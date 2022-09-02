Как сформулировать условия договора перевозки грузов, чтобы перевозчик не разорился

Эта статья поможет обратить внимание на важные условия договора перевозки, правильно сформулировать их для минимизации рисков, связанных с просрочкой доставки товара.

Ограниченная ответственность перевозчика

Уставом автомобильного транспорта (УАТ) ограничена ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. Согласно ст. 34 УАТ сумма штрафа за данное нарушение не может превышать стоимость услуги перевозки, то есть провозной платы. Кроме того, если иное не предусмотрено соглашением (договором) сторон, ответственность за такое нарушение не может превышать 9% провозной платы за каждые сутки просрочки.

Однако способы защиты при таком нарушении не исчерпываются взысканием штрафной неустойки.

Убытки, как самостоятельное требование

В соответствии с ч. 1 ст. 393 Гражданского кодекса использование кредитором способа защиты нарушенного права, предусмотренного законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В соответствии с общей нормой договорного права должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Ст. 15 Гражданского кодекса предусматривает, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не установлено иное.

В отношении требования о возмещении убытков отсутствуют установленные законом ограничения ответственности, как было указано выше в отношении штрафа за просрочку доставки груза перевозчиком.

Необходимо, в связи с этим, также отметить установленное законодателем отличие оснований для ответственности предпринимателя и обычного гражданина. Так для предпринимателя, как профессионального участника рынка, ответственность наступает вне зависимости от его вины. Освобождение от ответственности предпринимателя предусмотрено только в случае чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимой силы).

Судебная практика рассматривает требование о взыскании убытков, как самостоятельное требование, отличное от требования уплаты неустойки (штрафа) за просрочку доставки груза, размер которой, как указано выше, ограничен УАТ.

Есть соответствующие разъяснения высшей судебной инстанции — Пленума Верховного Суда от 26.06.2018 № 26, в соответствии с которыми неустойка, предусмотренная указанной выше нормой ст. 34 УАТ и убытки могут взыскиваться независимо друг от друга.

Таким образом, правильная формулировка исковых требований в предмете иска может быть решающим при рассмотрении спора судом.

Арбитражным судом Ивановской области по делу № А17-9822/2020 в 2021 году было вынесено решение в пользу заказчика о взыскании с перевозчика убытков за просрочку доставки груза в размере, превышающем в три раза стоимость услуг перевозчика.

Условиями, способствовавшими принятию судом решения в пользу заказчика услуг, послужили также:

отсутствие установленных договором ограничений суммы взыскания убытков;

доказательства причинно-следственной связи в виде реально возмещенных убытков истцом в пользу его контрагентов (третьих лиц);

наличие в деле дополнительных свидетельских показаний (переписка в мессенджерах) о нарушении перевозчиком условий договора.

Несоразмерность требований

Несоразмерность убытков характеру нарушений может послужить основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований к перевозчику.

Так Арбитражным судом Нижегородской области по делу № А43-14640/2020 в 2021 году было вынесено решение об отказе в удовлетворении требований заказчика к перевозчику о взыскании убытков в заявленном объеме, сумма которых в 10 раз превышала стоимость услуг.

Суд, как правило, в своих решениях руководствуется обычными последствиями, характерными для данного вида нарушения, а также принимает во внимание предпринятые сторонами меры для минимизации последствий нарушения.

Так, в указанном выше деле, рассмотренном Арбитражным судом Нижегородской области, суд отказал истцу в возмещении убытков в полном объеме по причине отсутствия принятых истцом мер для минимизации последствий. Сумма штрафа, уплаченная контрагенту (как основание взыскания убытков), была оплачена истцом без попыток её снижения, без проведения переговоров.

Перевозчиком было использовано свое право и заявлено в суд ходатайство об уменьшении размера неустойки на основании ст. 333 ГК, которое было принято судом во внимание.

Посреднические договоры

Еще одним основанием для взыскания убытков в полном объеме может служить характер правоотношений между истом и ответчиком. Часто договор перевозки представляет собой несколько взаимосвязанных договоров, когда заказчик услуг заключает договор не с перевозчиком, а с посредником — организатором перевозки (таких посреднических договоров в рамках одной перевозки может быть несколько).

Квалификация судом правоотношений между сторонами договора как отношений экспедиции, позволяет исключить применение норм закона об ограниченной ответственности перевозчика.

Детали договора

Необходимо обращать внимание на условия договора, устанавливающие размер ответственности перевозчика.

Так формулировка определенной или определимой суммы убытков (штрафа) (например в виде процента от известной суммы) может затруднить их взыскание в большем размере.

В указанном выше деле, рассмотренном судом в пользу перевозчика, сторонами был установлен штраф за опоздание на погрузку/разгрузку в размере 2 000 руб. в сутки.

И наоборот, если в договоре указано, что убытки подлежат возмещению в полном объеме, шансы на успех достаточно велики.

В деле, решение по которому было принято в пользу заказчика услуг, стороны предусмотрели в договоре, что все штрафы, убытки, неустойки, уплаченные заказчиком третьим лицам по вине исполнителя (перевозчика), возмещаются последним в полном объеме. В принятом решении суд указал, что перевозчик, как лицо, осуществляющее профессиональную деятельность, заключив договор на таких условиях, не вправе в дальнейшем ссылаться на несогласованный с ним размер требований в отношении третьих лиц.

Подытоживая изложенное, при заключении договора перевозки необходимо обращать внимание на наличие (отсутствие) ограничений размера ответственности перевозчика, в частности на возможность взыскания убытков в полном объеме, на соразмерность установленного в договоре штрафа реально возможным убыткам.

А также обратить внимание на установленный порядок определения сроков исполнения перевозчиком своих обязанностей по договору.