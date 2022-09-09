Когда IT-организация теряет право на льготы по налогу на прибыль и взносам

Рассмотрим подробно.

Сколько составляют льготные ставки?

Ставка по налогу на прибыль при соблюдении всех условий является нулевой.

Совокупный размер страховых взносов составляет 7,6%. Они распределяются так:

взносы на ОПС — в размере 6%;

взносы на ОСС и в связи с временной нетрудоспособностью и материнством — в размере 1,5%;

взносы на ОМС — в размере 0,1%.

Какие условия необходимо соблюсти, чтобы получить льготу?

Претендовать на льготные условия налогообложения могут компании, у которых есть государственная аккредитация в качестве организации, работающей в сфере информационных технологий.

Есть и требование к доходам. По итогам отчетного периода доля доходов от профильной деятельности должна быть не менее 70% от общего объема всех поступлений.

Перечень доходов, которые можно учесть в качестве профильных, определен пунктом 1.15 ст. 284 Налогового кодекса. Эти условия применяются в период с 1 января 2022 года по 2024 год. Соответствующие поправки в законодательство внесены Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ.

Когда право на льготу теряется?

Перечисленные выше условия необходимо соблюдать и после получения льготы по налогу на прибыль и взносам. Если условие о доле доходов не выполнено или утеряна государственная аккредитация, организация лишается права на льготу с начала года.

В такой ситуации ей необходимо пересчитать взносы с учетом общих тарифов с начала календарного года и представить уточненки по РСВ за каждый отчетный период года, в котором условия не выполнялись.

То же относится и к налогу на прибыль. Его нужно пересчитать по общей ставке с начала года.

Однако если в следующем отчетном периоде организация снова выполняет эти условия, она вправе произвести перерасчет платежей по страховым взносам исходя из пониженных тарифов с начала года и также представить уточненные РСВ за каждый отчетный период этого года. Аналогично и с налогом на прибыль. Организация вправе применять льготную ставку по отношению к налоговой базе, рассчитанной нарастающим итогом с начала года.

Об этом Минфин сообщил в письме от 08.07.2022 № 03-03-06/1/65703.