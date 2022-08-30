Три летних изменения, которые бухгалтерам никак нельзя пропускать

Изменение 1. Опубликовали законы об объединении ПФР и ФСС

Предельная величина базы для исчисления взносов с 2023 года станет единой. Для ее расчета в 2023 году возьмут базу по ОПС на 2022 год (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты по стране.

Потом в 2024 году проиндексируют уже эту новую базу также с привязкой к росту средней зарплаты.

Смотрите в нашей таблице, что изменится по тарифу и базе.

В 2022 году В 2023 году До базы Свыше базы До базы Свыше базы Тариф взносов на ОПС 22 % 10 % 30 % 15,1 % Тариф взносов на ОМС 5,1 % — Тариф взносов на ОСС 2,9 % нет Предельная база 1 565 000 1 032 000 1 565 000 х к-т индексации

Льготные тарифы взносов соберут в три группы (0%, 7,6%, 15%).

Смотрите в нашей таблице, для каких категорий плательщиков будет льготный тариф.

Категория плательщиков Тариф На какой период СОНКО на УСН 7,6 % 2023 — 2024 Благотворительные организации на УСН IT-компании С 2023 года Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе Резиденты ТОСЭР Резиденты свободного порта Владивосток Резиденты ОЭЗ в Калининградской области Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции Организации на Курильских островах По деятельности студентам в студотрядах Плательщики с выплатами членам экипажей судов 0 % 2023 — 2027 Участники САР в Калининградской области и Приморском крае (по выплатам экипажам судов) Участники проекта «Сколково» 15 % С 2023 года Субъекты МСП с выплат свыше МРОТ Общепит с выплат свыше МРОТ

Из перечня освобожденных от взносов выплат исключают выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам с временно пребывающими в РФ иностранцами и лицами без гражданства. Их теперь не признают застрахованными.

Отменят освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым договорам. Скорее всего, это прекратит споры с проверяющими о переквалификации таких договоров в трудовые.

Изменение 2. Будет единый счет для налогов, единые даты для отчетов и уплаты

С 2023 года вместо разных платежек на отдельные налоги нужно перечислять общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе. Счет будут вести по каждой организации и физлицу.

Инспекция сама распределит сумму.

На счет также будут попадать деньги, которые, в частности:

перечислили или взыскали в счет уплаты налога, взносов, сборов;

начислили как проценты на излишне взысканные налоговиками суммы;

должна возместить инспекция.

Платить налоги надо будет до 28 числа, сдавать отчеты — до 25 числа с прежней периодичностью.

Таблица по срокам для УСН — здесь

По НДФЛ будут свои нюансы. Платить налог надо будет 28 числа по удержаниям с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.

Таблица по срокам уплаты НДФЛ — здесь.

Надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах (уведомления).

Налоговики обещают, что после перехода на ЕНС вернуть переплату по налогам можно будет за 1 день.

О преимуществах ЕНС налоговики поведали в письме от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@.

Отдельно закрепляют правила, по которым каждому налогоплательщику сформируют сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. Устанавливают и особенности взыскания с этой даты недоимки и задолженности.

В частности, после 1 января 2023 года налоговики не будут рассматривать заявления о возврате переплаты, ее зачете и об отсрочке (рассрочке), если документы подали ранее, но инспекция не вынесла решение до 31 декабря включительно.

Изменение 3. Один ФСБУ исправленный, другой — новый

Минфин выпустил информационное письмо от 18.07.2022 № ИС-учет-40 , в котором рассказал о поправках в ФСБУ 26/2020 по капвложениям и введении нового ФСБУ по нематериальным активам 14/2022.

Что изменилось в ФСБУ 26/2020

Понятие капитальных вложений распространили на процесс формирования объектов нематериальных активов. Ранее капвложения были только для основных средств. Капвложения в НМА — это затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов НМА. Действие ФСБУ 26/2020 распространили на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов НМА. Ранее такое имущество учитывалось, как правило, в составе запасов до момента использования для НМА.

При этом ФСБУ 26/2020 не распространяется на затраты, связанные:

1) с приобретением, созданием, улучшением результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые у организации не возникают:

исключительные права;

права по лицензионным договорам;

права по иным документам.

2) с приобретением, созданием активов, предназначенных для продажи.

Ранее таких ограничений в ФСБУ 26/2020 не было.

К капвложениям в НМА отнесли затраты:

на приобретение исключительных прав , прав в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование таких прав;

, прав в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование таких прав; на РИД и средства индивидуализации , предназначенные для использования непосредственно в качестве НМА;

, предназначенные для использования непосредственно в качестве НМА; на создание НМА, в том числе в результате выполнения НИОКР ;

; на улучшение НМА , связанное с улучшением первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов:

, связанное с улучшением первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов: на приобретение лицензий.

Теперь капвложения в НМА признаются вне зависимости от того, осуществлены они при первоначальном приобретении, создании объектов НМА или при последующем улучшении их.

В сумму капвложений теперь входит стоимость материальных носителей (вещей), в которых выражены РИД, средства индивидуализации.

При этом к капвложениям не относятся затраты на. Исключение — когда данный материальный носитель используется при осуществлении капвложений.

В капвложения также входят госпошлины и другие аналогичные расходы, произведенные в связи с приобретением, созданием, улучшением НМА.

Сформулировали условия признания фактических затрат на создание объекта НМА в результате НИОКР в качестве капвложений:

осуществимо завершение создания объекта НМА и доведение его до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях;

у компании есть намерение завершить создание объекта НМА;

у компании есть намерение и возможность использовать объект НМА;

понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией;

у организации есть необходимые и достаточные материальные, финансовые и другие ресурсы для завершения создания и использования объекта НМА;

определена сумма затрат, необходимых для создания объекта НМА и доведения его до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях.

Затраты, связанные с выполнением НИОКР, подразделяются на относящиеся к: стадии исследований;

стадии разработок.

Ранее такой группировки не было.

Что нового в ФСБУ 14/2022 по нематериальным активам

Новый ФСБУ заменит старый ПБУ 14/2007.

Чтобы быть НМА, объект должен :

не иметь материально-вещественной формы;

предназначаться для использования организацией в ходе обычной деятельности;

предназначаться для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право;

может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

При соблюдении вышеперечисленных условий к НМА относятся:

Результаты интеллектуальной деятельности; Средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий; Разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности.

Сейчас лицензии не относятся к НМА и учитываются как расходы будущих периодов.

Не относятся к НМА:

финансовые вложения;

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;

права пользования активом, возникающие из договора аренды;

долгосрочные активы к продаже;

поисковые активы;

средства индивидуализации (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные собственными силами организации;

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию и способность к труду;

информацию о покупателях (заказчиках) и иных контрагентах организации, созданную собственными силами организации;

материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае когда организацией принято решение об учете этих материальных носителей (вещей) отдельно от объекта нематериальных активов.

Гудвил (деловая репутация), созданный собственными силами организации, не признается НМА.

ФСБУ 14/2022 обязателен к применению всеми юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений)., могут не проверять объект НМА на обесценение, не раскрывать часть информации в отчетности, в частности по МСФО.

Стандарт применяется начиная с 2024 года, но организация может принять решение о применении нового ФСБУ раньше.