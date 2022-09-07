Цитата дня. Про экзотические налоги

Бухгалтеры, защититесь от доначислений и уголовки — научитесь проходить налоговые проверки без рисков

Узнайте на курсе повышения квалификации «Клерка», как не довести ситуацию до уголовки, себя и директора — до субсидиарки, и как правильно отвечать на запросы от налоговиков.

За один месяц эксперты «Клерка» научат вас:

• грамотно противостоять ФНС без стресса;

• определять, законно ли действуют налоговики и полиция;

• выстраивать защиту, если угрожают уголовкой;

• защищать информацию от проверяющих;

• обжаловать решения налоговой.



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