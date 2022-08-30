НДС при продаже автомобиля: кто должен платить и как рассчитать сумму налога

Вопрос

Организация приобретает транспортные средства (автомобили) у физического лица для их последующей перепродажи.

Как определяется налоговая база по НДС в этом случае?

Ответ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

В силу пункта 5.1 статьи 154 НК при реализации приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) для перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники по перечню, утверждаемому Правительством РФ, автомобилей и мотоциклов налоговая база определяется как разница между ценой, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК, с учетом налога и ценой приобретения указанной техники автомобилей и мотоциклов.

Пунктом 1 статьи 105.3 НК установлено, что для целей НК цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.

На основании пункта 4 статьи 164 НК при реализации электронной, бытовой техники, автомобилей и мотоциклов в соответствии с пунктом 5.1 статьи 154 НК налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 настоящей статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.

Из приведенных положений следует, что при продаже дилером автомобиля у него возникает обязанность по исчислению НДС.

При этом налоговая база по НДС определяется как разница между ценой продажи автомобиля с учетом НДС и ценой приобретения автомобиля у физического лица, не являющегося налогоплательщиком НДС.

В этом случае сумма НДС определяется по расчетной процентной ставке 20/120.

Следовательно, дилеру следует определять сумму НДС по следующей формуле:

(цена продажи — цена приобретения) * 20/120.

А теперь на примере...

Организация приобрела автомобиль у физического лица за 1 000 000 руб. Автомобиль реализуется по цене 1 600 000 руб. с учетом НДС.

В этом случае НДС составит (1 600 000 — 1 000 000) * 20/120 = 100 000 руб.

Соответственно, счет-фактура должен быть выставлен на сумму 1 600 000 руб., в том числе НДС 100 000 руб.