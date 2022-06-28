❗ С 2023 года надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах

Масштабные поправки в НК по уплате налогов на ЕНС сегодня прошли второе, основное чтение, в Госдуме. Проект принят единогласно. На завтра запланировано третье, окончательное чтение.
С 2023 года установят единый срок уплаты налогов — 28 число. Отчеты в ИФНС надо будет сдавать до 25 числа.
О сроках уплаты НДФЛ читайте здесь, о налоге на прибыль — здесь, об УСН — здесь.
Уведомление надо сдавать в ИФНС до 25 числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится срок уплаты налога (взносов).
В частности, надо будет сдавать уведомления по УСН, страховым взносам.
В уведомлении по НДФЛ надо указывать налог, исчисленный и удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.
По декабрю есть свои особенности.
Уведомление за период с 23.12 по 31.12 надо сдать не позднее последнего рабочего дня года. В 2023 году это будет 29 декабря.
Сдать уведомление можно:
- по ТКС;
- через личный кабинет;
- в бумажном виде.
Кстати, возможность сдачи отчета на бумаге появилась только ко второму чтению проекта. Изначально предполагалось, что уведомления будут только электронными.