Спецоценка (СОУТ)

Как нового сотрудника ознакомить с результатами СОУТ

Новый сотрудник должен быть ознакомлен с результатами СОУТ при приеме на работу. Как правильно нужно провести ознакомление, если СОУТ была ранее проведена и в карте СОУТ по рабочему месту есть сведения уволенного работника?

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Как нового сотрудника ознакомить с результатами СОУТ
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Ознакомление работников с результатами СОУТ

Согласно п. 2 ст. 4 закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» работодатель обязан ознакомить в письменной форме под роспись работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте.

Сделать это нужно в течение 30 календарных дней со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в информационную систему.

Карта СОУТ

Карта СОУТ — это часть отчета о проведении спецоценки условий труда, которая включает:

  • результаты оценки вредных и опасных факторов;
  • класс условий труда;
  • сведения о компенсациях и льготах, положенных работнику;
  • рекомендации по улучшению условий труда.

Карту СОУТ формируют отдельно для каждого рабочего места с указанием ФИО и СНИЛС работников, занятых на рабочем месте. В этой карточке работник расписывается, подтверждая свое ознакомление.

Как нового сотрудника ознакомить с результатами СОУТ?

Вновь принимаемые работники должны быть тоже ознакомлены с результатами СОУТ под подпись. Даже если СОУТ была уже проведена.

Способ ознакомления работников с отчетом о спецоценке законодательством не регулируется. При этом работодатель не вправе ознакомить нового работника только с картой СОУТ, так как она является частью отчета о проведенной спецоценки.

Ознакомить нового сотрудника с отчетом СОУТ можно, например, путем предложения работникам поставить подпись в специальном листе ознакомления, составленном в произвольной форме. Так разъясняет Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Условия труда на рабочем месте являются обязательными условиями для включения в трудовой договор (ч. 2 ст. 57 ТК).

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