Когда за изъятое имущество придется заплатить налог на доходы

Когда не должны платить спецрежимники
Как передали имущество. Банк выдал обществу кредит. Компания выступила поручителем за это общество, и предоставила в залог банку земельный участок и здания на нем.
Заемщик прекратил деятельность. На заложенное имущество обратили взыскание. На торгах продать имущество не удалось, и банк забрал его себе в собственность.
Что не понравилось налоговикам. Компания применяла УСН. Налоговики обнаружили, что стоимости имущества в налоговой декларации в качестве дохода нет. Инспекторы решили, что передача имущества банку — это реализация. Значит, компания не доплатила налог, и у нее есть недоимка.
Отметим, что три первые инстанции поддержали налоговиков. Реализация есть. Ведь к поручителю от кредитора перешло право требования к должнику (п. 1 ст. 365 ГК).
Что не понравилось Верховному суду. Однако ВС встал на сторону компании. Объект обложения по УСН не реализация сама по себе, а полученный доход (п. 1 ст. 346.15 НК). Право требования не может быть доходом, так как должник — ликвидирован. Это значит, что получить денег не с кого (определение ВС от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514).
Характеристики метода начисления и кассового метода
Метод начисления
Кассовый метод
Доходы признаются тогда, когда имели место, независимо от оплаты (п. 1 ст. 271 НК).
Обеспечивает равное распределение налогового бремени среди плательщиков вне зависимости от того, за счет каких именно активов произошло увеличение благосостояния компании.
Предполагается, что дебиторская задолженность ликвидна.
Метод позволяет исключить риски, связанные с минимизацией налогообложения при сокрытии расчетов между контрагентами (ст. 54.1 НК).
Доходы признаются в день поступления денег или имущества, или в день погашения задолженности (п. 2 ст. 273 НК).
Экономическая выгода считается полученной, когда в распоряжение компании поступают деньги или она освобождается от обязанности платить деньги.
Метод увязывает получение дохода компанией с получением источника для покрытия расходов.
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