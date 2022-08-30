Когда за изъятое имущество придется заплатить налог на доходы

Когда не должны платить спецрежимники

Как передали имущество. Банк выдал обществу кредит. Компания выступила поручителем за это общество, и предоставила в залог банку земельный участок и здания на нем.

Заемщик прекратил деятельность. На заложенное имущество обратили взыскание. На торгах продать имущество не удалось, и банк забрал его себе в собственность.

Что не понравилось налоговикам. Компания применяла УСН. Налоговики обнаружили, что стоимости имущества в налоговой декларации в качестве дохода нет. Инспекторы решили, что передача имущества банку — это реализация. Значит, компания не доплатила налог, и у нее есть недоимка.

Отметим, что три первые инстанции поддержали налоговиков. Реализация есть. Ведь к поручителю от кредитора перешло право требования к должнику (п. 1 ст. 365 ГК).

Что не понравилось Верховному суду. Однако ВС встал на сторону компании. Объект обложения по УСН не реализация сама по себе, а полученный доход (п. 1 ст. 346.15 НК). Право требования не может быть доходом, так как должник — ликвидирован. Это значит, что получить денег не с кого (определение ВС от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514).

Характеристики метода начисления и кассового метода