. 1 ст. 413 НК, ст. 1 закона г. Москвы от 17.12.2014 № 62). Торговый сбор в городе платят те, кто торгует в магазине, павильоне, палатке, с раскладного стола-прилавка, автолавки, тонара, через торговый автомат.

Сбор надо платить за каждый квартал, в котором фирма работала хотя бы 1 день (ст. 412 НК). Уплата сбора производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения (п. 2 ст. 417 НК).

Что сделали налоговики

Компания обнаружила, что в личном кабинете за ней числится долг по торговому сбору за II-й квартал 2021 и пеня. Это было тем более удивительно, что торговый сбор организация давно уплатила.

Компания обратилась в инспекцию, но ответа не получила. На повторное сообщение налоговики ответили: эту задолженность перенесли из карточки общества, правопреемником которого является компания.

Инспекция сослалась на пункт 5 статьи 84 НК. Там говорится о порядке снятия с учета ликвидированных или реорганизованных компаний. Какое отношение это имеет к недоимке, не пояснила.

Что выяснили арбитры

Срок уплаты торгового сбора за II-й квартал 2018 истекал 25.07.2018, то есть уже после реорганизации. Торговый сбор был уплачен 23.07.2018. Платежку компания представила суду.

Чем руководствовались налоговики — не понятно. Возможно, считали, что у АО один долг по торговому сбору, а у ООО — уже другой. Опровергать это компании пришлось с помощью арбитров (постановление Девятого ААС от 18.07.2022 № А40-17407/22).

История третья. Как переплата превращается в недоимку

Компания владеет недвижимостью в Москве. С 2017 года объект облагается по кадастровой стоимости. Правительство Москвы установило эту стоимость в размере. Однако суд исправил ее на

Компания уплатила налог на прибыль по первоначальной оценке. После ее пересмотра образовалась переплата в размере 285 тыс. руб. Организация подала уточненку.

Что сделали налоговики

Инспекторы посчитали эту сумму как недоимку. Почему они так решили, осталось неизвестным.. Более того, они удвоили спорную сумму, начислили пеню, штраф, и начали требовать уплаты.

Компания оплатила требование в полном объеме. Написала жалобу в вышестоящую инспекцию. Однако там поддержали расчеты и действия инспекторов.

Что решили арбитры

Налоговики проигрывали все инстанции, но продолжали упорно судиться, и дошли до кассации.

Арбитры единодушно решили, что инспекцией допущена очевидная арифметическая ошибка. Никакой недоимки у компании перед бюджетом нет. Наказывать ее не за что (п. 1 ст. 109 НК).

В этой истории поражает, что инспекторы даже не пытались найти какие-то аргументы, чтобы обосновать свою позицию. Или перепроверить собственные расчеты (постановление АС Московского округа от 13.05.2022 № А40-255757/2020).