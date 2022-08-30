Обзор налоговых новостей

Три летних изменения, которые бухгалтерам никак нельзя пропускать

Возможно, за летними заботами вы пропустили три важных изменения, которых пропускать никак нельзя. Это новые правила по страховым взносам, единый налоговый счет и новый ФСБУ.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Изменение 1. Опубликовали законы об объединении ПФР и ФСС

Предельная величина базы для исчисления взносов с 2023 года станет единой. Для ее расчета в 2023 году возьмут базу по ОПС на 2022 год (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты по стране.

Потом в 2024 году проиндексируют уже эту новую базу также с привязкой к росту средней зарплаты.

Смотрите в нашей таблице, что изменится по тарифу и базе.

 

В 2022 году

В 2023 году

До базы

Свыше базы

До базы

Свыше базы

Тариф взносов на ОПС

 22 %

 10 %

 30 %

 15,1 %

Тариф взносов на ОМС

 5,1 %

Тариф взносов на ОСС

 2,9 %

 нет

Предельная база

 1 565 000

 1 032 000

 1 565 000 х к-т индексации

Льготные тарифы взносов соберут в три группы (0%, 7,6%, 15%).

Смотрите в нашей таблице, для каких категорий плательщиков будет льготный тариф.

Категория плательщиков

Тариф

На какой период

СОНКО на УСН

 7,6 %

 2023 — 2024

Благотворительные организации на УСН

IT-компании

 С 2023 года

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе

Резиденты ТОСЭР

Резиденты свободного порта Владивосток

Резиденты ОЭЗ в Калининградской области

Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию

Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции

Организации на Курильских островах

По деятельности студентам в студотрядах

  

Плательщики с выплатами членам экипажей судов

 0 %

 2023 — 2027

Участники САР в Калининградской области и Приморском крае (по выплатам экипажам судов)

Участники проекта «Сколково»

 15 %

 С 2023 года

Субъекты МСП с выплат свыше МРОТ

Общепит с выплат свыше МРОТ

Из перечня освобожденных от взносов выплат исключают выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам с временно пребывающими в РФ иностранцами и лицами без гражданства. Их теперь не признают застрахованными.

Отменят освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым договорам. Скорее всего, это прекратит споры с проверяющими о переквалификации таких договоров в трудовые.

Изменение 2. Будет единый счет для налогов, единые даты для отчетов и уплаты

С 2023 года вместо разных платежек на отдельные налоги нужно перечислять общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе. Счет будут вести по каждой организации и физлицу.

Инспекция сама распределит сумму.

На счет также будут попадать деньги, которые, в частности:

  • перечислили или взыскали в счет уплаты налога, взносов, сборов;
  • начислили как проценты на излишне взысканные налоговиками суммы;
  • должна возместить инспекция.
Платить налоги надо будет до 28 числа, сдавать отчеты — до 25 числа с прежней периодичностью.
Таблица по срокам для УСН — здесь.

По НДФЛ будут свои нюансы. Платить налог надо будет 28 числа по удержаниям с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.

Таблица по срокам уплаты НДФЛ — здесь.

Надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах (уведомления).

Налоговики обещают, что после перехода на ЕНС вернуть переплату по налогам можно будет за 1 день.

О преимуществах ЕНС налоговики поведали в письме от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@.

Отдельно закрепляют правила, по которым каждому налогоплательщику сформируют сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. Устанавливают и особенности взыскания с этой даты недоимки и задолженности.

В частности, после 1 января 2023 года налоговики не будут рассматривать заявления о возврате переплаты, ее зачете и об отсрочке (рассрочке), если документы подали ранее, но инспекция не вынесла решение до 31 декабря включительно.

Изменение 3. Один ФСБУ исправленный, другой — новый

Минфин выпустил информационное письмо от 18.07.2022 № ИС-учет-40, в котором рассказал о поправках в ФСБУ 26/2020 по капвложениям и введении нового ФСБУ по нематериальным активам 14/2022.

Что изменилось в ФСБУ 26/2020

Поправки в ФСБУ 26/2020 внес приказ Минфина от 30.05.2022 № 87н.

  1. Понятие капитальных вложений распространили на процесс формирования объектов нематериальных активов. Ранее капвложения были только для основных средств. Капвложения в НМА — это затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов НМА.
  2. Действие ФСБУ 26/2020 распространили на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов НМА. Ранее такое имущество учитывалось, как правило, в составе запасов до момента использования для НМА.
При этом ФСБУ 26/2020 не распространяется на затраты, связанные:

1) с приобретением, созданием, улучшением результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые у организации не возникают:

  • исключительные права;
  • права по лицензионным договорам;
  • права по иным документам.
2) с приобретением, созданием активов, предназначенных для продажи.

Ранее таких ограничений в ФСБУ 26/2020 не было.

К капвложениям в НМА отнесли затраты:

  • на приобретение исключительных прав, прав в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование таких прав;
  • на РИД и средства индивидуализации, предназначенные для использования непосредственно в качестве НМА;
  • на создание НМА, в том числе в результате выполнения НИОКР;
  • на улучшение НМА, связанное с улучшением первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов:
  • на приобретение лицензий.
Теперь капвложения в НМА признаются вне зависимости от того, осуществлены они при первоначальном приобретении, создании объектов НМА или при последующем улучшении их.

В сумму капвложений теперь входит стоимость материальных носителей (вещей), в которых выражены РИД, средства индивидуализации.

При этом к капвложениям не относятся затраты на поддержание работоспособности или исправности таких материальных носителей. Исключение — когда данный материальный носитель используется при осуществлении капвложений.

В капвложения также входят госпошлины и другие аналогичные расходы, произведенные в связи с приобретением, созданием, улучшением НМА.

Сформулировали условия признания фактических затрат на создание объекта НМА в результате НИОКР в качестве капвложений:

  • осуществимо завершение создания объекта НМА и доведение его до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях;
  • у компании есть намерение завершить создание объекта НМА;
  • у компании есть намерение и возможность использовать объект НМА;
  • понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией;
  • у организации есть необходимые и достаточные материальные, финансовые и другие ресурсы для завершения создания и использования объекта НМА;
  • определена сумма затрат, необходимых для создания объекта НМА и доведения его до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях.
Затраты, связанные с выполнением НИОКР, подразделяются на относящиеся к:

  • стадии исследований;
  • стадии разработок.
Ранее такой группировки не было.

Что нового в ФСБУ 14/2022 по нематериальным активам

Новый ФСБУ заменит старый ПБУ 14/2007.

Чтобы быть НМА, объект должен :

  • не иметь материально-вещественной формы;
  • предназначаться для использования организацией в ходе обычной деятельности;
  • предназначаться для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
  • приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право;
  • может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.
При соблюдении вышеперечисленных условий к НМА относятся:

  1. Результаты интеллектуальной деятельности;
  2. Средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;
  3. Разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности.
Сейчас лицензии не относятся к НМА и учитываются как расходы будущих периодов.

Не относятся к НМА:

  • финансовые вложения;
  • результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;
  • права пользования активом, возникающие из договора аренды;
  • долгосрочные активы к продаже;
  • поисковые активы;
  • средства индивидуализации (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные собственными силами организации;
  • интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию и способность к труду;
  • информацию о покупателях (заказчиках) и иных контрагентах организации, созданную собственными силами организации;
  • материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае когда организацией принято решение об учете этих материальных носителей (вещей) отдельно от объекта нематериальных активов.
Гудвил (деловая репутация), созданный собственными силами организации, не признается НМА.

ФСБУ 14/2022 обязателен к применению всеми юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений). Организации, которые имеют право на упрощенный бухучет, могут не проверять объект НМА на обесценение, не раскрывать часть информации в отчетности, в частности по МСФО.

Стандарт применяется начиная с 2024 года, но организация может принять решение о применении нового ФСБУ раньше.

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