Больничный в отпуске. В каких случаях надо продлевать, переносить или оставлять без изменения

Перенос отпуска в связи с больничным в 2022 году

По правилам ТК больничный во время отпуска приводит к тому, что работодатель должен перенести этот отпуск на другой срок с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК).

Продление отпуска в связи с больничным в 2022 году

Возможен не только перенос, но и продление отпуска в связи с больничным. Как продлевается отпуск в связи с больничным?

По окончании отпуска работник продолжает отдыхать столько дней, сколько он болел во время отпуска. При этом перерасчет отпускных при больничном делать не надо.

Больничный во время отпуска 2022: действия бухгалтера

Здесь возможны два варианта развития событий.

Вариант 1. Продление отпуска

Если сотрудник в отпуске ушел на больничный и сообщил работодателю (устно или письменно) о том, что хочет продлить отпуск, то ни бухгалтеру, ни кадровику делать ничего не нужно. Ведь в данном случае продление отпуска по больничному листу происходит автоматически (п. 18 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.1930 N 169) и нет необходимости издавать приказ о продлении отпуска, а также производить перерасчет отпускных при больничном.

Вариант 2. Перенос отпуска

Если работник в отпуске ушел на больничный, но вышел на работу в положенный срок (т.е. не продлевал свой отдых) и предоставил больничный, то по согласованию с работодателем неотгулянные дни переносятся на другое время.

При этом получается, что работнику были выплачены отпускные в большем размере, чем должны были быть. Поэтому излишние суммы отпускных можно зачесть в счет других выплат, положенных работнику.

Кроме того, не забудьте внести «больничные» исправления в табель учета рабочего времени, если в нем уже отмечены дни отпуска.

Входит ли больничный в расчет отпускных

Многих бухгалтеров помимо переноса/продления отпуска в связи с болезнью работника также волнует вопрос, учитывается ли выплаченное работнику больничное пособие при расчете отпускных и наоборот.

Так вот, больничный не входит в расчет отпускных (подп. б п. 5 Положения, утв. постановления Правительства от 24.12.2007 № 922). А вот при исчислении больничного пособия выплаченные отпускные нужно учесть (ч. 2 ст. 14 закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, п. 1 ст. 420 НК).

Если работник во время отпуска взял больничный по уходу за ребенком (членом семьи)

В этом случае больничное пособие за дни болезни, совпадающие с отпуском, не выплачивается (п. 1 ч. 1 ст. 9 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ), а отпуск на дни ухода за ребенком/родственником не продлевается и не переносится (письмо Роструда от 01.06.2012 № ПГ/4629-6-1).

Правда, работодатель вправе прописать в локальном нормативном акте, что уход за больным ребенком или членом семьи во время отпуска также дает право на его перенос/продление.

Больничный во время отпуска без сохранения зарплаты

Если работник взял отпуск за свой счет и во время отпуска заболел, то больничное пособие за этот период не выплачивается(п. 1 ч. 1 ст. 9 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Если же в тот день, когда работник должен был вновь приступить к работе после отпуска за свой счет, он еще болел, то именно с этого дня и будет начисляться пособие по временной нетрудоспособности.