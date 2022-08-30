Три летних изменения, которые бухгалтерам никак нельзя пропускать

Изменение 1. Опубликовали законы об объединении ПФР и ФССПредельная величина базы для исчисления взносов с 2023 года станет единой. Для ее расчета в 2023 году возьмут базу по ОПС на 2022 год (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты по стране.
Потом в 2024 году проиндексируют уже эту новую базу также с привязкой к росту средней зарплаты.
Смотрите в нашей таблице, что изменится по тарифу и базе.
|В 2022 году
|В 2023 году
|До базы
|Свыше базы
|До базы
|Свыше базы
|Тариф взносов на ОПС
|22 %
|10 %
|30 %
|15,1 %
|Тариф взносов на ОМС
|5,1 %
|—
|Тариф взносов на ОСС
|2,9 %
|нет
|Предельная база
|1 565 000
|1 032 000
|1 565 000 х к-т индексации
Смотрите в нашей таблице, для каких категорий плательщиков будет льготный тариф.
|Категория плательщиков
|Тариф
|На какой период
|СОНКО на УСН
|7,6 %
|2023 — 2024
|Благотворительные организации на УСН
|IT-компании
|С 2023 года
|Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе
|Резиденты ТОСЭР
|Резиденты свободного порта Владивосток
|Резиденты ОЭЗ в Калининградской области
|Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию
|Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции
|Организации на Курильских островах
|По деятельности студентам в студотрядах
|Плательщики с выплатами членам экипажей судов
|0 %
|2023 — 2027
|Участники САР в Калининградской области и Приморском крае (по выплатам экипажам судов)
|Участники проекта «Сколково»
|15 %
|С 2023 года
|Субъекты МСП с выплат свыше МРОТ
|Общепит с выплат свыше МРОТ
Отменят освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым договорам. Скорее всего, это прекратит споры с проверяющими о переквалификации таких договоров в трудовые.
Изменение 2. Будет единый счет для налогов, единые даты для отчетов и уплатыС 2023 года вместо разных платежек на отдельные налоги нужно перечислять общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе. Счет будут вести по каждой организации и физлицу.
Инспекция сама распределит сумму.
На счет также будут попадать деньги, которые, в частности:
- перечислили или взыскали в счет уплаты налога, взносов, сборов;
- начислили как проценты на излишне взысканные налоговиками суммы;
- должна возместить инспекция.
По НДФЛ будут свои нюансы. Платить налог надо будет 28 числа по удержаниям с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.
Таблица по срокам уплаты НДФЛ — здесь.
Надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах (уведомления).
Налоговики обещают, что после перехода на ЕНС вернуть переплату по налогам можно будет за 1 день.
О преимуществах ЕНС налоговики поведали в письме от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@.
Отдельно закрепляют правила, по которым каждому налогоплательщику сформируют сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. Устанавливают и особенности взыскания с этой даты недоимки и задолженности.
В частности, после 1 января 2023 года налоговики не будут рассматривать заявления о возврате переплаты, ее зачете и об отсрочке (рассрочке), если документы подали ранее, но инспекция не вынесла решение до 31 декабря включительно.
Изменение 3. Один ФСБУ исправленный, другой — новыйМинфин выпустил информационное письмо от 18.07.2022 № ИС-учет-40, в котором рассказал о поправках в ФСБУ 26/2020 по капвложениям и введении нового ФСБУ по нематериальным активам 14/2022.
Что изменилось в ФСБУ 26/2020Поправки в ФСБУ 26/2020 внес приказ Минфина от 30.05.2022 № 87н.
- Понятие капитальных вложений распространили на процесс формирования объектов нематериальных активов. Ранее капвложения были только для основных средств. Капвложения в НМА — это затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов НМА.
- Действие ФСБУ 26/2020 распространили на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов НМА. Ранее такое имущество учитывалось, как правило, в составе запасов до момента использования для НМА.
1) с приобретением, созданием, улучшением результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые у организации не возникают:
- исключительные права;
- права по лицензионным договорам;
- права по иным документам.
Ранее таких ограничений в ФСБУ 26/2020 не было.
К капвложениям в НМА отнесли затраты:
- на приобретение исключительных прав, прав в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование таких прав;
- на РИД и средства индивидуализации, предназначенные для использования непосредственно в качестве НМА;
- на создание НМА, в том числе в результате выполнения НИОКР;
- на улучшение НМА, связанное с улучшением первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов:
- на приобретение лицензий.
В сумму капвложений теперь входит стоимость материальных носителей (вещей), в которых выражены РИД, средства индивидуализации.При этом к капвложениям не относятся затраты на поддержание работоспособности или исправности таких материальных носителей. Исключение — когда данный материальный носитель используется при осуществлении капвложений.
В капвложения также входят госпошлины и другие аналогичные расходы, произведенные в связи с приобретением, созданием, улучшением НМА.
Сформулировали условия признания фактических затрат на создание объекта НМА в результате НИОКР в качестве капвложений:
- осуществимо завершение создания объекта НМА и доведение его до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях;
- у компании есть намерение завершить создание объекта НМА;
- у компании есть намерение и возможность использовать объект НМА;
- понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией;
- у организации есть необходимые и достаточные материальные, финансовые и другие ресурсы для завершения создания и использования объекта НМА;
- определена сумма затрат, необходимых для создания объекта НМА и доведения его до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях.
Затраты, связанные с выполнением НИОКР, подразделяются на относящиеся к:Ранее такой группировки не было.
- стадии исследований;
- стадии разработок.
Что нового в ФСБУ 14/2022 по нематериальным активамНовый ФСБУ заменит старый ПБУ 14/2007.
Чтобы быть НМА, объект должен :
- не иметь материально-вещественной формы;
- предназначаться для использования организацией в ходе обычной деятельности;
- предназначаться для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право;
- может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.
- Результаты интеллектуальной деятельности;
- Средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;
- Разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности.
Сейчас лицензии не относятся к НМА и учитываются как расходы будущих периодов.Не относятся к НМА:
- финансовые вложения;
- результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- права пользования активом, возникающие из договора аренды;
- долгосрочные активы к продаже;
- поисковые активы;
- средства индивидуализации (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные собственными силами организации;
- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию и способность к труду;
- информацию о покупателях (заказчиках) и иных контрагентах организации, созданную собственными силами организации;
- материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае когда организацией принято решение об учете этих материальных носителей (вещей) отдельно от объекта нематериальных активов.
Гудвил (деловая репутация), созданный собственными силами организации, не признается НМА.ФСБУ 14/2022 обязателен к применению всеми юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений). Организации, которые имеют право на упрощенный бухучет, могут не проверять объект НМА на обесценение, не раскрывать часть информации в отчетности, в частности по МСФО.
Стандарт применяется начиная с 2024 года, но организация может принять решение о применении нового ФСБУ раньше.