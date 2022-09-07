Хотя, не такой уж налог на жидкую сталь экзотический. В Венеции налог берут за тень, а в Уганде за пользование соцсетями. Зато в ОАЭ говорят только НДС, да и тот всего 5%. А вы верите, что экзотические налоги, акцизы или сборы могут исчезнуть из НК?
Цитата дня. Про экзотические налоги
Вот бы налоги отменили — мечтают бухгалтеры. А тем временем Александр Шохин отмечает, что Минфин «хотел бы какой-то жирок сформировать». Так что очевидно, мечты так ими и останутся. Но может что-нибудь и отменят, экзотическое.
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