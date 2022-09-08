Налог при продаже автомобиля. Сколько платить и как уменьшить сумму

Разбираемся, какие налоги придется заплатить при сделке, какова ставка НДФЛ, если машина получена в дар, и какие льготы доступны при продаже машины.

Что такое налог на продажу транспортного средства

В России нет специального налога на продажу транспортного средства, но это не значит, что все деньги со сделки купли-продажи останутся у продавца.

Машина — это имущество, поэтому, согласно российским законам, гражданин, продавший автомобиль, получил доход. Значит, нужно заплатить с суммы этой сделки НДФЛ.

Какие налоги нужно платить при продаже машины?

Налог на доходы физических лиц взыскивается, когда человек получает зарплату, легально сдает квартиру или продает дорогостоящее имущество. Продажа транспортного средства не исключение.

Налоговые резиденты России платят 13%, а нерезиденты — 30%. После продажи бывший владелец автомобиля должен заплатить процент от суммы сделки в зависимости от налогового статуса.

Юридические лица также уплачивают налог, но уже в зависимости от системы налогообложения. Например, индивидуальный предприниматель на упрощенной системе «Доходы» при продаже автомобиля, которым он пользовался для работы, платит только 6%.

Обязательно ли платить налог при продаже автомобиля в 2022 году

Платить налог нужно, но есть способы уменьшить его до нулевой ставки. Это зависит от нескольких факторов.

Вид сделки

Можно провести продажу по договору дарения. Тогда продавец налог не платит, но получатель заплатит НДФЛ с рыночной стоимости авто, если автомобиль получен не от близкого родственника или члена семьи.

Если же машина передана в наследство, то налог платить не нужно в любом случае.

Длительность владения машиной

Подавать декларацию и платить НДФЛ нужно, если гражданин владеет автомобилем менее трех лет.

Это значит, что если машину купили в 2014 году, а продают в 2022 году, то у продавца нет обязанности платить НДФЛ и вообще уведомлять государство о сделке.

Стоимость автомобиля

Если минимальный срок владения автомобилем еще не прошел, можно уменьшить сумму налога и оформить имущественный вычет.

Два варианта: вычет с фактической стоимости машины либо максимальный имущественный вычет в 250 тыс. рублей. Правда, для первого случая понадобятся документы, подтверждающие покупку автомобиля: договор купли-продажи, квитанции, кредитный договор.

С какой суммы рассчитывается налог

Налог на продажу автомобиля рассчитывается с полученного после сделки дохода, то есть со стоимости машины, указанной в договоре купли-продажи.

Формула простая: 13% от суммы продажи.

Например, если продавец получил 1 млн рублей, то он должен заплатить 130 тыс. рублей.

Ставка НДФЛ не зависит от суммы сделки: она одинакова и для машин стоимостью до 1 млн, и для дорогих ТС. Правда, есть исключение: если машина получена по договору дарения, то получателю придется заплатить НДФЛ с рыночной стоимости автомобиля, если подарок сделан не родственником.

Как правильно рассчитать сумму налога от продажи автомобиля

Если планируется оформление имущественного вычета, то формула усложняется:

доход от продажи минус вычет, полученную разницу умножить на 13%.

Представим ситуацию: гражданин в 2021 году купил автомобиль за 2 млн рублей, решил ее продать в 2022 году за те же 2 млн рублей.

Если сохранились документы с первоначальной покупки, то налог на продажу транспортного средства платить не придется, ведь вычет составит ту же сумму.

Если же все документы утеряны, то налог составит: 2 млн рублей дохода минус 250 тыс. рублей вычета, а после умножить на 13%, то есть 227 500 рублей.

Если машина получена в наследство, то продать без налога в течение трех лет ее можно по тем же правилам. Если от наследодателя сохранились документы, в которых указана стоимость покупки, то можно оформить вычет, и тогда наследник не будет платить НДФЛ. Воспользоваться также можно лимитом в 250 тыс. рублей.

Если машина получена в подарок не от близкого родственника, значит, получателю придется заплатить 13% от рыночной стоимости автомобиля. Если новый владелец ТС решит ее продать в течение трех лет после получения в дар, то ставка НДФЛ уменьшится на сумму уплаченного НДФЛ.

Например, гражданин получил в подарок автомобиль от свекра за 1 млн рублей, заплатил 130 000 рублей налога. После этого решил продать машину за ту же стоимость или меньшую, налог он не заплатит. Если же удалось продать дороже, например за 1,5 млн рублей, то НДФЛ составит: 13% от 1,5 млн минус 13% уплаченных налогов, когда человек получил ТС в качестве подарка.

В каких случаях продажа машины не облагается налогом

Стоимость продажи равна стоимости покупки

В этом случае можно сделать ставку НДФЛ нулевой, если продавать автомобиль за ту сумму, за которую покупался автомобиль. Фактически получается, что дохода с продажи не было.

Правда, при оформлении вычета придется доказать сумму первоначальной покупки документами, это могут быть договор купли-продажи, кредитный договор или квитанция.

Машина получена в подарок

Налог на продажу ТС не нужно платить, если машину дарят. Правда, только в том случае, если даритель и одаряемый — близкие родственники или члены одной семьи. Это могут быть супруги, бабушки, дедушки, внуки, родители, дети, в том числе усыновленные, а также братья и сестры, даже сводные.

Если автомобиль дарит кто-то другой, НДФЛ заплатить придется.

Продавец пользовался автомобилем больше трех лет

Подавать декларацию и платить налог на продажу машины не нужно, если человек владел ею больше трех лет. Оповещать государство о сделке также нет обязательств.

Машина досталась в наследство

Если машина получена в наследство, то налог платить также не нужно. Правда, если наследник решит продать этот автомобиль в течение трех лет, то уплатить НФДЛ придется, если нет оснований для вычета.

Порядок уплаты налога с продажи машины

Кто обязан уплачивать налог

Если есть основания для уплаты налога, то его уплачивает продавец, так как именно он получает доход с продажи. В случае, если машину дарят не близкому родственнику, то 13% заплатит одаряемый.

В какой срок нужно уплатить налоги

Заплатить НДФЛ с продажи автомобиля нужно до 15 июля следующего года, то есть если сделка прошла в 2022 году, то на уплату налога есть время до 15 июля 2023 года.

Декларацию же нужно подать до 30 апреля следующего года. Если продавец владел машиной больше трех лет, то он ничего не обязан государству: ни заполнять декларацию, ни уплачивать налог.

Какой порядок подачи налоговой декларации

Декларацию 3-НДФЛ, если прошло меньше трех лет с покупки, придется заполнить даже в том случае, если налоговую ставку удалось уменьшить до нуля.

Стоит обратить внимание, какие документы нужно приложить для налоговой для учета вычета:

Какие есть способы подачи декларации в налоговую

Оформить декларацию можно несколькими способами:

В приложении «Декларация», ее можно скачать на сайте ФНС. Пользователь заполняет поля, после этого заполненную 3-НДФЛ можно распечатать или отправить файл через личный кабинет на сайте налоговой.

Скачать форму, распечатать и заполнить ее от руки. В этом случае можно отсканировать документ и отправить файл через личный кабинет или отнести в налоговую лично.

Через личный кабинет на сайте nalog.ru. Можно пошагово с подсказками заполнить все поля, после этого распечатать декларацию, подписать и отсканировать. Если оформлена электронная подпись, то распечатывать 3-НДФЛ вовсе не нужно.

Пакет документов можно также отправить по почте или отнести в любое отделение ФНС.

Стоит обратить внимание, что налогоплательщиков обслуживают независимо от места их постоянной регистрации.

Какие особенности уплаты налога на продажу автомобиля для резидентов и нерезидентов РФ

Налоговый резидент России — это любой человек, который проводит на территории страны более 183 дней в году. Получается, что для этого статуса факт гражданства не важен, а вот ставка НДФЛ отличается кардинально. Резиденты платят 13% с доходов, а нерезиденты — 30%.

Для упрощения расчета представим таблицу:

Какой налог на продажу автомобиля платят ИП

Если продается машина, которую индивидуальный предприниматель не использует в своей работе, то сделка проводится в качестве физлица, соответственно, действуют стандартные правила начисления налога с продажи автомобиля.

Когда ИП продает автомобиль, который использовался в деятельности, например, он занимается грузоперевозками, то применяются правила действующей системы налогообложения:

Упрощенная система налогообложения «Доходы минус расходы» . Ставка в этом случае считается по формуле: в начале нужно вычесть из расходов на покупку машины ранее списанные расходы, после этого из дохода с продажи ТС вычесть полученную разницу, а полученную сумму умножить на 15%.

. Ставка в этом случае считается по формуле: в начале нужно вычесть из расходов на покупку машины ранее списанные расходы, после этого из дохода с продажи ТС вычесть полученную разницу, а полученную сумму умножить на 15%. Упрощенная система налогообложения «Доходы». Ставка в этом случае составит 6%, а вычеты учитывать нельзя: ИП на УСН они недоступны.

Общая система налогообложения. Ставка стандартная — 13%. Ее можно уменьшить по вычетам — фактическим расходам на покупку или лимитом в 250 тыс. рублей.

С 2019 года ИП на ОСН не платят налоги за продажу автомобиля, если владели им больше трех лет.

Самозанятые платят налог на продажу автомобиля по таким же правилам, как и физлица.

Какие льготы существуют на налог с продажи автомобиля

Уменьшить ставку НДФЛ с продажи машины можно тремя способами:

Если прошло больше трех лет с момента покупки машины продавцом. Тогда ни подавать декларации, ни платить налоги не нужно. Воспользоваться вычетом в размере фактических расходов на покупку. В этом случае придется заплатить 13% только на ту часть, которая превышает размер первоначальной покупки. Воспользоваться вычетом в размере 250 тыс. рублей. Это право доступно всем резидентам.

Частные вопросы

Что делать при утере документов по сделке купли-продажи автомобиля

Договор купли-продажи понадобится как для регистрации ТС, так и во время заполнения деклараций. Есть несколько способов восстановить документы:

Запросить копию у второй стороны сделки . Если машина покупалась у действующего автосалона, то это для компании документ учета, поэтому его он наверняка хранит и спустя десять лет. Дубликат придется заверить у нотариуса, для этого понадобится оригинальный договор.

. Если машина покупалась у действующего автосалона, то это для компании документ учета, поэтому его он наверняка хранит и спустя десять лет. Дубликат придется заверить у нотариуса, для этого понадобится оригинальный договор. Архив ГИБДД . Если машину уже регистрировали в автоинспекции, то в ее архиве хранится копия документа. Сотрудники обязаны обеспечить сохранность документа в течение трех лет.

. Если машину уже регистрировали в автоинспекции, то в ее архиве хранится копия документа. Сотрудники обязаны обеспечить сохранность документа в течение трех лет. Перезаключение договора. Подойдет только для тех случаев, когда вторая сторона согласна на переоформление.

Нужно ли платить налог при продаже транспортного средства по доверенности

Если машина продана по генеральной доверенности, то право собственности в этом случае не передается, поэтому платить налог с продажи автомобиля не придется. Правда, обязательства по штрафам и налогам остаются на прежнем владельце.

Прежний собственник может обратиться в ГИБДД, чтобы прекратить регистрацию ТС на свое имя, доказав утерю автомобиля. Даже в этом случае НДФЛ платить не придется. Это преимущество этого типа сделки, но она сопряжена рисками.

Нужно ли платить налог, если удалось продать машину дороже изначальной стоимости

Да, но только если автомобилем владели менее трех лет. Уменьшить сумму НДФЛ до нуля благодаря вычету не получится. Правда, придется заплатить налог с той части, которая оказалась выше суммы покупки.

Например, гражданин купил машину в 2020 году за 1 млн рублей, а продал ее через год за 1,5 млн рублей. Заплатить 13% ему придется только с 500 тыс. рублей, то есть 65 тыс. рублей. Именно 500 тыс. рублей считаются доходом, если удалось сохранить документы первоначальной покупки машины за 1 млн рублей. Если документов нет, то можно воспользоваться вычетом с лимитом в 250 тыс. рублей. Тогда придется заплатить НДФЛ с 1,25 млн рублей, то есть 162 500 рублей.

Что будет, если не платить налог с продажи автомобиля

Если продавец владел автомобилем менее трех лет, то он обязан подать декларацию в ФНС. За неисполнение этого требования грозит штраф в 20% от укрытой суммы налога, а если налоговая докажет, что гражданин сделал это умышленно, то штраф увеличится до 40%. К этой сумме также добавляется пеня, для физических лиц она составляет 1/300 ставки ЦБ.

Пытаться скрывать продажу машины не стоит. У ГИБДД есть обязанность сообщать в ФНС факты передачи прав собственности на автомобили. Это в любом случае случится, так как новый владелец обратится в автоинспекцию за перерегистрацией.

Что нужно знать при продаже автомобиля. Кратко