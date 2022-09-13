Медосмотры

Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю

Если совместитель принимается на работу с вредными или опасными факторами либо его должность предполагает обязательный медицинский осмотр, на него распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК для основных работников. В чем числе и оплата работодателем обязательного предварительного медосмотра.

Версия для печати
Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю
Иллюстрация: Светлана Семина/«Клерк»

Согласно статье 214 Трудового кодекса работодатель за счет собственных средств должен организовать предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников. Это требование об оплате медосмотров распространяется на всех штатных работников, включая внешних совместителей.

Заметка: нельзя трудиться по совместительству во вредных условиях, если основная работа тоже связана с вредностью (ч. 5 ст. 282 ТК). При приеме на вредную работу совместителя нужно у него получить справку о характере деятельности по основному месту работы (ст. 283 ТК).

Если на работу, для которой предусмотрен обязательный медосмотр, принимается работник по совместительству, нужно запросить у него копию заключения с прошлого медосмотра, которая подтвердит, что совместитель годен для этой работы. Если этого документа не окажется или на новой работе есть иные вредные факторы, нужно направить на новый предварительный медосмотр.

По общему правилу предварительный и периодический медосмотр внешних совместителей оплачивает работодатель, который выдал направление. Согласно ч. 2 ст. 287 ТК совместители имеют право на те же гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, что и сотрудники, для которых место работы у данного работодателя является основным.

Скачать образец направления работника на медосмотр

Скачать образец журнала учета проведенных медосмотров

Если внешний совместитель обязан проходить предварительный медосмотр, работодатель должен возместить ему расходы. Также, как и сотруднику, принимаемому на основное место работы.

Учитывать аренду по ФСБУ 25/2018 в 1С — легко! С онлайн-курсом «Клерка» вы научитесь это делать за 16 часов

Аттестованный преподаватель по 1С Адиль Кудьяров на понятных примерах покажет, как учитывать аренду у арендатора и арендодателя. Разберетесь с дисконтированием, лизингом.

Чему научитесь на курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С»:

• работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;
• избегать типичных ошибок в учете аренды;
• грамотно вести учет у арендатора и арендодателя.

По акции онлайн-курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу курса или заполните форму ниже — узнаете больше.

Как мы интегрировали 1С-ЭДО с Битрикс24 и повысили эффективность отдела продаж

Мы — ООО «Астрал-Софт», продуктовая it-компания, основной сферой деятельности которой является разработка программного обеспечения и решений для бизнеса. Например, сервисов для передачи электронной отчётности, электронного документооборота, а также передачи фискальных данных в электронном виде и др.

Как мы интегрировали 1С-ЭДО с Битрикс24 и повысили эффективность отдела продаж

Повышение квалификации

Майнинг

К 19 декабря придумают все правила для цифрового рубля. А также для майнинга крипты

Премьер Мишустин потребовал от Минфина, ЦБ, налоговой и ФСБ к середине декабря договориться о том, как регулировать в России хождение цифровой валюты и майнинг. А также, как использовать такую валюту в международных расчетах.

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Акции как инструмент инвестирования. Что надо знать акционерам

Акция — это ценная бумага, которая закрепляет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли компании в виде дивидендов, участие в управлении такой компанией и иные права.

Акции как инструмент инвестирования. Что надо знать акционерам
Интернет-эквайринг

Предприниматели будут проходить идентификацию на Wildberries через Госуслуги. Сейчас мошенники создают фейковые карточки товаров для развода

Маркетплейс Wildberries предупредил об увеличении случаев мошенничества в сети. Самая популярная схема – создание фейковых карточек товаров на маркетплейсах.

Читать еще