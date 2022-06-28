ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ С 2023 года надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах

Если платить налоги и взносы надо раньше, чем сдавать по ним отчет, или отчета по этому налогу нет вообще, то в ИФНС надо будет направлять уведомление, чтобы там знали, что вы не просто так закинули деньги на ЕНС, а есть обязанность заплатить налог.

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Масштабные поправки в НК по уплате налогов на ЕНС сегодня прошли второе, основное чтение, в Госдуме. Проект принят единогласно. На завтра запланировано третье, окончательное чтение.

С 2023 года установят единый срок уплаты налогов — 28 число. Отчеты в ИФНС надо будет сдавать до 25 числа.

О сроках уплаты НДФЛ читайте здесь, о налоге на прибыль — здесь, об УСН — здесь.

Уведомление надо сдавать в ИФНС до 25 числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится срок уплаты налога (взносов).

В частности, надо будет сдавать уведомления по УСН, страховым взносам.

В уведомлении по НДФЛ надо указывать налог, исчисленный и удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

По декабрю есть свои особенности.

Уведомление за период с 23.12 по 31.12 надо сдать не позднее последнего рабочего дня года. В 2023 году это будет 29 декабря.

Сдать уведомление можно:

  • по ТКС;
  • через личный кабинет;
  • в бумажном виде.

Кстати, возможность сдачи отчета на бумаге появилась только ко второму чтению проекта. Изначально предполагалось, что уведомления будут только электронными.

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