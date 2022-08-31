Каким должен быть современный специалист по охране труда

Еще 10 лет назад в обязанности инженера по охране труда входил контроль за исполнением требований закона и следование протоколам, и на эту должность, порой, назначали совершенно неподходящих сотрудников.

Современный специалист по охране труда — это важная и значимая роль в компании с впечатляющим набором задач, выполнить которые может только специалист с профильным образованием и внушительным набором личных качеств.

В обязанности специалиста по охране труда входит не только заполнение журналов и взаимодействие с рядом поставщиков, но и работа над стратегическим управлением системы охраны труда, аналитическая работа с оценкой профессиональных рисков, экспертиза эффективности мероприятий по охране труда, управление бюджетом и мн. др.

Какие могут быть должности

В соответствии с приказом Минтруда № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» от 22.04.2021 года, с прошлого года появилось разделение специалистов по охране труда по опыту и виду работ. Список следующий.

Младший специалист по охране труда. Специалист по охране труда. Главный (ведущий) специалист по охране труда. Руководитель службы охраны труда. Начальник отдела охраны труда. Начальник управления охраной труда. Эксперт по условиям и охране труда. Консультант по условиям и охране труда и управлению профессиональными рисками. Инструктор по условиям и охране труда. Заместитель руководителя организации по управлению профессиональными рисками. Руководитель направления (подразделения) по управлению профессиональными рисками в организации.

Требования к специалистам по ОТ

В соответствии с профстандартом, требования к таким специалистам следующие:

Минимальные требования (рядовые специалисты):

высшее профильное образование или

высшее непрофильное + профессиональная переподготовка в области ОТ или

среднее профильное + профессиональная переподготовка в области ОТ.

Максимальные требования (начальники и руководители отделов):

высшее профильное образование + 5 лет опыта работы или

высшее непрофильное + профессиональная переподготовка в области ОТ + 5 лет опыта работы.

Стоит отдельно отметить уровень многозадачности специалистов по охране труда, на долю которых за последние 2-3 года выпали испытания: коронавирус (удаленная работа, оцифровка документации, онлайн обучение, организация вакцинации, обеспечение СИЗ и выполнение ряда других требований Роспотребнадзора и главных санитарных врачей);

регуляторная гильотина (огромное количество изменений в законодательстве, влекущие беспрерывное обучение и переоформление большинства локальных нормативных актов, изменение множества привычных процессов).

Поэтому, на сегодняшний день, помимо профессиональных навыков работодатели заинтересованы найти такого специалиста по охране труда, который помимо необходимого опыта и образования, обладает и следующими личностными навыками (soft skills):

Многозадачность. Самодисциплинированность. Стрессоустойчивость. Коммуникабельность. Знание ПК. Лидерские качества. Творческое мышление. Гибкость к изменениям.

Специалист по охране труда в штатном расписании

С 01.09.2021 года специалисты области охраны труда должны быть проименованы в штатном расписании в соответствии с требованиями профессионального стандарта и иметь соответствующие компетенции и опыт работ.

В противном случае, в соответствии с ч.1 ст. 5.27.1 КоАП, работодателю грозит штраф в размере до 80 000 рублей.