Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю

Согласно статье 214 Трудового кодекса работодатель за счет собственных средств должен организовать предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников. Это требование об оплате медосмотров распространяется на всех штатных работников, включая внешних совместителей.

Заметка: нельзя трудиться по совместительству во вредных условиях, если основная работа тоже связана с вредностью (ч. 5 ст. 282 ТК). При приеме на вредную работу совместителя нужно у него получить справку о характере деятельности по основному месту работы (ст. 283 ТК).

Если на работу, для которой предусмотрен обязательный медосмотр, принимается работник по совместительству, нужно запросить у него копию заключения с прошлого медосмотра, которая подтвердит, что совместитель годен для этой работы. Если этого документа не окажется или на новой работе есть иные вредные факторы, нужно направить на новый предварительный медосмотр.

По общему правилу предварительный и периодический медосмотр внешних совместителей оплачивает работодатель, который выдал направление. Согласно ч. 2 ст. 287 ТК совместители имеют право на те же гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, что и сотрудники, для которых место работы у данного работодателя является основным.

Скачать образец направления работника на медосмотр Скачать образец журнала учета проведенных медосмотров

Если внешний совместитель обязан проходить предварительный медосмотр, работодатель должен возместить ему расходы. Также, как и сотруднику, принимаемому на основное место работы.