НДС

Как раскрыли схему с поставками в Беларусь по заниженным ценам. Все дело в вычетах по НДС

Налоговые схемы на территории России разрабатывают и применяют не только местные компании. Этим занимаются и компании из ЕАЭС. Интересную схему придумали сябры из Беларуси. Об этом – далее.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Как работала схема. Компания в России покупала сельскохозяйственное сырье у местных поставщиков. Входной НДС предъявляла к вычету.

Все покупатели были из Белоруссии. При этом компания продавала им тот же самый товар по ценам ниже, чем цены покупки. В результате покупатели в РБ платили НДС в местный бюджет в меньшей сумме. А очередные закупки товара в России финансировались, в том числе, и за счет сумм НДС, полученных из российского бюджета.

Как раскрыли схему. Основная причина, по которой налоговики начали «копать» под компанию-экспортера — ее непомерные финансовые аппетиты. К возмещению из бюджета общества предъявило 14,5 млн руб., а вот само уплатило налогов на 100 тыс. руб.

Налоговики смогли получить данные не только о самой компании, но и об ее белорусских партнерах. У российского экспортера было только два покупателя — и оба в РБ. В России же товар компания вообще не продавала.

Учредителем российского общества был ее покупатель из РБ. Доля участия — 100 процентов.

Руководящий состав и учредители российского общества и двух белорусских компаний были тесно взаимосвязаны. Причем один гражданин РБ был руководителем и российского общества и его белорусского партнера. Хотя на миграционном учете в России он не состоял.

Обнаружив взаимозависимость сторон, признаки фирмы — однодневки, и странную ценовую политику, инспекторы обвинили общество в незаконной налоговой экономии.

Что решили арбитры. Компания не находилась по юридическому адресу. У нее не было ни основных средств, ни складов, ни денег, чтобы вести обычный бизнес.

Бухучет в компании вели из Белоруссии. Первичку для налогового учета из РБ передавали в российскую специализированную фирму. Распоряжения по проведению операций по расчетному счету отдавали с IP-адреса с территории РБ.

Средства на закупки товара обществу перечисляли из Белоруссии. Собственных средств компания не имела. Ведь сумма расходов общества превысила выручку от продаж.

Цена для покупателей была ниже, чем цена от поставщиков. В результате перед поставщиками у компании образовалась задолженность.

Товары в Белоруссию уходили как автомобильным, так и ж/д транспортом. Но сама компания расходы на доставку товара в РБ не несло, и организацией перевозок не занималась. Часть поставок в РБ производили непосредственные поставщики товара. Это позволило белорусским покупателям искусственно снизить цену ввоза товаров на территорию РБ и в меньшем объеме исчислить и заплатить косвенный налог при ввозе товаров (постановление АС Центрального округа от 01.08.2022 № А09-9939/2021).

Наш комментарий. Несколько удивляет трогательная забота российского суда об интересах белорусского бюджета. Ведь это он не досчитался НДС. И это — забота белорусских налоговиков.

Что касается российского бюджета, то он не потерял ничего. Судите сами. Поставщики товаров начислили НДС при продаже обществу? Да. Именно этот НДС общество и предъявило к вычету.

Предположим, что из цепочки поставок общество исключено. Тогда непосредственные поставщики становятся экспортерами в РБ, и НДС не платят! При этом сами имеют право на вычет входного НДС.

Задолженность же общества перед поставщиками арбитражный суд волновать вообще не должна. Это вопрос их личных взаимоотношений.

Схема 1. Импорт товара из России через компанию-прокладку

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