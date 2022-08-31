Каким должен быть современный специалист по охране труда

Еще 10 лет назад в обязанности инженера по охране труда входил контроль за исполнением требований закона и следование протоколам, и на эту должность, порой, назначали совершенно неподходящих сотрудников.
Современный специалист по охране труда — это важная и значимая роль в компании с впечатляющим набором задач, выполнить которые может только специалист с профильным образованием и внушительным набором личных качеств.
В обязанности специалиста по охране труда входит не только заполнение журналов и взаимодействие с рядом поставщиков, но и работа над стратегическим управлением системы охраны труда, аналитическая работа с оценкой профессиональных рисков, экспертиза эффективности мероприятий по охране труда, управление бюджетом и мн. др.
Какие могут быть должности
В соответствии с приказом Минтруда № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» от 22.04.2021 года, с прошлого года появилось разделение специалистов по охране труда по опыту и виду работ. Список следующий.
- Младший специалист по охране труда.
- Специалист по охране труда.
- Главный (ведущий) специалист по охране труда.
- Руководитель службы охраны труда.
- Начальник отдела охраны труда.
- Начальник управления охраной труда.
- Эксперт по условиям и охране труда.
- Консультант по условиям и охране труда и управлению профессиональными рисками.
- Инструктор по условиям и охране труда.
- Заместитель руководителя организации по управлению профессиональными рисками.
- Руководитель направления (подразделения) по управлению профессиональными рисками в организации.
Требования к специалистам по ОТ
В соответствии с профстандартом, требования к таким специалистам следующие:
Минимальные требования (рядовые специалисты):
- высшее профильное образование или
- высшее непрофильное + профессиональная переподготовка в области ОТ или
- среднее профильное + профессиональная переподготовка в области ОТ.
Максимальные требования (начальники и руководители отделов):
- высшее профильное образование + 5 лет опыта работы или
- высшее непрофильное + профессиональная переподготовка в области ОТ + 5 лет опыта работы.
Стоит отдельно отметить уровень многозадачности специалистов по охране труда, на долю которых за последние 2-3 года выпали испытания:
- коронавирус (удаленная работа, оцифровка документации, онлайн обучение, организация вакцинации, обеспечение СИЗ и выполнение ряда других требований Роспотребнадзора и главных санитарных врачей);
- регуляторная гильотина (огромное количество изменений в законодательстве, влекущие беспрерывное обучение и переоформление большинства локальных нормативных актов, изменение множества привычных процессов).
Поэтому, на сегодняшний день, помимо профессиональных навыков работодатели заинтересованы найти такого специалиста по охране труда, который помимо необходимого опыта и образования, обладает и следующими личностными навыками (soft skills):
- Многозадачность.
- Самодисциплинированность.
- Стрессоустойчивость.
- Коммуникабельность.
- Знание ПК.
- Лидерские качества.
- Творческое мышление.
- Гибкость к изменениям.
Специалист по охране труда в штатном расписании
С 01.09.2021 года специалисты области охраны труда должны быть проименованы в штатном расписании в соответствии с требованиями профессионального стандарта и иметь соответствующие компетенции и опыт работ.
В противном случае, в соответствии с ч.1 ст. 5.27.1 КоАП, работодателю грозит штраф в размере до 80 000 рублей.