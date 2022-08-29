Налоговые споры

Когда налоговая идет напролом. Три невеселые истории

Один из самых неприятных споров с инспекцией, это когда абсурдность действий инспекции очевидна. Но нередко налоговики просто отказываются это замечать. Требуют уплаты денег и запускают всю свою репрессивную машину. Защиту приходится искать в суде. Вот три относительно свежие ситуации.

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

История первая. Утром — требование, вечером — оплата

Как надо использовать требование об уплате налога.

Требование об уплате налога — это первый шаг налоговой инспекции, чтобы принудительно взыскать недоимку.

В документе должны быть указаны (ст. 69 НК):

  • основание для взимания налога;
  • ссылку на норму НК, которая обязывает компанию уплатить налог;
  • сумма задолженности по налогу;
  • начисленные пени;
  • срок уплаты;
  • меры, которые предпримет инспекция, если компания не исполнит это требование.
Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение восьми дней с даты его получения. Иной срок инспекция может прописать в самом требовании (подп. 4 п. 4 ст. 69 НК).

Если организация не уплатила деньги по требованию, инспекция вправе начать взыскание (ст. 46, 47 НК). Решение о взыскании налоговики обязаны принять после истечения срока, установленного в требовании, в течение двух месяцев (п. 3 ст. 46 НК).

Что сделала инспекция

Она изготовила требование об уплате налога по состоянию на 21.02.2020. Установила срок уплаты — 17.03.2020. Однако по ТКС отправила требование только 25.03.2020.

Исправила инспекция явную ошибку? Нет. Зато уже решением от 26.03.2020 начала взыскание с компании задолженности за счет ее денежных средств на счетах в банках.

Доказывать абсурдность требования компании пришлось в суде. Арбитры сразу же признали действия инспекции незаконными (постановление Шестнадцатого ААС от 15.06.2022 № А15-1231/2021). Но почему это не могла исправить сама налоговая инспекция?

История вторая. Двойной налог с одного лица

Кто и когда платит торговый сбор.

Торговый сбор должны платить компании и ИП, которые ведут торговую деятельность в Москве через объект торговли (п. 1 ст. 411, п. 1 ст. 413 НК, ст. 1 закона г. Москвы от 17.12.2014 № 62). Торговый сбор в городе платят те, кто торгует в магазине, павильоне, палатке, с раскладного стола-прилавка, автолавки, тонара, через торговый автомат.

Сбор надо платить за каждый квартал, в котором фирма работала хотя бы 1 день (ст. 412 НК). Уплата сбора производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения (п. 2 ст. 417 НК).

Что сделали налоговики

Компания обнаружила, что в личном кабинете за ней числится долг по торговому сбору за II-й квартал 2021 и пеня. Это было тем более удивительно, что торговый сбор организация давно уплатила.

Компания обратилась в инспекцию, но ответа не получила. На повторное сообщение налоговики ответили: эту задолженность перенесли из карточки общества, правопреемником которого является компания.

Инспекция сослалась на пункт 5 статьи 84 НК. Там говорится о порядке снятия с учета ликвидированных или реорганизованных компаний. Какое отношение это имеет к недоимке, не пояснила.

Что выяснили арбитры

АО было преобразовано в ООО 22.05.2018. В этом случае права и обязанности реорганизованного общества к третьим лицам, не считая учредителей, не меняются (п. 5 ст. 58 ГК). Правопреемником в части уплаты налогов будет вновь возникшее юрлицо (п. 9 ст. 50 НК, письмо Минфина от 18.11.2016 № 03-11-09/68225).

Срок уплаты торгового сбора за II-й квартал 2018 истекал 25.07.2018, то есть уже после реорганизации. Торговый сбор был уплачен 23.07.2018. Платежку компания представила суду.

Чем руководствовались налоговики — не понятно. Возможно, считали, что у АО один долг по торговому сбору, а у ООО — уже другой. Опровергать это компании пришлось с помощью арбитров (постановление Девятого ААС от 18.07.2022 № А40-17407/22).

История третья. Как переплата превращается в недоимку

Компания владеет недвижимостью в Москве. С 2017 года объект облагается по кадастровой стоимости. Правительство Москвы установило эту стоимость в размере 148 млн руб. Однако суд исправил ее на 131 млн руб.

Компания уплатила налог на прибыль по первоначальной оценке. После ее пересмотра образовалась переплата в размере 285 тыс. руб. Организация подала уточненку.

Что сделали налоговики

Инспекторы посчитали эту сумму как недоимку. Почему они так решили, осталось неизвестным. Налоговики никак не обосновали свое требование. Более того, они удвоили спорную сумму, начислили пеню, штраф, и начали требовать уплаты.

Компания оплатила требование в полном объеме. Написала жалобу в вышестоящую инспекцию. Однако там поддержали расчеты и действия инспекторов.

Что решили арбитры

Налоговики проигрывали все инстанции, но продолжали упорно судиться, и дошли до кассации.

Арбитры единодушно решили, что инспекцией допущена очевидная арифметическая ошибка. Никакой недоимки у компании перед бюджетом нет. Наказывать ее не за что (п. 1 ст. 109 НК).

В этой истории поражает, что инспекторы даже не пытались найти какие-то аргументы, чтобы обосновать свою позицию. Или перепроверить собственные расчеты (постановление АС Московского округа от 13.05.2022 № А40-255757/2020).

Бухгалтеры, бросайте найм: громко уходите из офиса в аутсорс. Забирайте коллекцию из 20 материалов по бухаутсорсингу. Составлено владельцами крупнейших аутсорсинговых фирм.

В подборке: инструкции, где найти клиентов, как составить объявление, что прописать в ГПХ-договоре, прайс-листе и заодно не выгореть от кучи заказов.

Получите:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров;
сертификаты от Центра обучения.

Только сейчас на подборку акция — 10 400 ₽. Спешите, предложение временное. Узнайте полную программу коллекции здесь или оставьте заявку ниже — мы свяжемся с вами и расскажем подробнее.

Обзор сервисов для бухгалтеров

Фриланс с EasyStaff и EasyStart. Объединяем исполнителей и заказчиков

Работаете с фрилансерами и удаленными сотрудниками, среди которых есть иностранцы? Или сами выполняете заказы? Тогда вам стоит продумать — как вести деятельность, не опасаясь налоговых проверок и не нарушая законодательство.

Фриланс с EasyStaff и EasyStart. Объединяем исполнителей и заказчиков

Повышение квалификации

Отчетность в ПФР

Вводят новую форму отчета в пенсионный фонд – СЗВ-ДСО. Ее надо заполнять на летчиков и шахтеров

Утвердят новую форму персонифицированной отчетности для работодателей – «Сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии застрахованного лица» (СЗВ-ДСО).

АУСН

Переход на АУСН: ФНС теперь не нужны документы для проверки?

Новая АУСН — рай для малых компаний и предпринимателей, где ФНС и банки все ведут за вас. Наконец-то бизнес может сосредоточиться на самой деятельности, не отвлекаясь на первичку, отчеты и проверки. Неужели все это правда? Разберем три мифа об АУСН, чтобы вы не совершили ошибки при переходе на новый режим.

Переход на АУСН: ФНС теперь не нужны документы для проверки?

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерский учет

Как оформить поступление и выбытие товаров со склада. Учет, документы, маркировка

Невозможно правильно вести учет товаров, если у бухгалтера нет верно составленных документов. Основные операции — поступление и выбытие. Расскажем об особенностях оформления первички и отражения этих операций в бухгалтерском учете.

Как оформить поступление и выбытие товаров со склада. Учет, документы, маркировка
Читать еще